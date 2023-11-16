أعلنت رولز-رويس اليوم عن ترحيبها بطلبية طيران الإمارات لشراء 15 طائرة إيرباص A350-900 تعمل بمحركات ترينت إكس دبليو بي-84، و الذي سيتم تسليمه بحلول عام 2025.

هذا الطلب اليوم برهان على ثقة طيران الإمارات بهذه الطائرات المدعومة بمحركاتنا، والتي تستمر بوضع معايير الكفاءة والفعالية.

وبذلك سيصل عدد محركات رولز-رويس ترينت 900 الى 132 محرك في الخدمة في طيران الامارات.

و قال روب واتسون، رئيس قطاع الطيران المدني في رولز- رويس"يثبت إعلان اليوم مرة أخرى بثقة عملائنا بقوة محركات ترينت إكس دبليو بي لدعم عملياتهم المتوسعة باستمرار. يعد محرك ترينت اكس دبليو بي، وهو المحرك الأكثر كفائة و موثوقية في الخدمة حاليًا حول العالم، المحرك الموثوق لدعم طيران الامارات و توسيع شبكتها. لقد بدأت علاقة رولز-رويس مع طيران الإمارات في عام 1996 باختيار محركات ترينت، ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة القيمة على المدى الطويل نحو المستقبل."

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة "سوف توفر طائرات A350-900، لأسطولنا مزيداً من الخيارات فيما يتعلق بالسعة والمدى. ويسرنا الإعلان عن طلبية إضافية من هذه الطائرات، ونخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك المهام طويلة المدى التي تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي. وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق، مع إيرباص ورولز-رويس لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا وأفضل تجربة طيران لعملائنا".

وأضاف سموه "خططنا لجميع طلبيات طيران الإمارات، التي أعلناها هذا الأسبوع، بمنتهى العناية لدعم نمونا المستقبلي وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي وضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). ذلك أن طيران الإمارات غالباً ما تكون أول تجربة لزوار دبي، ونريدها أن تكون الأفضل دائماً".

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