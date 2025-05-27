تهدف التسهيلات التمويلية هذه إلى تعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل للشركة الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في تركيا.

تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية الدور المتنامي لدبي الإسلامي في تمويل الاقتصادات الحقيقية وفتح آفاق جديدة للتوسع الرقمي مستقبلاً.

تتماشى هذه الشراكة مع مهمة دبي الإسلامي في إحداث وتعزيز تأثير مستدام من خلال تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع شركة تركسل، الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول التكنولوجيا الرقمية في تركيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المشاريع الاستثمارية المتواصلة لشركة تركسل من أجل النهوض بالبنية التحتية الرقمية، بما يعكس التزام دبي الإسلامي بتسريع عجلة النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية. وباعتباره أحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، يواصل البنك جهوده ومساعيه تجاه تشجيع الشراكات العابرة للحدود بهدف تحفيز التنمية المستدامة والمرتكزة على الابتكار.

وقد تم هيكلة اتفاقية التمويل هذه، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتقديمها على شكل تسهيلات تمويلية مدتها خمس سنوات، ما سيمكّن شركة تركسل من تطوير البنية التحتية الحيوية في مجالات عدة، مثل مراكز البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة، ليعزز دورها كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي المتسارع في تركيا.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: " نحن في دبي الإسلامي، لطالما وثقنا وآمنّا بالدور المحوري الذي تلعبه الخدمات المصرفية بعيدًا عن التمويل، ليصبح اليوم محركًا رئيسيًا وقائدًا لعمليات التحول والتغيير. إن شراكتنا مع تركسل لا تتمحور حول توظيف ميزانيتنا العمومية فحسب، بل تهدف إلى تمكين مؤسسة تمتلك الرؤية والقدرة على إطلاق إمكاناتها الكامنة، والمساهمة في قيادة تحوّل رقمي يعيد رسم ملامح الاقتصاد في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وتطلعًا للمستقبل. وتُمثل تركيا سوقًا يتمتع برؤية ونطاق واسع وطموح، واقتصاداً يستثمر بكثافة في البنية التحتية للمستقبل، وشريكًا مثاليًا في استراتيجية التوسع الدولي التي وضعناها."

وتابع د. شلوان: "بصفتنا أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، فإن دورنا يتجاوز تقديم التمويل، ليكون منصّة للربط بين الأسواق، وبناء تحالفات تعزّز التكامل الإقليمي والدولي. ونحن نعتبر التمويل الإسلامي كهمزة وصل هامة وجسر داعم للاقتصادات الحقيقية يهتم بالحفاظ على مبادئ وأساسيات التمويل الأخلاقي. ومن خلال هذه التسهيلات التمويلية فإننا نساهم بشكل رئيسي بدعم قطاعٍ يبني المستقبل الرقمي، واللامركزي، والشامل. وهذا يعكس تمامًا المستقبل الذي نؤمن به".

إلى ذلك، ستعزز هذه الصفقة أيضًا الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا على الصعيدين المالي والتجاري، وتفتح آفاقًا أوسع لشركة تركسل تمكنها من الاستفادة من خدمات وهياكل الصيرفة الإسلامية، لا سيما مع تسارع وتيرة الاستثمار في التقنيات الاستراتيجية والمشروعات المرتبطة بالاستدامة.

من جانبه، قال د. علي طه كوتش، الرئيس التنفيذي لشركة توركسل: "مع توجه تركيا نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات، فإن تركيزنا يبقى منصبًا على بناء وتطوير البنية التحتية لمواكبة هذا التحول. وتعد شراكتنا مع مؤسسة مالية موثوقة مثل دبي الإسلامي، تتمتع بحضور إقليمي قوي وقيمٍ مؤسسية راسخة، خطوة استراتيجية تعزز من مصداقيتنا وتنسجم مع تطلعاتنا المستقبلية. وتأتي هذه التسهيلات التمويلية في الوقت المثالي، كما أنها تمثل أيضًا ركيزة أساسية لمسيرتنا التنموية خلال السنوات القادمة."

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية رسميًا خلال حفل رفيع المستوى في إسطنبول، حضره كبار مسؤولي المؤسستين، وعلى رأسهم د. عدنان شلوان، ود. علي طه كوتش.

وتُجسّد هذه الاتفاقية نهج دبي الإسلامي الاستراتيجي في تمويل القطاعات والمؤسسات التي تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي. ومع التزامه الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأمد، يواصل دبي الإسلامي العمل على إحداث أثر ملموس من خلال تمكين المؤسسات التي تبني اليوم ركائز اقتصادات الغد: رقمية في بنيتها، مستدامة في أثرها، ومرنة في قدرتها على التكيّف مع المستقبل.

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

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