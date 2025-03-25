انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الجديدة ولمدة ثلاث سنوات

الكويت: عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة جمعيتها العامة العادية للعام 2024 اليوم الأثنين الموافق 24 مارس 2025 برئاسة السيد/حمد مشاري الحميضي، حيث تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 82 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 16,463,611.5 دينار كويتي (ستة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس فقط لا غير)، بحيث تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 14 أبريل 2025 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 17 أبريل 2025.

وقد شهد الاجتماع اعتماد كافة بنوده التي كان من بينها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين وكذلك تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب (إرنست ويونج) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

على صعيدٍ آخر، انتخبت الجمعية العامة لبورصة الكويت أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ولمدة ثلاث سنوات قادمة (2025 - 2027)، وقد اسفرت النتائج عن انتخاب كلٍ من:

السيد/ بدر ناصر الخرافي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ بدر عبدالله الكندري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ طلال جاسم البحر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ خالد وليد الفلاح - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ جاسم حسن زينل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ يوسف فيصل المناعي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ رائد جواد بوخمسين - عضو مجلس إدارة مستقل

السيدة/ دلال جعفر بهبهاني - عضو مجلس إدارة مستقل

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح السيد/ حمد مشاري الحميضي: "رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها. فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08% مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.8 مليون دينار كويتي، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها."

كما أشار الحميضي إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته بورصة الكويت خلال العام، حيث ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 22.59% تقريباً من 18.27 مليون دينار كويتي. كما بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 126.15 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 6.11% مقارنة بإجمالي موجوداتها للعام 2023 والبالغ 118.89 مليون دينار كويتي، وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 64.23 مليون دينار كويتي إلى 67.55 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 5.17%. ذلك وارتفعت الإيرادات التشغيلية من 30.68 مليون دينار كويتي إلى 36.31 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بلغت حوالي 18.36%، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15.08% من 78.68 فلس إلى 90.55 فلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وأضاف الحميضي: "كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية ساهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ذلك وتمضي الشركة قدماً في تطوير السوق، وتعزيز الاستدامة، وتـأكيد دورها كمكوّن أساسي في منظومة الكويت الاقتصادية، استناداً لاستراتيجيةٍ راسخةٍ طويلة الأمد، لتسهم بشكلٍ ملموس في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية الأوسع، باعتبارها بوابة الاقتصاد الكويتي والفرص الواعدة التي يتيحها."

كما أعرب السيد/ حمد مشاري الحميضي عن بالغ الامتنان والتقدير لصاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار دولة الكويت والاقتصاد الوطني.

وقدم الحميضي الشكر والتقدير لمساهمي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر للشركة وأهدافها، الذي أسهم في تعزيز مكانة بورصة الكويت كسوق مالي بارز في منطقة الشرق الأوسط، وشق الطريق نحو النمو والازدهار، لتصبح البورصة عنصر فعال في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، ومساهم رئيسي في رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي وثقافي واستثماري رائد في المنطقة.

كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما قدموه من إسهامات غير محدودة لمسـار الشركة الاستراتيجي، ولما لها من أثر واضح في تطوير سوق المال الكويتي وارتقائه بفضل مشورتهم الحكيمة وخبرتهم الواسعة. كذلك تقدم بجزيل الشكر إلى كافة موظفي بورصة الكويت لمساهماتهم الفاعلة لتحقيق مساعي بورصة الكويت وأهدافها الاستراتيجية.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي بأن سوق المال الكويتي سجَّل زيادات ملحوظة خلال العام 2024، حيث قفز حجم التداول بنسبة 73.08% ليصل إلى 68.48 مليار سهم، مقارنةً بـ 39.57 مليار سهم في العام 2023. وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 42.85% من 10.38 مليار دينار كويتي إلى 14.83 مليار دينار كويتي. كما بلغت القيمة السوقية 43.58 مليار دينار كويتي بنهاية العام، محققةً نمواً بنسبة 8.24% مقارنةً بعام 2023 الذي سجلت فيه 40.26 مليار دينار كويتي.

كما أشار العصيمي إلى إرتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي، والذي ارتفع بنسبة 84% في العام 2024 ليصل إلى 4.6 مليار دينار كويتي، في حين شكلت تداولات المستثمر المؤسسي 61% من إجمالي قيمة التداول في عام 2024، مما يعكس الدور المحوري للمؤسسات الاستثمارية في تعزيز سيولة السوق واستقراره.

واضاف: "في إطار جهودها المستمرة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، نجحت بورصة الكويت في إدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ضمن السوق "الأول". ومع هذا الإدراج ، وترقية شركتين من السوق "الرئيسي" إلى السوق "الأول"، ارتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذا السوق من 31 شركة في عام 2023 إلى 34 شركة في عام 2024، وزادت قيمته السوقية بنسبة 11.02%، من 31.82 مليار دينار كويتي إلى 35.33 مليار دينار كويتي. ذلك وشهد السوق "الأول" تداول 29.31 مليار سهم بقيمة 9.78 مليار دينار كويتي، عبر 1.96 مليون صفقة، ما يمثل 65.93% من إجمالي قيمة التداول و42.79% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي لنشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين. ذلك وبلغت ملكية المستثمر الأجنبي حوالي 5.3 مليار دينار كويتي، أي ما يشكل نسبة 14.9% من قيمته السوقية."

هذا وبلغت القيمة السوقية للسوق "الرئيسي" 8.25 مليار دينار كويتي، مع إجمالي 109 شركة مدرجة. وسجل السوق تداول أكثر من 39.13 مليار سهم بقيمة تقارب 5.05 مليار دينار كويتي، عبر 1.95 مليون صفقة، ما يمثل 34.05% من إجمالي القيمة المتداولة و57.14% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يبرز دوره المحوري في دعم السيولة وتعزيز الفرص الاستثمارية. ذلك وارتفع مؤشر السوق "الرئيسي" بنسبة 24.01%، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 24.04%.

ذلك وأشاد العصيمي بجهود بورصة الكويت المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق، حيث واصلت تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال العام 2024، واستمرت في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التي انطلقت في العام السابق، بهدف ضمان توافق متطلبات منظومة الوسيط المركزي. كما تضمنت هذه الجهود على التأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على التعامل مع عمليات التسوية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، استعداداً لتأهيلها للحصول على العضوية في المنظومة.

واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بعد الجمعية العمومية بالتقدم بوافــر الشــكر إلـى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على رؤيتهم الاستراتيجية ودعمهم المستمر، والذي كان له بالغ الأثر في توجيه مسيرة البورصة نحو تحقيق أهدافها الطموحة. كما أعرب عن خالص امتنانه لفريق العمل، الذي يمثل بروح الالتزام والتفاني المحرك الأساسي لنجاحات الشركة المتواصلة. ذلك وأعرب عن امتنانه العميق لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، لما قدموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها تأثير كبير على كافة جوانب تطور السوق ونجاحه.

وأكد العصيمي على التزام بورصة الكويت بتوسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، ركائز استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

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