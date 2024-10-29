أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "فوتسي راسل"، المُشغلة لبورصة لندن، وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) (FADXI15)، ويستند المؤشر على خبرة "فوتسي راسل" الشاملة في تزويد الأسواق بالمؤشرات، ما يساهم في تعزيز ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم معايير جديدة للجيل القادم في هذه السوق الديناميكية والمتنامية. ويهدف المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفير حلول مخصصة لسوق التمويل الإسلامي ضمن سلسلة مؤشرات "فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية" (FTSE ADX) الواسعة.

ووفقًا لتقرير "تطوير التمويل الإسلامي 2023" *، فقد شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمية نموًا ملحوظًا، وزاد حجم أصوله بنسبة 11% لتصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، حيث تمتلك الخدمات المصرفية الإسلامية 72% من إجمالي أصول القطاع. كما شهد القطاع أيضًا نمو بنسبة 163% منذ عام 2012، ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو ليبلغ 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للأوراق المالية: "يعد مؤشر المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15)، وهو مؤشرنا السادس عشر، دليلاً على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم الطلب القوي والمتنامي على أدوات وحلول التمويل الإسلامي. ويوفر هذا المؤشر الجديد للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات عالية الأداء في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تلبي معايير الامتثال الصارمة للشريعة. ومع أكثر من 2.6 تريليون درهم إماراتي كقيمة سوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتميز بقدرته على جذب وتوجيه المستثمرين نحو الشركات التي تتوافق مع مبادئ الاستثمار الخاصة بهم، إضافة إلى جهودنا نحو زيادة مجموعة المنتجات والأدوات المالية المبتكرة التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما فيها صناديق الاستثمار المتداولة لدينا".

من جانبها، قالت فيونا باسيت، الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل: "يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لإطلاق المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15)، حيث يؤكد ذلك التزامنا بتقديم الحلول الاستثمارية المبتكرة والشاملة التي تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة حول العالم، حيث يشكل المؤشر الإسلامي الجديد دليلاً على تميزنا وقدرتنا على التأقلم مع المشهد المالي المتطور".

وتم تصميم المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15)، لتوفير مؤشر شامل يتناسب مع احتياجات المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي حول العالم، ويستند إلى مكونات مؤشر "فوتسي أبوظبي العام" في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسوف تتولى شركة "آيديال ريتينجز" (IdealRatings) المتخصصة في تقييم الشركات وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، إجراء عمليات التقييم والمراجعة، حيث تضمن هذه الشراكة لــ "فوتسي راسل" تطبيق الحيادية والالتزام بأحدث الممارسات، لا سيما وإنه يتم اختيار مكونات المؤشر بعناية فائقة، بهدف المحافظة على إمكانية الاستثمار، بحيث لا يتجاوز وزن أكبر شركة نسبه 33%، ولا يقل وزن أي شركة أخرى عن 18%.

ويتسم المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) بشفافيته وسيولته العالية، حيث تم تصميمه ليكون قابلاً للتداول، ولدعم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق المؤشرات، وليعمل كمعيار للمستثمرين المؤسسيين، وتتوفر منهجيات المؤشر بشكل كامل على موقع "فوتسي راسل" الإلكتروني (FTSE ADX Index Series: Ground Rules (lseg.com))، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مؤشرات رأس المال في الوقت الفعلي، ومؤشرات نهاية اليوم لرأس المال والعائد الإجمالي، ما يضمن تلبية المؤشر لاحتياجات مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق.

ولمزيد من المعلومات حول المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15)، وسلسلة مؤشرات "فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية"، يرجى زيارة FTSE ADX Index Series | LSEG.

حول شركة "فوتسي راسل" التابعة لمجموعة بورصة لندن:

"فوتسي راسل" شركة رائدة عالميًا في مجال مؤشرات الأسواق، متخصصة في تقديم التحليلات والبيانات الشاملة والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المستثمرين حول العالم، حيث تقوم بحساب آلاف المؤشرات التي تقيس وتضع معايير للأسواق وفئات الأصول المختلفة في أكثر من 70 دولة، وتغطي 98% من السوق القابلة للاستثمار على مستوى العالم.

ويستفيد الكثير من المستثمرين المؤسسين والأفراد على مستوى العالم، من خبرة ومنتجات "فوتسي راسل" الواسعة، حيث يتم ربط نحو 15.9 تريليون دولار بمؤشرات "فوتسي راسل"، كما يعتمد مالكو الأصول ومديرو الأصول ومزودو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والبنوك الاستثمارية الرائدة على مؤشرات "فوتسي راسل" لقياس أدائهم الاستثماري، وابتكار صناديق الاستثمار المتداولة، والمنتجات المخصصة، والمشتقات القائمة على المؤشرات.

ويستند تصميم وإدارة مؤشرات "فوتسي راسل" على مجموعة مبادئ عالمية، تعتمد منهجية واضحة، ويقوم بتوجيهها لجان مستقلة من كبار المشاركين في السوق، وتركز "فوتسي راسل" على تطبيق أعلى معايير الصناعية في تصميم المؤشرات وحوكمتها، كما تتبنى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، كما تركز "فوتسي راسل" على ابتكار المؤشرات والشراكات مع العملاء، بهدف توسيع نطاق وجودة عروضها.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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