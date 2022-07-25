· سوف يساهم التمويل في تسريع عملية الإنشاءات بالمراحل التي تم إطلاقها بمشروع "O West" وتسليم تلك الوحدات خلال الربع الثالث من عام 2023

· تساهم هذه الصفقة في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لترتيب الديون، وزيادة رأس المال، وصفقات الدمج والاستحواذ بقطاع العقارات

· تأتي هذه الصفقة بعد مرور أقل من عامين منذ قيام المجموعة المالية هيرميس بترتيب قرض بقيمة 265 مليون دولار لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر

· نجحت المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2022 في إتمام الإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وهو الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري

· وقبل ذلك، قامت المجموعة المالية هيرميس بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» (MNHD) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون، وكذلك إصدار سندات لصالح شركة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، وتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «LMD» لتمويل أعمال البناء بمشروع «3’Sixty» التجاري الذي يضم مكاتب إدارية وعيادات طبية ومباني تجارية

· وخلال عام 2021، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام صفقات إصدار السندات لمجموعة من أبرز شركات التمويل العقاري، ومن بينها طلعت مصطفى القابضة، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسوديك، ومصر إيطاليا العقارية، وبايونيرز للتنمية العقارية وغيرها. بالإضافة على ذلك، قامت المجموعة المالية هيرميس بتقديم الخدمات الاستشارية في صفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 388 مليون دولار للصفقة

القاهرة : أعلنت اليوم شركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ODE) أن شركتها التابعة شركة أوراسكوم العقارية (ORE) وقعت اتفاقية مع البنك التجاري الدولي (CIB) للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 1.5 مليار جنيه وذلك بهدف المساهمة في تسريع عملية الإنشاءات بالمراحل التي تم إطلاقها بمشروع "O West"، وهي Whyte، وTulwa، وClub Residences، وHillside، وO-Business District. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner) لشركة أوراسكوم العقارية، بينما قام مكتب MHR & Partners بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

ويمثل إتمام هذه الاتفاقية بنجاح علامة فارقة في مراحل تطوير المشروع، باعتبارها دليل على نمو مشروع "O West" وقوة المركز المالي حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا وثقة من قبل مؤسسات التمويل.

وفي هذا السياق أعرب أشرف نسيم المدير المالي لمجموعة أوراسكوم للتنمية ، عن سعادته بحصول الشركة على التمويل لمشروع "O West" التابع لشركة أوراسكوم العقارية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بشكل مستقل عن شركة أوراسكوم للتنمية –

مصر، وهو ما يتيح للمشروع هيكلًا تمويليًا مستقلاً ويسمح بتسريع عمليات التسليم المتوقع خلال الربع الأول من عام 2023، وهو قبل المواعيد المقررة للعملاء. وأضاف نسيم أن هذا التمويل يعد بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية في المبيعات القوية والأداء المالي المميز للمشروع منذ إطلاقه حتى الآن، والتي بفضلها أصبح "O West" وجهة جذابة في منطقة غرب القاهرة، فقد تمكن المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية من تحقيق واحدة من أعلى المبيعات مقارنة بالمشروعات المماثلة بغرب القاهرة.

ومن جانبه، قال طارق كامل الرئيس التنفيذي لمدينة "O West" إنه لمن دواعي سرورنا الحصول على هذا التمويل، فهو يعكس التزامنا تجاه العملاء في تسليم وحدات المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة وحتى قبل مواعيد التسليم المقررة. وأضاف أن هذه الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة الإنشاءات والوصول إلى رضاء العملاء، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية "O West". وأشار كامل أن المشروع نجح في تحقيق مبيعات قوية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي المبيعات 2.4 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 73.6٪، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 51.4٪ من إجمالي مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال النصف الأول من عام 2022.

ومن ناحية أخرى أكد ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة والناتج عنها حصول مشروع "O West" لأول مرة على تمويل مصرفي بشكل مستقل عن مجموعة أوراسكوم للتنمية – مصر وهو ما يعكس قوة نموذج العمل والملاءة الائتمانية للمشروع، وهو أحد أبرز مشروعات المجموعة والذي نجح في جذب أنظار العملاء خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التمويل سوف يساهم في التعجيل بتسليم وحدات المراحل الأولى قبل مواعيدها المقررة. وأضاف أن هذه الصفقة تعكس التزام المجموعة المالية هيرميس المتواصل بدعم أبرز الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وذلك عبر مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم التمويلية دائمة النمو، بالإضافة إلى قدرتنا على مواصلة تعظيم القيمة لعملائنا.

وفي السياق ذاته، أكدت سها أبو ذكري رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، على سعادتها بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح مشروع "O West" بنجاح. وأعربت عن اعتزاز فريق العمل بالبنك التجاري الدولي بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أوراسكوم للتنمية وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز وأول مشروعاتهم العقارية بمنطقة غرب القاهرة، مؤكدة على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحهم. وأضافت أبو ذكري، "أود أن أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بالشكر لفريق العمل بشركة أوراسكوم العقارية، والمجموعة المالية هيرميس، وكل من MHR & Partners على الجهود المبذولة لإتمام هذه الصفقة الكبيرة."

ومن جانبه، قال محمد الباروني رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي، أن البنك نجح على مدار سنوات عديدة في ترسيخ أطر التعاون المتبادل والمثمر مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مؤكدًا أن البنك يسعى باستمرار لاقتناص مختلف الفرص التي تتيحها هذه المجموعة الرائدة. وأشار إلى أن البنك قد أضاف إلى محفظة عملائه شركة أوراسكوم العقارية عبر تمويل مشروعها المميز "O West" بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه. وأعرب الباروني عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، وتطلعاته لمواصلة البناء على العلاقة الممتدة بين المؤسستين، كما تقدم بالشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح هذه الاتفاقية وإتمامها في الوقت المناسب.

#بياناتشركات

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عن شركة أوراسكوم للتنمية – مصر

أوراسكوم للتنمية – مصر هي أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH)، وهي شركة تطوير متكاملة للمدن السياحية في مصر، وتعمل بنموذج أعمال رأسي ومتكامل، حيث تتخصص في تطوير الوحدات السكنية، الفنادق، والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف، المراكز الترفيهية في قلب كل مدينة، ومراسي اليخوت. كما تقوم الشركة بتطوير

البنية الأساسية في جميع وجهاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة. وتمتلك الشركة حاليًا محفظة أراضي بإجمالي مساحة 50.5 مليون متر مربع، و24 فندق، بإجمالى 4,938 غرفة في 4 وجهات سياحية، وهي الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، وطابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، ومكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم. وقد قامت أوراسكوم للتنمية – مصر بإنشاء مشروع "O West"، وهو أحدث إضافة لمحفظة مشروعات الشركة وأول مشروع لها في القاهرة، حيث يقع في مدينة السادس من أكتوبر.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

publicrelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعامي 2018 و2020 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School". وفي عام 2021، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 380 مؤسسة عاملة في 11 قطاعًا مختلفًا من 44 دولة حول العالم.

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