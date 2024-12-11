مصر، القاهرة: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن جذب استثمار بقيمة 15 مليون دولار في شركة راية داتا سنتر (RDC)، التابعة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات. بقيادة صندوق Africa50، المستثمر ومدير الأصول لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب استثمار إضافي بقيمة 10 ملايين دولار سوف تضخه شركة راية لتكنولوجيا المعلومات إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة . سيتم توجيه هذه الاستثمارات لبناء مركز بيانات جديد من المستوى الثالث (Tier III)، وتسعى راية داتا سنتر من خلال هذا المشروع إلى دعم وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، وتلبية الطلب المتزايد على القدرات المتقدمة للبيانات وخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة. وبفضل هذا الاستثمار، تتجاوز القيمة السوقية لشركة راية داتا سنتر (RDC) 2.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس مكانتها القوية ونموها المستدام في السوق.

من المقرر أن يكون مركز البيانات الجديد من أوائل المنشآت المعتمدة من المستوى الثالث “Tier III” في مصر، حيث ستبدأ أعمال الإنشاء في أوائل عام 2025. يعكس هذا التعاون الاستراتيجي بين راية داتا سنتر وصندوق Africa50 الالتزام المشترك بسد الفجوات في البنية التحتية الرقمية عبر القارة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء المركز وفقًا لأهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث سيعتمد على ممارسات صديقة للبيئة وفعالة في استهلاك الطاقة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مما يعزز البنية التحتية الخضراء ويدعم الاستدامة على المدى الطويل. وهو ما يعكس التزام كلا الشريكين بالابتكار والنمو المستدام في القارة الأفريقية.

تعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح السيد/ أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، قائلاً: "يسعدنا الاعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع صندوق Africa50، والتي تسلط الضوء على ثقة المستثمرين في رؤية راية القابضة وقدراتها التكنولوجية. تمثل هذه الشراكة رؤيتنا في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر ووضعها كمركز تكنولوجي إقليمي. كما إنها تعكس التزامنا المشترك بالابتكار، وتعزيز الاتصال الرقمي، ودفع النمو المستدام في القطاعات المختلفة."

وأضاف: "مع تطوير مركز البيانات الجديد من الفئة Tier III، ستتمكن راية داتا سنتر من توفير بنية تحتية رقمية موثوقة، قابلة للتوسع، ومعتمدة في مصر وأفريقيا. هذا الاستثمار يعكس التزام راية القابضة بتنفيذ مشاريع رائدة تخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، وتعزز التقدم الاقتصادي، وتتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة."

من جانبه صرح المهندس /هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، قائلا: "في راية لتكنولوجيا المعلومات، نضع الريادة في التحول الرقمي على رأس أولوياتنا، حيث نلتزم بتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات عملائنا وتدعم تطورهم في هذا العالم الرقمي المتسارع.."وأضاف: "وتلتزم راية داتا سنتر بتقديم بنية تحتية سحابية بمعايير عالمية، تتميز بالأمان والموثوقية، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية في مصر والمنطقة. شراكتنا مع صندوق أفريقيا 50 تعزز من قدرتنا على دعم النمو الاقتصادي الرقمي ونحن مؤمنون بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة الابتكار الرقمي، وضمان استدامة تقديم الخدمات الحيوية بمستويات عالية من الكفاءة."

وعلق رازا حسناني، المدير التنفيذي ورئيس قسم استثمارات البنية التحتية في Africa50، قائلاً:"يسعدنا الدخول إلى واحد من أكبر أسواق مراكز البيانات في أفريقيا بالتعاون مع شريك موثوق مثل راية داتا سنتر. يمثل هذا الاستثمار ركيزة أساسية في محفظة مراكز البيانات المتنامية بسرعة في إفريقيا. ستدعم مراكز البيانات الحالية والمستقبلية لـ راية داتا سنتر جهود التحول الرقمي للحكومة المصرية وتوفر البنية التحتية الرقمية اللازمة لنمو النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في البلاد. التزام راية القابضة بخفض الانبعاثات من خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة يتماشى تمامًا مع التزام Africa50 ببناء اقتصادات مستدامة والاستثمار في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ. يضع هذا الاستثمار راية داتا سنتر في موقع لجذب العملاء الدوليين في شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر."

جدير بالذكر، ان هذا الاستثمار يأتي بعد فترة وجيز من استثمار راية فودز، إحدى شركات راية القابضة، مع شركة هيليوس انفستمنتس بارتنرز، أكبر صندوق استثمار يركز على أفريقيا، بقيمة 40 مليون دولار للتوسع في إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، تعكس هذه الاستثمارات المتتالية الثقة الدولية في محفظة راية القابضة والتزامها الدائم بالابتكار والنمو المستدام عبر مختلف القطاعات. كما تسلط الضوء على قدرة راية القابضة على جذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في المنطقة.

نبذة عن راية داتا سنتر

راية داتا سنتر تأسست في عام 2012، كشركة رائدة تابعة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، تحت مظلة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية. تعد راية لخدمات مراكز البيانات شريكاً موثوقاً للعملاء إقليمياً للعملاء من مختلف المجالات بالقطاعين العام والخاص. فهي تقود قطاع خدمات البيانات في المنطقة من خلال تمكين المؤسسات بحلول رقمية مبتكرة وتحسين خدمة العملاء. كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، مثل خدمات الحوسبة السحابية، لتلبية احتياجات العملاء عبر مختلف الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن صندوق أفريقيا50

تأسس صندوق أفريقيا50 من قبل الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي للمساعدة في سد فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا من خلال تسهيل تطوير المشاريع، وتحفيز التمويل من القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية في القارة. تركز أفريقيا50 على المشاريع المتوسطة والكبيرة التي لها تأثير تنموي كبير وتوفر عائدًا مناسبًا يتناسب مع المخاطر للمستثمرين.

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