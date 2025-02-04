أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم: Multiply) ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم، اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت تسجيل المجموعة صافي أرباح باستثناء التغييرات في القيمة العادلة بقيمة 1.04 مليار درهم إماراتي، وتحقيقها أداءً تشغيلياً قوياً، متجاوزة التوقعات مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بتركيز المجموعة الاستراتيجي على بناء الخبرة في القطاعات من خلال عمليات استحواذ ناجحة أتمت بنجاح استكمال ثلاث عمليات استحواذ في عام 2024، إلى جانب تحقيق نمو عضوي عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات. ورغم تأثير تقلبات السوق على صافي الأرباح المُعلن عنها، بما في ذلك التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة، فإن الركائز الأساسية لأعمالها لا تزال متينة ومستقرة محققة نمو مزدوج الرقم.

وارتفعت إيرادات المجموعة 56% على أساس سنوي، متجاوزة حاجز 2 مليار درهم، ومدفوعة بنمو عضوي مزدوج الرقم عبر جميع القطاعات الرأسية (+10% على أساس سنوي)، والتأثير الكامل خلال العام لشركة "ميديا 247" التي تم الاستحواذ عليها في يوليو 2023، بالإضافة إلى دمج كل من "باك لايت ميديا" و"ذا جرومينج كومباني هولدينج" و"إكسلنس بريمير للاستثمار" في العمليات المالية للمجموعة. وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي عند 47%، مما يعكس التغير في مزيج الإيرادات داخل قطاع الاعلام، بالإضافة إلى دمج "إكسلنس بريمير للاستثمار" ضمن قطاع التنقل. كما أسهمت عوائد الاستثمارات ومصادر الدخل الأخرى، بما في ذلك دخل الأرباح، بأكثر من مليار درهم في صافي الأرباح.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها برصيد نقدي ونقد مكافئ قدره 2 مليار درهم، وسيولة إضافية تصل إلى 4 مليارات درهم متاحة للاستثمارات والنمو المستقبلي، في مؤشر واضح على متانة الوضع المالي المستقر للمجموعة ومرونتها المالية الجيدة، واتباعها لاستراتيجية منظمة ومنضبطة في كيفية تخصيص مواردها المالية، مما يساعدها على التكيف مع التغيرات في السوق وتحقيق أهدافها الاستثمارية، وتجلى هذا النهج في استثمار نحو مليار درهم في عام 2024 في ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية تتماشى مع خطط النمو الطموحة في قطاعات أعمال المجموعة. وتركز المجموعة في محفظتها التشغيلية الأساسية على تعزيز التكامل وتحقيق التآزر بين الشركات ضمن كل قطاع، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءات التشغيلية.

وفي إطار ذراع “ملتيبلاي+"، أغلقت محفظة السوق العامة العام عند تقييم بلغ 32 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 15 مليار درهم. وعلى الرغم من تأثير تقلبات السوق على القيمة العادلة لبعض الأصول، إلا أن الأداء العام للمحفظة لا يزال قوياً، مع استمرار الإمكانات الواعدة للاستثمارات المستهدفة على المدى الطويل.

2024 هو "عام الكفاءة" في مجموعة ملتيبلاي

حقق برنامج الكفاءة، الذي أطلقته المجموعة في الربع الثاني من عام 2024، تقدماً ملحوظاً خلال العام، متجاوزًا التوقعات من خلال تسجيل مكاسب في الكفاءة تجاوزت 50 مليون درهم، متخطيةً الهدف الأولي البالغ 45 مليون درهم، وذلك في زيادة بأكثر من 6% في الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يعكس التأثير الكبير للبرنامج على ربحية المجموعة.

وشملت مبادرات المجموعة لخفض التكاليف تحديد فرص الوفورات في المشتريات، ودمج الأدوار الوظيفية المتكررة لتجنب الازدواجية مع استمرارها في النمو والتوسع، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية بهدف تحسين كفاءة العمليات وسرعة اتخاذ القرارات. وفي مجال تعزيز الإيرادات، استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة سوقية أكبر في قطاع الاعلام، ورسخت حضورها في هذا المجال عبر ثلاث علامات رائدة للإعلانات الخارجية في الإمارات. كما نجحت في تحقيق إيرادات جديدة في قطاع التنقل عن طريق إعادة تنظيم جداول التدريب في شركة "الإمارات لتعليم القيادة"، مما أتاح زيادة عدد المدربين المتاحين وبالتالي القدرة على تدريب المزيد من الأشخاص.

