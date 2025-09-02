أعلنت شركة الأنصاري للصرافة، الرائدة في خدمات التحويلات المالية وتبديل العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الروبية الهندية شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضاً ملحوظاً أمام الدرهم الإماراتي بنسبة تقارب 0.5%، حيث بلغ سعر صرف الدرهم نحو 24.03 روبية مقارنة بمستويات أقل خلال الفترة السابقة.

جاء هذا الانخفاض نتيجة التقلبات الجيوسياسية العالمية، أبرزها التعريفات الجمركية العالية البالغة 50% والتي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات الهندية، إلى جانب السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك الاحتياطي الهندي، وارتفاع أسعار النفط. كما أن استقرار الدولار عالمياً – وهو العملة المرتبط بها الدرهم الإماراتي – ساعد أيضاً في إبراز هذا الأثر على حركة الصرف.

وأكّد السيد علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأنصاري للصرافة، أن هذا الانخفاض انعكس بشكل مباشر على حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات إلى الهند، حيث سجلت الأنصاري للصرافة زيادة بنسبة 15% في قيمة التحويلات خلال الفترة الأخيرة، مدفوعةً بإقبال الجالية الهندية للاستفادة من تغيرات سعر الصرف وتوجيه مدخراتهم إلى ذويهم في الوطن، لا سيما بالتزامن مع احتفالات مهرجان "أونام" حيث يحرص المغتربون على تعزيز الدعم المالي لأسرهم خلال هذه المناسبة الثقافية الهامة.

وعلق قائلاً: "يمثل هذا التغير في سعر الصرف فرصة مهمة للجالية الهندية في دولة الإمارات للاستفادة عبر زيادة قيمة تحويلاتهم، ونحن في الأنصاري للصرافة ملتزمون بتوفير أفضل الأسعار وتقديم خدمات مالية مرنة وآمنة تُمكّن عملاءنا من الاستفادة المثلى من هذه الظروف المواتية."

واختتم النجار حديثه مؤكداً أن الشركة عززت من جاهزيتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد، من خلال دعم السيولة، وتوسيع ساعات العمل في الفروع ذات الكثافة العالية، وتقديم عروض ترويجية خاصة على رسوم التحويل.

-انتهى-

