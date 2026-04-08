دبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلنت شركة «سانزين للتطوير العقاري» عن بدء أعمال البناء رسميًا في مشروعها السكني «سكون من سانزين»، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، ويضم 859 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس موزعة على أربع مراحل في إمارة الشارقة. ويقدم المشروع رؤية مختلفة لتصميم المجتمعات السكنية في دولة الإمارات، ترتكز على تعزيز جودة الحياة اليومية، وليس فقط توفير مساحات للراحة المؤقتة.

ويأتي إطلاق أعمال البناء في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري الإقليمي حالة من الترقب لدى بعض المطورين، إلا أن «سانزين» اختارت المضي قدمًا بثقة، في خطوة تعكس إيمانها بقوة الاقتصاد الإماراتي، ومتانة القطاع العقاري، واستمرار الطلب من المشترين منذ إطلاق المشروع.

وانطلقت الأعمال الإنشائية رسميًا في 7 أبريل 2026، خلال حفل توقيع أُقيم في مقر الشركة ببرج فيستيفال في دبي، بحضور قيادات الشركتين وأكثر من 20 ممثلًا لوسائل الإعلام، حيث تم توقيع عقد التنفيذ مع شركة «بي تي سي للمقاولات».

وشهد الحفل حضور كل من عبدالعزيز السند رئيس مجلس إدارة «سانزين»، وعمرو صالح الرئيس التنفيذي والمؤسس، ومحمد عبيد الشعالي رئيس مجلس إدارة «بي تي سي»، إلى جانب هشام مصطفى مدير المشروع في الشركة.

وتم إسناد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى «بي تي سي للمقاولات»، وهي شركة إماراتية بالكامل تمتلك خبرة تتجاوز خمسة عقود في تنفيذ المشاريع بدبي والشارقة، في خطوة تؤسس لشراكة استراتيجية قائمة على الجودة والقيمة طويلة الأمد.

رؤية مختلفة للحياة اليومية

يحمل مشروع «سكون» اسمه من معنى “الهدوء والطمأنينة”، وهو ما يشكل جوهر فلسفته التصميمية، إذ يستهدف توفير بيئة سكنية تُمكّن السكان من الاسترخاء يوميًا، وليس فقط خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وعلى عكس النمط التقليدي الذي يعتمد على مرفق مركزي واحد، تم توزيع المرافق والخدمات في أنحاء المجتمع بالكامل، بحيث تكون جميعها على مسافة قصيرة من كل منزل، سواء كانت مساحات هادئة، حدائق، مناطق للعافية، أو واجهات مائية.

ويمتد بحيرة مائية بمساحة 3000 متر مربع عبر قلب المشروع، لتربط مختلف أجزائه وتوفر مسارًا يوميًا للمشي والاسترخاء.

مراحل تطوير متكاملة

يتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل، تضيف كل منها عناصر جديدة تعزز تجربة الحياة داخل المجتمع، بدءًا من مساحات التأمل والاسترخاء، مرورًا بمرافق العافية والرياضة، وصولًا إلى مساحات اجتماعية متكاملة، إلى جانب بنية تحتية تشمل مسابح، ومسارات للدراجات، ومناطق للأطفال، وحضانات، ومساجد، ومنافذ تجارية، وتقنيات المنازل الذكية.

نموذج مالي يعزز الثقة

تتميز «سانزين» بكونها شركة ممولة ذاتيًا بالكامل، ما يمنحها القدرة على امتصاص تقلبات تكاليف البناء وسلاسل الإمداد دون تحميلها للمشترين. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة تثبيت أسعار وحدات «سكون» لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في التزام واضح تجاه العملاء والشركاء.

طلب قوي وثقة متزايدة

شهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 241 وحدة، إقبالًا كبيرًا أدى إلى بيعها بالكامل في يوم الإطلاق، في مؤشر واضح على جاذبية المشروع. وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 3 مليارات درهم خلال العام الأول، بدعم من اهتمام مستثمرين محليين ودوليين.

وتؤكد البيانات التاريخية أن الاستثمار في السوق العقاري الإماراتي خلال فترات عدم اليقين العالمي قد حقق عوائد قوية، حيث بلغت نحو 80 في المئة بعد أزمة 2008، ووصلت إلى 150 في المئة خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين على المدى الطويل.

وقد تم فتح باب الحجز للمرحلة الثانية من المشروع، مع استمرار اهتمام المستثمرين والشركاء.

الموقع والتسليم

يقع مشروع «سكون» في إمارة الشارقة، مع سهولة الوصول إلى دبي وعجمان عبر شبكة الطرق الرئيسية، ومن المتوقع استكمال المشروع وتسليمه في الربع الثاني من عام 2029.

تصريحات

قال عمرو صالح، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سانزين»:"عندما يتوقف الآخرون، نحن نبدأ البناء. إطلاق أعمال «سكون» يمثل رسالة ثقة واضحة في اقتصاد دولة الإمارات وقطاعها العقاري. نجاح المرحلة الأولى يعكس ثقة السوق، ونحن نترجم ذلك إلى خطوات عملية. لا نبني منازل فقط، بل نؤسس مجتمعًا متكاملًا يضع معيارًا جديدًا للحياة السكنية."

من جانبه، قال هشام مصطفى، مدير المشروع في «بي تي سي»:"نواصل العمل بثقة رغم التحديات الإقليمية، مدعومين بقوة الاقتصاد الإماراتي واستقرار القطاع العقاري، مع التزام كامل بأعلى معايير التنفيذ وتحقيق قيمة حقيقية للسوق والمستثمرين."

نبذة عن سانزين

«سانزين» شركة تطوير عقاري مقرها دولة الإمارات، تركز على إنشاء مجتمعات سكنية تجمع بين التصميم العصري والاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب تطوير مشاريع أخرى مثل «زين لاجونز» في دبي.

نبذة عن بي تي سي

تُعد «بي تي سي» شركة إماراتية تأسست عام 1969، وتمتلك سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من خمسة عقود في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، مع تعاون وثيق مع جهات حكومية كبرى، ما يجعلها من أبرز الأسماء في قطاع المقاولات بالدولة.