كما أتاح التحول الرقمي للمجموعة تحسين كفاءتها التشغيلية، حيث قامت بأتمتة العمليات الداخلية التي لا تكون مرئية للعملاء، وأطلقت مصادر إيرادات جديدة مع التركيز على البرمجة الإعلانية في قطاع الاعلام، والتي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية شراء الإعلانات مما يسهم في استهداف الجمهور بشكل أكثر فعالية ويعزز الإيرادات، وعمدت إلى تحديث بنيتها التحتية التكنولوجية بهدف تحسين جودة وكفاءة اتخاذ القرارات. كما أطلقت المجموعة بوابات وخدمات جديدة عبر الإنترنت، وقللت من المعاملات النقدية، وقامت بجمع معلومات معمقة تساعدها في فهم سلوكيات العملاء المتعلقة الإنفاق.

وتتطلع المجموعة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في جميع أعمالها لتحقيق عائدات إضافية. وتعمل المجموعة على تعزيز كفاءتها وزيادة أرباحها التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال توسيع قاعدة المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق واضحة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز إنتاجية الإيرادات، مثل استخدام الصيانة التنبؤية لمركبات التدريب التابعة لـ "الإمارات لتعليم القيادة" لضمان الاستخدام الأمثل، فضلاً عن مبادرات تحسين التكلفة مثل أتمتة عملية إعداد المقترحات لتقليل الوقت المستغرق في العمل وزيادة الكفاءة في عمليات الدعاية والإعلان. كما أطلقت المجموعة تطبيقات للذكاء الاصطناعي التفاعلي (Agentic AI) لتعزيز الإنتاجية على مستوى المجموعة، مع توقع إضافة حالات استخدام جديدة قريباً.

أبرز محطات المجموعة

انتخابات مجلس الإدارة

كشفت مجموعة ملتيبلاي في نوفمبر 2024 عن مجلس إدارتها الجديد، والذي تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة. ويضم مجلس الإدارة كلاً من سيد بصر شعيب، الرئيس، وسعادة حمد خلفان الشامسي، نائب للرئيس، والأعضاء سعادة منصور المنصوري، سامية بوعزة، ريتشارد جيرسون. ويتمتع المجلس بخبرات واسعة وتنوع في الخلفيات، مما يسهم في تحقيق قيمة مضافة لمساهمي المجموعة وأصحاب المصلحة، ودفعها نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال الدورة الجديدة.

الاستثمارات الرئيسية: ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية في عام 2024

شهد عام 2024 العديد من الأنشطة الاستثمارية الاستراتيجية البارزة، حيث تعاونت "الإمارات لتعليم القيادة"، التي تملك مجموعة ملتيبلاي 48% من أسهمها، في يوليو، مع كيانات رائدة في أبوظبي ودبي، لتوسيع حضورها الاستراتيجي في السوق الإماراتية من خلال الاستحواذ على حصة 51% في شركة " إكسلنس بريمير للاستثمار ذ.م.م"، الشركة الأم لـمركز "إكسلنس للقيادة"، الشهير في دبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "الإمارات لتعليم القيادة" الدؤوبة لتحقيق توسع كبير والارتقاء بخدماتها المميزة، وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات تعليم قيادة السيارات والسلامة على الطرقات في المنطقة، مما يمكنها من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات رفيعة المستوى لعملائها في دبي.

وفي يونيو 2024، استحوذت "مجموعة أومورفيا"، الشركة الرائدة في مجال العناية بالجمال والمملوكة بنسبة 51% لمجموعة ملتيبلاي، على 100% من "ذا جرومينج كومباني هولدينج"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الصالونات والتجميل في دولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تعزز التزام أومورفيا بتوسيع محفظة أعمالها في قطاع خدمات التجميل داخل الدولة وخارجها. وتوسعت شبكة أومورفيا من صالونات التجميل بإضافة 62 صالوناً آخراً تابعاً لشركة "ذا جرومينج كومباني هولدينج" (47 مملوكة للشركة و15 بنظام الامتياز)، مما عزز شبكة الشركة، التي أصبحت تملك 132 صالوناً عبر 5 مناطق جغرافية.

وفي وقت سابق من عام 2024، أقدمت مجموعة ملتيبلاي على خطوة استراتيجية لتوسيع حضورها في قطاع الاعلام بالاستحواذ على 100% من شركة الإعلانات الرقمية الخارجية الرائدة "باك لايت ميديا" التي تمتلك أصولاً في مواقع بارزة في دولة الإمارات، بما في ذلك شارع الشيخ زايد ودبي مول والغاليريا جزيرة الماريه في أبوظبي. ويجسد هذا الاستحواذ، التي شملت جميع الكيانات التشغيلية لشركة "باك لايت ميديا"، خطوة استراتيجية جريئة لترسيخ مكانة مجموعة ملتيبلاي في سوق الإعلانات الخارجية المزدهر، وتعزيز قدرتها التنافسية على تقديم حلول إعلانية مؤثرة وواسعة الانتشار والاستحواذ على حصة أكبر من سوق الإعلانات عبر المناطق الرئيسية في دولة الإمارات.

