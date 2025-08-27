استطاعت شركة "آرلا فودز العالمية" من تدريب 160 موظفاً بحرينياً وذلك من خلال برنامج دعم التدريب للمؤسسات المقدم من صندوق العمل "تمكين"، حيث يتماشى هذا الدعم مع جهود شركة "آرلا فودز العالمية" في تعزيز مهارات كفاءاتها الوطنية وتطورهم المهني.

ويقدم برنامج دعم التدريب للمؤسسات دعماً للمؤسسات الراغبة في تطوير كفاءاتها الوطنية من خلال تغطية تكاليف التدريب لتطوير مهارات مواردها البشرية مما يعزز من إنتاجيتها ويسهم في تحقيق النمو وزيادة التنافسية.

ويأتي دعم “تمكين” للكوادر الوطنية العاملة في شركة آرلا فودز العالمية تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

من جانبها أكدت السيدة منى الساري رئيس الموارد البشرية لسلسلة آرلا فودز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلة: ""في آرلا فودز، نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات البحرينية هو استثمار في مستقبل البحرين. فالموظفون هم جوهر نجاحنا، ومن خلال التدريب والتطوير المستمر نسعى إلى تمكينهم من النمو والقيادة والمساهمة في رسم مستقبل قطاع التصنيع في المملكة."

وساهمت "تمكين" في دعم شركة "آرلا فودز العالمية" على مدى السنوات الماضية من خلال برامج الدعم المختلفة مثل برنامج زيادة الأجور وبرنامج التدريب على رأس العمل. ويأتي هذا الدعم لتعزيز نمو قطاع التصنيع المتنامي والذي يعد ثالث أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع الخدمات المالية وقطاع خدمات النفط، حيث ساهم بنسبة بلغت 14.4% بحسب الربع الأول من هذا العام.

ويعد وجود شركات عالميّة كبرى مثل "آرلا فودز" في المملكة فرصة قيّمة لتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، إضافةً إلى تحسين مسارات التخصص الوظيفي. ويسهم ذلك في زيادة حجم الصادرات البحرينية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما يقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

