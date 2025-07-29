قفزت الأرباح الإجمالية بنسبة 81.7% لتصل إلى 89 مليون درهم، وتوسّع هامش الأرباح الإجمالية من 8.4% إلى 12.7 %.

نما الرصيد النقدي بنسبة 178% ليصل إلى 490 مليون درهم، مدفوعاً بتحسين التحصيلات .

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.6% ليصل إلى 8.1 مليار درهم، وانخفض الاقتراض الإجمالي بنسبة 16%.

أبوظبي: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية(ADX: ASM) ، الشركة الرائدة في قطاع الشحن البحري والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2025؛ حيث بلغت إيراداتها 698 مليون درهم، محققة زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية على أساس سنوي من 13 مليون درهم لتصل إلى 156 مليون درهم، مدعومة بأداء تجاري استثنائي؛ وقفزت الأرباح الإجمالية بنسبة 81.7% من 49 مليون درهم إلى 89 مليون درهم على أساس سنوي، كما توسعت هوامش الأرباح من 8.4% إلى 12.7%. وقد أسهم توسيع الأسطول التجاري للشركة بإضافة 6 ناقلات متوسطة المدى للمنتجات البتروكيماوية، في دعم النمو القوي للإيرادات وتحسين توظيف الأصول.

من جانب آخر، قفز الرصيد النقدي للشركة بنسبة 179%، من 176 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، إلى 490 مليون درهم، مدفوعاً بتحسّن كبير في تحصيل التدفقات النقدية المتنامية، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.6% لتصل إلى 8.1 مليار درهم.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: "أسسنا استراتيجيتنا على قاعدة 'المستثمر أولاً'، والتي تركّز على الهيكلة الذكية لرأس المال؛ حيث حوّلنا أصولنا القوية إلى ضمانات للحصول على التمويل اللازم لتوسيع محفظة أعمالنا بشروط ميسرة وتنافسية. وعززنا نمو إيراداتنا بكفاءة عالية عبر إطلاق الشراكات الاستراتيجية، وتأسيس الكيانات المشتركة مع رواد الصناعة البحرية على مستوى العالم، مع التزامنا التام بتبني منهجية الابتكار والتقنيات الحديثة. واليوم نجني ثمار هذه الرؤية المستقبلية متعددة الأركان بتحقيق النمو المطّرد والارتفاع النوعي في إيراداتنا وهوامش أرباحنا."

وقد أسهمت اتفاقات التمويل التي أطلقتها الشركة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمحلية في إعادة هيكلة رأس المال، وتحسين تدفقات السيولة بشكل كبير؛ حيث بلغ مجموع التسهيلات المالية التي تم الحصول عليها 1.815 مليار درهم.

وعلى صعيد تنمية الموارد عبر الشراكات الاستراتيجية والتحالفات، حقّق الكيان المشترك الذي أطلقته الصير مارين مع "دامن إنترناشيونال" إنجازاً نوعياً بتوقيع عقد قيمته 1.3 مليار درهم مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في مارس 2025، لبناء سفن متطورة لدوريات القوات البحرية بدولة الإمارات. كما وقعت شركة "أي أس بي آي" للشحن، وهي الكيان المشترك الذي تم تأسيسه مع "بي إنترناشيونال" للشحن واللوجستيات، عقدًا بقيمة 660 مليون درهم، ومدته عشر سنوات حتى العام 2035، لتأجير ناقلتي الكايد والكور لغاز البترول المسال، ما يشكل نموذجاً عملياً للتوسع المستدام ورفع كفاءة رأس المال.

نبذة عن الصير للمعدات والتوريدات البحرية:

تعتبر شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM) مؤسسة عالمية رائدة في القطاع البحري، ومقرها أبوظبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الشحن التجاري، وإدارة اليخوت، وبناء القوارب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمجسمات الضخمة، إضافة إلى قدراتها في تطوير السفن والمنصات غير المأهولة ذاتية القيادة، وعدد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. تدمج الشركة خدماتها عالية المستوى مع الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتميز في أدائها التشغيلي.

www.alseermarine.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

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