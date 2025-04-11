SRMG هي المجموعة الإعلامية الوحيدة في القائمة، نظراً لتميّزها في تطوير المواهب وتهيئة بيئة عمل مبتكرة.

الرياض، المملكة العربية السعودية، صُنّفت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) ضمن قائمة منصة "لينكد إن" لـ "أفضل 15 شركة في السعودية لعام 2025"، والتي تسلط الضوء على البيئة المهنية المتميزة والداعمة لنموّ وتطوير المسارات الوظيفية في المملكة. وتمثل SRMG الجهة الإعلامية الوحيدة ضمن هذه القائمة المرموقة، في تأكيد جديد على دورها الريادي في القطاع الإعلامي، والتزامها المستمر بتمكين الكفاءات، وتبنّي نهج تحولي محوره الموارد البشرية، وتسريع الابتكار والتطور الرقمي.

جاء هذا التصنيف استناداً إلى تقييم شامل أجرته منصة "لينكد إن" وفق بيانات دقيقة لقياس فرص التطور المهني، وتنمية المهارات، وعدالة بيئة العمل. كما يؤكد مسيرة التحول التي بدأتها SRMG في عام 2021، عبر استراتيجية طموحة ترتكز على الابتكار، والتحول الرقمي، وبناء فرق عمل قادرة على مواجهة تحدّيات المستقبل. واستند التصنيف إلى منهجية شاملة من سبع ركائز: فرص النمو الوظيفي، تطوير المهارات، استقرار الشركة، الفرص الخارجية، الشعور بالانتماء، التنوّع الجندري، والخلفية التعليمية.

منذ إطلاق استراتيجيتها للنموّ والتحول الرقمي، أعادت SRMG تعريف علامتها التجارية، ووسّعت حضورها عبر منصات جديدة، واعتمدت أحدث التقنيات. ويشكّل استقطاب الكفاءات المتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي محوراً أساسياً في هذه التطور، إلى جانب الاستثمار في تطوير القيادات وتنمية المهارات.

تتجاوز استراتيجية التحول في SRMG حدود النموّ التجاري، إذ تضع تمكين الموظفين في صميم أولوياتها، بما يتيح لهم الازدهار في مشهد إعلامي متغير وسريع التطور. تفخر SRMG بتصنيفها كإحدى أبرز الأماكن لبناء المسارات المهنية في المملكة العربية السعودية، مواصلةً بذلك دورها في تشكيل مستقبل صناعة الإعلام. كما وتستمر في التزامها بتعزيز الابتكار وخلق بيئة عمل تواكب المستقبل، تهدف إلى تمكين موظفيها من تحقيق النجاح في صناعة ديناميكية تشهد تطورات متسارعة.

عن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG

منذ انطلاقها في عام 1972، تُواصل "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، قيادة التغيير في صناعة الإعلام في المنطقة من خلال أكثر من 30 منصّة إعلامية رائدة. تلتزم SRMG من خلال منصّاتها المتنوعة بتقديم محتوى رصين وعصري لملايين المتابعين في أربع قارات وبسبع لغات. ومع تطور المشهد الإعلامي الاستهلاكي بشكل مستمر، أطلقت SRMG سبع ركائز أعمال جديدة. كما عززت محفظة شراكاتها من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة مثل : "بلومبرغ ميديا"، و"وارنر براذرز ديسكفري"، و"الإندبندنت"، و"بيلبورد"، و"مؤسسة بنسكي ميديا"، و"شركة شوئيشا اليابانية للإعلام". ومن خلال شبكتها الواسعة، تقدم "SRMG" أفضل الإنتاجات العالمية المتميزة وعالية الجودة لجمهور المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول المجموعة، يُرجى زيارة موقع: www.srmg.com

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