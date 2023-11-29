رأس الخيمة: أسست الشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية والتابعة لمجموعة شركات كويتية المنشأ وحدة صناعة جديدة تمتد على مساحة تبلغ 350 ألف قدم مربع في منطقة الحمرا الصناعية بإمارة رأس الخيمة وبقيمة استثمارية تعادل 150 مليون درهم.

وتم تصميم المنشأة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد الذي تتلقاه الشركة من السوق الاستهلاكي الإقليمي، حيث من المتوقع أن تنتج المنشأة 3000 طن إضافي من الأغذية المصنعة شهرياً وهو ما يفوق القدرة الإنتاجية المتوقعة لمنتجات الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية الجاهزة للأكل. كما ستشمل العمليات مرافق متطورة للتصنيع والتعبئة والتخزين على النحو الذي سيضع معياراً جديداً في مجال الأغذية المصنعة من أجل مواكبة المستجدات والمتطلبات الحديثة.

ويتمثل الدافع وراء هذا التوسع الطموح في رؤية الشركة برغبتها باستخدام الموارد المتوفرة في المنطقة على الشكل الأمثل وتحقيق تطلعاتها التجارية على المدى الطويل. كما تسمح هذه الخطوة الاستراتيجية للشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية بتلبية متطلبات الإنتاج المتزايدة في الأسواق القائمة بشكل أفضل.

تتبع الشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية مجموعة الشركة العالمية للحوم الإسلامية والتي يقع مقرها في دولة الكويت. واكتسبت الشركة ثقة العديد من العملاء في سائر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك عن طريق التزامها المستمر بجودة منتجاتها على مدار 27 عام. وتعمل مع شركات مرموقة أخرى تشمل محلات السوبر ماركت الكبيرة الرائدة وسلسلة محلات السوبر ماركت التقليدية وشركات التموين الكبرى وقطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وبهذه المناسبة، قال أيوب خان، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية: "تتبع شركتنا مجموعة الشركة العالمية للحوم الإسلامية، وتلتزم بالجودة فوق كل شيء وتعمل به كأساس لجميع عملياتها. ولا يُعد هذا الالتزام مجرد شعار فحسب، بل يتجاوزه ليشمل تميّز المنتجات ورضا العملاء ومشاركة الموظفين والعمل على تحسين الجودة بصفة دائمة. ونحن في الشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية ملتزمون بالحفاظ على سمعتنا المرموقة كمزود منتجات وخدمات عالية الجودة، وهذا أمر ضروري لضمان نجاحنا على المدى الطويل في السوق."

وأضاف خان: "وُفقنا باتخاذ قرار تأسيس عملياتنا في إمارة رأس الخيمة نظراً لما يمثله موقعها كمركز جاذب للاستثمارات يساعد الشركات على الازدهار في المنطقة. ولعب الدعم والتسهيلات التي قدمتها راكز دوراً مهماً في اتخاذنا لهذا القرار، حيث يمثل التزامها بتوفير بيئة عمل ملائمة إلى جانب البنية التحتية الحديثة وخيارات المرافق الجاهزة عوامل أساسية في تسهيل اجراءات تأسيس الشركة وتوسعة نطاقها. كما يتماشى الموقع الجغرافي والاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة والدعم الشامل من قِبل راكز مع التزامنا بالجودة والتميّز بشكل كامل."

ومن جهته قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا الترحيب بالشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية ضمن مجتمع أعمال راكز والذي يضم ما يقارب 800 شركة عاملة في مجال الأغذية والمشروبات، حيث تمثل خطوتهم هذه علامة فارقة ضمن جهودنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قطاع الأغذية والمشروبات في إمارة رأس الخيمة. ويثبت استثمارهم مدى فعالية راكز كمركز جذب للأعمال نابض بالحيوية وداعم للعمليات الصناعية على وجه العموم وصناعة الأغذية والمشروبات على وجه الخصوص. كما تلتزم راكز بتوفير بيئة عمل تلبي كافة متطلبات الشركات ويحفزها على النمو والنجاح، حيث تم تجهيز المرافق القابلة للتخصيص والخدمات المصممة حسب الطلب وبيئة العمال الملائمة للأعمال من أجل تمكين الشركات مثل الشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية من الابتكار وتوسعة نطاق عملياتها والازدهار. ونلتزم كذلك بالمساهمة في نجاح رحلة أعمالهم وضمان حصولهم على الدعم اللازم للتميّز في السوق الذي يشهد تنافسية في الوقت الراهن."

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن الشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية:

تُعد الشركة العالمية الإسلامية للصناعات الغذائية ذ م م مورد إقليمي للأغذية المصنعة منذ عام 1994. ووسعت الشركة نطاق عملياتها مؤخراً بقيمة استثمارية تعادل 150 مليون درهم لتطوير منشأة صناعية حديثة تمتد على مساحة تبلغ 350 ألف قدم مربع في منطقة الحمرا الصناعية بإمارة رأس الخيمة. وتعزز هذه المنشأة قدرة الشركة الإنتاجية الشهرية بشكل كبير، حيث يسمح لها بتلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية الجاهزة للأكل على النحو الذي سيضع معايير جديدة في الصناعة.