إنجازات الشركات التابعة

قطاع الإعلام والاتصال (باك لايت ميديا + فيولا كوميونيكيشنز + ميديا 247)

سجل قطاع الإعلام والاتصالات نمواً لافتاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 371% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بضم باك لايت ميديا إلى محفظته اعتباراً من مارس 2024. وخلال العام، واصلت ملتيبلاي ميديا تحقيق نمو قوي في أرباحها، مستفيدةً من عمليات استحواذ استراتيجية، والتوسع الرقمي المتسارع، والابتكارات النوعية التي عززت من مكانتها في السوق. وشكّل دمج "ميديا 247" و"باك لايت ميديا" دفعة قوية لحضور المجموعة في القطاع، فيما قادت "فيولا كوميونيكيشنز" مبادرات محورية، أبرزها إبرام شراكة استراتيجية مع "أدنوك" لعقد كامل، إلى جانب إطلاق أول شبكة لافتات إعلانية على الجسور في مختلف أنحاء الإمارات بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ومع التركيز المتزايد على التكنولوجيا والإعلان الرقمي الخارجي، تهدف ملتيبلاي ميديا إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الاعلام بدولة الإمارات. وقد أضافت الشركة 20 موقعاً إعلانياً رقمياً استراتيجياً في أبوظبي، مما رفع عدد شاشاتها الرقمية إلى حوالي 300 شاشة منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وقد اسهم هذا التوسع في تعزيز حضورها السوقي وتوسيع نطاق حلولها الإعلانية المبتكرة لخدمة العملاء على الصعيد العالمي.

ويواصل مختبر الابتكار التابع لملتيبلاي ميديا تطوير أساليب جديدة لتعزيز التفاعل مع الإعلانات الخارجية، عبر توظيف تقنيات متقدمة مثل المحتوى ثلاثي الأبعاد، والواقع المعزز، والألعاب التفاعلية، وذلك من خلال التعاون مع أبرز مزوّدي التكنولوجيا على مستوى العالم.

وفي سياق استراتيجيتها التوسعية، شاركت ملتيبلاي ميديا بفعالية في أبرز الفعاليات العالمية للقطاع، حيث حضرت المؤتمر الذي نظمته جمعية الإعلان الخارجي الأمريكية (OAAA) في كاليفورنيا، إلى جانب المؤتمر السنوي لمنظمة الإعلان الخارجي العالمية 2024 في هونغ كونغ. وشكلت هذه المشاركات فرصة لاستكشاف آفاق جديدة وتعزيز المعرفة حول الاستدامة، والإعلام الموجه لقطاع التجزئة، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام.

التنقل (شركة الإمارات لتعليم القيادة)

سجّلت شركة "الإمارات لتعليم القيادة" نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بعملية ضم "إكسلنس بريميير للاستثمار"، الشركة الأم لمركز لتعليم قيادة السيارات الشهير، وذلك اعتباراً من يوليو 2024. كما أسهمت مبادرات تحسين التكلفة في تعزيز الأداء المالي، ما انعكس على ارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 131 نقطة أساس، لترسّخ الشركة مكانتها في قطاع تعليم القيادة.

وقد أدت الترقيات الكبيرة التي تم إجراؤها على بوابة الحجز عبر الإنترنت التابعة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إلى تبسيط عملية تسجيل الطلاب بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في التسجيلات عبر الإنترنت، وتحسين رضا العملاء وتقليل الاستفسارات المقدمة إلى قسم رضا العملاء. كما ضمنت مبادرات أخرى لشركة الإمارات لتعليم القيادة استخداماً أكثر فعالية للموارد لتلبية الطلب المتزايد من العملاء ودفع نمو الإيرادات.

وواصلت الشركة جهودها الحثيثة في ترسيخ ممارسات الاستدامة، محققة تصنيف 9.7/10 وفق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مما جعلها ضمن أفضل 9% في قطاعها. وفي إطار التزامها بالابتكار، أبرمت الشركة مذكرات تفاهم استراتيجية مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت) ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في قطاع النقل. كما وقّعت حديثاً مذكرة تفاهم مع AV Living Lab، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في برامج تعليم وتوظيف السائقين من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية في أبوظبي، وترسيخ معايير عالمية جديدة للسلامة على الطرق والتنقل الذكي.

