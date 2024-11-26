القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية حتى الربع الثالث من عام 2024 ، مُظهِرًا نموًا استثنائيًا عبر مؤشرات الأداء الرئيسية. وصل صافي أرباح البنك عن الفترة إلى 21.3 مليار جنيه، مما يعكس نموًا قويًا بنسبة 160% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. و بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال التسعة اشهر من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسيي حقق البنك نمواً بنسبة 153% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويؤكد هذا الارتفاع الكبير على استمرارية قوة الأداء المالي لبنك أبوظبي الأول مصر وقدرته على تحقيق القيمة للمساهمين.

من حيث المؤشرات المالية الرئيسية، أظهر بنك أبوظبي الأول مصر نموًا ملحوظًا. حيث زاد صافي محفظة القروض والسلفيات بنسبة 45% ليصل إلى 125.6 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنةً بنهاية ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 39% لتصل إلى 410 مليار جنيه، مما يعكس توسع بنك أبوظبي الأول مصر في القطاع المالي. كما شهدت ودائع العملاء زيادة ملحوظة بنسبة 26% لتصل إلى 252.2 مليار جنيه، مما يعزز القاعدة الثابتة للودائع وثقة العملاء بالبنك.

وعلاوةً على ذلك، شهد بنك أبوظبي الأول مصر تحسنًا ملحوظًا في وضع الأسهم، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 62% ليصل إلى 54.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام البنك المستمر بتعزيز قاعدته الرأسمالية وضمان استدامة مرونته المالية على المدى الطويل.

ويتجلى النمو الاستثنائي لبنك أبوظبي الأول مصر أيضًا في أرقامه المالية المحورية. فقد ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 113% ليصل إلى 23.7 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو الكبير يعكس نجاح البنك في إدارة أسعار الفائدة بفعالية واستجابته للفرص السوقية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، شهد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة بنسبة 31%، ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر إيراداته وتعزيز خدماته المعتمدة على الرسوم.

وفي تعليقه على هذه النتائج المتميزة، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر قائلاً: "إن أدائنا في الربع الثالث من 2024 يعكس قوة ومرونة استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر، فضلاً عن التزامنا العميق بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا. إن النمو الاستثنائي في جميع مؤشراتنا المالية هو نتيجة لنجاح نهجنا المتنوع وتنفيذنا المنضبط. ومع استمرارنا في التكيف مع التحولات الاقتصادية في مصر، فإننا نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع وجودنا في السوق، وتقديم حلول مبتكرة. هذه النتائج هي دليل على التزامنا الثابت بالنمو المستدام وقدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتغيرة."

تُظهر هذه النتائج بشكل واضح النهج الاستراتيجي المدروس الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول مصر في عملية النمو، واستثماراته المدروسة، وتوسيع نطاقه في السوق. فإن تركيز البنك على التميز التشغيلي، وإدارة المخاطر بشكل صارم، والنمو المستدام، يعزز من مكانته كأحد البنوك الرائدة في مصر ويؤهله للاستمرار في تحقيق النجاح في المستقبل.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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