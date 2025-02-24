بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 36.31 مليون دينار كويتي محققاً ارتفاعاً بنسبة 18.36%، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليون دينار كويتي محققاً ارتفاعاً بنسبة 22.59%

بورصة الكويت تحقق زيادة في صافي أرباحها بنسبة 15.08% ليبلغ 18.18 مليون دينار كويتي للعام 2024

توصية مجلس الإدارة بتوزيع 82 فلس للسهم كأرباح نقدية عن العام 2024

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 36.31 مليون دينار كويتي محققاً ارتفاعاً بنسبة 18.36%، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليون دينار كويتي محققاً ارتفاعاً بنسبة 22.59%

الكويت: في اجتماع مجلس إدارتها في 23 فبراير 2025، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 18.18 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة بنسبة 15.08% من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.80 مليون دينار.

ذلك وأعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 36.31 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بنسبة زيادة قدرها 18.36% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 30.68 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليون دينار كويتي، أي بنسبة زيادة قدرها 22.59% من 18.27 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15.08% من 78.68 فلس في العام 2023 إلى 90.55 فلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 126.15 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة نسبتها 6.11% مقارنة بإجمالي موجوداتها في العام 2023 والبالغ 118.89 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 5.17% من 64.23 مليون دينار كويتي إلى 67.55 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وفي هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 82 فلس للسهم كأرباح نقدية عن العام 2024، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 90.56% من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.

تعليقاً على ذلك، قال السيد/ حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: "رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها. فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08% مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.80 مليون دينار كويتي، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها، فقد واصلت البورصة جهودها لترسيخ موقعها كبورصة إقليمية رائدة من خلال تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة."

كما أضاف الحميضي: "لقد كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية ساهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حرصت بورصة الكويت منذ تأسيسها على تبني نهج قائم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، مما مكّنها من بناء بيئة استثمارية متطورة وجاذبة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويمثل هذا العقد الأول من عمر الشركة شهادة على التزامنا الراسخ بتطوير قطاع أسواق المال وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي."

وأختتم الحميضي رسالته بشكر صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار دولة الكويت والاقتصاد الوطني. كما تقدم بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مساهماتهم الفعالة لتنفيذ استراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها، إضافةً إلى كافة موظفي بورصة الكويت على التزامهم وإحترافيتهم في العمل، وجهودهم الدؤوبة التي ساعدت الشركة على تحقيق أهدافها لتطوير سوق مالي قوي وفعال يتمتع بالسيولة والشفافية، قادر على ربط المصدرين والمستثمرين ببعضهم البعض بشكلٍ فعال، بهدف توفير فرص استثمارية واعدة، مما يسهم في بناء سوق مال متطور ورائد في المنطقة.

سجَّل سوق المال الكويتي أداءً استثنائيّاً خلال العام 2024، حيث قفز حجم التداول بنسبة 73.08% ليصل إلى 68.48 مليار سهم، مقارنةً بـ 39.57 مليار سهم في العام 2023. وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 42.85% من 10.38 مليار دينار كويتي إلى 14.83 مليار دينار كويتي. كما بلغت القيمة السوقية 43.58 مليار دينار كويتي بنهاية العام، محققةً نمواً بنسبة 8.24% مقارنةً بعام 2023 الذي سجلت فيه 40.26 مليار دينار كويتي.

ذلك وشهد السوق "الأول" تداول 29.31 مليار سهم بقيمة 9.78 مليار دينار كويتي، عبر 1.96 مليون صفقة، ما يمثل 65.93% من إجمالي قيمة التداول و42.79% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي لنشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين، بينما بلغت القيمة السوقية للسوق "الرئيسي" 8.25 مليار دينار كويتي، مع إجمالي 109 شركة مدرجة. وسجل السوق تداول أكثر من 39.13 مليار سهم بقيمة تقارب 5.05 مليار دينار كويتي، عبر 1.95 مليون صفقة، ما يمثل 34.05% من إجمالي القيمة المتداولة و57.14% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يبرز دوره المحوري في دعم السيولة وتعزيز الفرص الاستثمارية.

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: "شهد سوق المال الكويتي أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشراته الرئيسية عوائد قوية، مدفوعةً بزخم متزايد في التداولات وارتفاع القيمة السوقية. وأسهمت البيئة الاقتصادية المواتية في تعزيز هذا الأداء، إلى جانب اتباع بنك الكويت المركزي نهجاً متناسقاً مع سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،. فقد خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم، مما ساهم في الاستقرار المالي للسوق وعزز جاذبيته للمستثمرين. ونتيجة لذلك، تبوأ السوق الكويتي مكانة متقدمة بين أسواق المال الخليجية من حيث نمو المؤشرات ونسبة النمو في قيم التداول."

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق، واصلت البورصة تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال العام 2024، واستمرت في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التي انطلقت في العام السابق، بهدف ضمان توافق متطلبات منظومة الوسيط المركزي. كما تضمنت هذه الجهود على التأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على التعامل مع عمليات التسوية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، استعداداً لتأهيلها للحصول على العضوية في المنظومة. ذلك وتعتزم البورصة إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، والتي تتضمن السندات والصكوك، بالتزامن مع منظومة الوسيط المركزي.

وأضاف العصيمي: "أثبتت بورصة الكويت مرونتها بفضل استراتيجيتها الاستباقية ونموذجها التشغيلي المتطور، الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار التزامها بتطوير السوق وتعزيز بنيته التحتية، تمضي البورصة قدماً في تحقيق رؤيتها نحو بناء سوق مالي أكثر تنافسية واستدامة، يدعم النمو الاقتصادي للكويت، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على المدى الطويل."

وأختتم العصيمي رسالته مؤكداً بان بورصة الكويت ملتزمة بتوسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، الركائز الأساسية التي تشكل جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

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