اللياقة الصحية والجمال (مجموعة أومورفيا)

سجّل هذا القطاع الصحة والجمال نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% على أساس سنوي، مدفوعاً بعملية دمج "ذا جوس سبا آند صالون" في الربع الرابع من عام 2023، إلى جانب استحواذ المجموعة على "ذا جرومينج كومباني هولدينج" في يونيو 2024.

وعلى مدار العام، واصلت مجموعة أومورفيا تحقيق نمو قوي في الربحية، مستفيدةً من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتوسع المستمر، والتحول الرقمي. وشهد القطاع نمواً سريعاً تمثّل في افتتاح "باداشينج بيوتي صالون" في مطار زايد الدولي، بالإضافة إلى إطلاق "تيبس آند توز" لفرعه الـ 43، الأكبر والأكثر فخامة في أبوظبي. كما قامت المجموعة بتوحيد منصتها الرقمية المتخصصة في التجميل، الأمر الذي أسهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز كفاءة عمليات المشتريات، ورفع معدلات الاحتفاظ بالعملاء، مع توظيف تحليلات البيانات لتقديم تجارب أكثر تفرداً للعملاء.

وشكّل كذلك إطلاق تطبيق "أومورفيا" للجوال خطوة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، حيث وفّر تجربة حجز سلسة، إلى جانب عروض ترويجية مخصصة وبرامج ولاء مبتكرة، مما يعزز تجربة العملاء.

المرافق والطاقة (بال القابضة للتبريد + إنترناشيونال إنيرجي القابضة)

تأثرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في القطاع نتيجة تراجع المساهمة من مشروع "كاليون" المشترك، حيث بلغت 56 مليون درهم إماراتي في عام 2024 مقارنةً بـ 229 مليون درهم إماراتي في العام السابق، وذلك بفعل التضخم الحاد، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف التمويل. وواصلت "بال القابضة للتبريد" تعزيز حضورها في السوق من خلال إبرام عقود جديدة داخل دولة الإمارات، الأمر الذي أسهم في تطوير حلول تبريد مستدامة تدعم جهود الاستدامة البيئية. وفي موازاة ذلك، ساهم التحليل المتقدم للبيانات واعتماد الأتمتة في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل التكاليف، والحد من التأثير البيئي.

ومع اكتمال مشاريع استراتيجية مثل محطة الطاقة الحرارية في نيغدي-بور، ومحطة الطاقة أنكا، ومحطة التبريد دانات، اختتم القطاع العام بأداء قوي في نمو الطاقة المتجددة، ما عزز من متانة الأسس التشغيلية استعداداً لعام 2025.

المسؤولية الاجتماعية المؤسسية

في مجموعة ملتيبلاي، يشكّل نشر المعرفة عبر الكتب وأدوات التعلم الرقمية ركناً أساسياً في ثقافة الشركة، انطلاقاً من إيمانها بقدرة المعرفة على إحداث تغيير إيجابي مستدام. وفي هذا الإطار، أطلقت المجموعة برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "القراءة للقيادة"، الذي يهدف إلى دعم التعلم مدى الحياة وتمكين المجتمع من خلال قوة القراءة. يركز البرنامج على توسيع نطاق الوصول إلى الكتب، وتعزيز ثقافة القراءة، ودعم الموارد التعليمية، وتشجيع تبادل المعرفة. كما يشمل البرنامج سلسلة من المبادرات المؤثرة التي تسهم في تمكين المجتمعات محلياً وعالمياً عبر إتاحة المزيد من الكتب وموارد التعلم، بما يعزز فرص التعليم والمعرفة للجميع.

في إطار برنامج "القراءة للقيادة"، أبرمت مجموعة ملتيبلاي شراكة مع منظمة "بوك إيد الدولية" لدعم المجتمعات الأقل حظاً، من خلال توفير أكثر من 5000 كتاب جديد لشركاء المنظمات غير الحكومية المحلية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتشكّل هذه المبادرة واحدة من العديد من المبادرات التي يتضمنها البرنامج، مع خطط طموحة لتعزيز الأثر الإيجابي في عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا العام، كجزء من مبادرتها "تنظيف المحيطات"، قامت المجموعة بتنظيف الشاطئ في الباهية، حيث نجح فريق متخصص من الموظفين في جمع أكثر من 300 رطل من النفايات البلاستيكية، مما ساهم في الجهود الأوسع نطاقًا للحفاظ على البيئة.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

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