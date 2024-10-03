دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة لندن غيت، المطور العقاري الرائد في الإمارات، بالتعاون مع فرانك مولر، الشركة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات الفاخرة، عن مشروعهما الايقوني الجديد؛ برج فرانك مولر فانغارد في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مشروعهما الأول برج فرانك مولر أيتيرنيتاس وبيع كافة الوحدات السكنية فيه.

ويقع برج فرانك مولر فانغارد الفاخر في قلب مرسى دبي حيث يأتي امتداداً لنجاح تعاونهما الأول، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد العقارات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية في دبي. ويمزج المشروع بين الابتكار التصميمي العالمي لـ "فرانك مولر" والخبرة الرفيعة لـ "لندن غيت" في تطوير مساحات سكنية متميزة.

وتقدر قيمة استثمارات "برج فرانك مولر فانغارد" الذي يتوقع تسليمه بحلول شهر سبتمبر 2027 بنحو 1.6 مليار درهم إماراتي، حيث سيقدم تجربة حياة فاخرةً لا تضاهى، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية فيه من 1.25 مليون درهم.

ووفقاً لتقرير مورغان لعام 2024 حول العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في دبي، فقد ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها في عام 2024 بنحو 50% مقارنةً بعام 2022، وتشكل هذه الوحدات حالياً 7.2% من إجمالي المعاملات العقارية في دبي.

ويتألف برج فرانك مولر فانغارد من 34 طابقاً، ويضم 722 وحدة سكنية فاخرة، تتنوع بين شقق الاستوديو والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف. وتتراوح مساحة شقق الاستوديو بين 414 و674 قدم مربع، بينما تتراوح مساحة الشقق ذات غرفة النوم الواحدة بين 779 و1,010 قدم مربع. أما الشقق ذات الغرفتين فتمتد على مساحة 1,041 قدم مربع، فيما تتراوح مساحة الشقق ذات الثلاث غرف بين 1,768 و1,862 قدم مربع. وقد صممت كل وحدة سكنية بدقة متناهية مستوحاة من الخطوط الأنيقة والروح الابتكارية لمجموعة ساعات فرانك مولر فانغارد، وتتمتع بإطلالات واسعة وخلّابة على مرسى دبي وديكورات داخلية ذات تصميم فريد.

وفي هذا الإطار، أعربت السيدة إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة "لندن غيت"، عن فخر الشركة واعتزازها بالكشف عن مشروعها الجديد "برج فرانك مولر فانغارد" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "فرانك مولر". مشيرةً إلى أن هذا البرج السكني، وهو الثاني من نوعه الذي يحمل علامة "فرانك مولر" في دبي، حيث يجسد انسجاماً فريداً يجمع بين الفخامة المعمارية والتميز الدائم.

وأكدت السيدة إيمان أن الشراكة مع "فرانك مولر" تهدف إلى إرساء معايير جديدة في الرقي والأناقة ضمن القطاع العقاري السكني، من خلال تقديم تجربة معيشية استثنائية تعكس الرؤية المشتركة للشركتين، مشيرةً إلى أن هذا المشروع الحصري يشكل دليلاً واضحاً على التزام "لندن غيت" بتصميم مساحات سكنية فريدة، تنسجم مع جوهر وتألق علامة "فرانك مولر" الفاخرة.

وأضافت السيدة إيمان: " في لندن غيت، نضع الجودة العالية والالتزام بمواعيد التسليم على رأس أولوياتنا في كل مشروع ننفذه، وخيرُ دليلٍ على هذا الالتزام أنّ ثلاثة من مشاريعنا، وهي نادين 1، ونادين 2، ومايا 5، قد اكتملت قبل الموعد المحدد. وبالنسبة إلى برج فرانك مولر أيتيرنيتاس الأيقوني، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً، حيث تم الانتهاء من بناء 30 طابقاً حتى الآن، مما يعكس مدى التزامنا بالتميز والسرعة في التنفيذ."

ويتجاوز "برج فرانك مولر فانغارد" حقيقة كونه مجرد مجموعة من الوحدات السكنية؛ حيث يمثل تحفة معمارية فريدة في قلب واحدة من أكثر المدن الحضرية حيويةً ونشاطاً على مستوى العالم. حيث يمنح سكانه إطلالات بانورامية ساحرة على مرسى دبي، ليجمع بين كونه منزل الأحلام وفرصة استثمارية من الدرجة الأولى. يتميز البرج بموقع استثنائي يجذب الأفراد الباحثين عن الفخامة والتميز، بالإضافة إلى قربه من أبرز المعالم السياحية والمراكز التجارية في دبي.

وقد جرى تصميم البرج بطريقة تجسد تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة يجمع بين الفخامة والحيوية بأعلى مستوياتها. حيث يضم مرافق استثنائية، بما في ذلك مراكز لياقة بدنية متطورة بأحدث المعدات العالمية، وأحواض سباحة فاخرة، وقاعات هادئة توفر أجواء من السكينة والراحة. ويتميز بتقديم خدمات استقبال وإرشاد على أعلى المعايير، مع مواقف سيارات آمنة تضمن وصولاً حصرياً، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي المجاور لأبرز معالم دبي. ما يجعله الخيار الأمثل للحياة الراقية والاستثمار المتميز.

من جانبه، قال السيد إيرول باليان، المدير الإداري لشركة "فرانك مولر "بعد النجاح الباهر الذي حققه برج أيتيرنيتاس، رفعنا سقف التوقعات للعقارات ذات العلامات التجارية في دبي. شراكتنا مع لندن غيت تُعدّ من أقوى الشراكات بين مطور عقاري وعلامة تجارية فاخرة في المنطقة. اليوم، وبكل ثقة، نطلق مشروعنا الثاني برج فرانك مولر فانغارد، الذي سيضيف لمسة من العظمة والفخامة لأفق دبي، مجسداً جوهر علامتنا التجارية."وأضاف: "نحن واثقون أن هذا المشروع سيلاقي استحسان عملائنا، وسيساهم في ترسيخ مكانتنا في سوق العقارات الفاخرة بدبي."

ويمثل برج فانغارد انعكاساً لروح الابتكار التي ارتقت بشركة فرانك مولر إلى طليعة شركات صناعة الساعات الفاخرة، حيث يقدم رؤية جريئة ومتميزة في عالم العمارة السكنية. كما تم تصميم البرج بدقة فائقة تعكس تناغماً فريداً بين الحداثة والأناقة المستدامة، مما يجعله معلماً معمارياً يُعيد تعريف الفخامة في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات