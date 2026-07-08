دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع. (الشركة)، الرائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن استكمالها بنجاح الاستحواذ بنسبة 100%، على كامل رأس مال شركة التاكسي الوطني ذ.م.م. (التاكسي الوطني)، وذلك عقب استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة كلٍ من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي.وبلغت القيمة النهائية الإجمالية للصفقة 1.45 مليار درهم، بما يعكس خطوة استراتيجية بارزة ضمن مسار نمو الشركة وتوسعها على مستوى دولة الإمارات.

ويمثل استكمال الاستحواذ على شركة التاكسي الوطني إنجازاً استراتيجياً بارزاً ضمن خطة النمو الخمسية لشركة تاكسي دبي، حيث يعزز ريادتها في سوق دبي بحصة سوقية تقدر بحوالي 59%، ويرسخ حضورها في سوق أبوظبي بحصة سوقية تقارب 12%. ليرتفع أسطول سيارات الأجرة التابع للشركة إلى ما يتجاوز 9,500 مركبة على مستوى الدولة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز الأرباح اعتباراً من أول سنة مالية كاملة بعد إتمامه، مع إتاحة فرص إضافية لتحقيق قيمة من وفورات التكامل التشغيلي المحددة، إلى جانب المحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية.

ومن شأن هذا التوسع أن يدعم قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على خدمات التنقل في الدولة، وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال شبكة تشغيلية أوسع، وخدمات أكثر كفاءة، وانتشار أكبر في الأسواق الرئيسية

وفي معرض تعليقه على إتمام الاستحواذ، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يعدّ إتمام الاستحواذ على شركة التاكسي الوطني أول صفقة استحواذ تحوّلية تنفذها الشركة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويمثل محطة مهمة في مسيرة استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل. ويعزز هذا الاستحواذ مكانتنا الرائدة في دبي، ويوسّع حضورنا في أبوظبي، بما يدعم رؤيتنا لبناء منصة وطنية رائدة للتنقل على مستوى دولة الإمارات، ترتكز على قاعدة تشغيلية أوسع وانتشار جغرافي أكبر. وتنصب أولويتنا في المرحلة المقبلة على استكمال دمج شركة التاكسي الوطني ضمن المجموعة، وتعظيم الاستفادة من المكاسب الاستراتيجية والمالية التي تتيحها الصفقة، ما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا".

ولقد بلغت القيمة النهائية الإجمالية للصفقة 1.45 مليار درهم، وذلك بعد تطبيق آلية التسوية المتفق عليها وفق نظام الصندوق المغلق* المنصوص عليها في اتفاقية البيع والشراء. وخلال السنة المالية المنتهية في يوليو 2025، حققت شركة التاكسي الوطني صافي إيرادات بلغت 774 مليون درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 183 مليون درهم، مع أسطول يتجاوز 2700 مركبة.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة في إعلان الشركة الصادر بتاريخ 13 مايو 2026، والمتاح عبر الرابط التالي: https://www.dubaitaxi.ae/ar/post/dubai-taxi-company-to-acquire-national-taxi

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع.) شركة مساهمة عامة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تشغّل أسطولاً يضم أكثر من 11,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6,800 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط أعمال رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. وتُعد شركة تاكسي دبي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 47%. وفي عام 2025، أنجزت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة 53 مليون رحلة.

نبذة عن شركة التاكسي الوطني

تأسست شركة التاكسي الوطني ذ.م.م. في عام 2000، وتعد من أبرز مشغلي مركبات الأجرة في دولة الإمارات، حيث تمتلك امتيازات تشغيل مركبات أجرة مرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي. وتشغّل الشركة نحو 2,534 لوحة مركبة مرخصة، وأسطولاً يضم أكثر من 2,700 مركبة في دبي وأبوظبي والعين، ويعمل لديها 5,163 شريكاً من السائقين. وقد أنجزت شركة التاكسي الوطني 25.4 مليون رحلة خلال السنة المنتهية في 31 يوليو 2025، مع معدل استخدام للأسطول بلغ 90%، فيما شكّلت المركبات الكهربائية والهجينة نحو 77% من إجمالي الأسطول. وتحقق الشركة إيراداتها من خلال منظومة أجرة منظمة ومعتمدة على العدادات، سواء عبر طلب المركبات من الشارع أو من خلال القنوات الرقمية، بما في ذلك منصات "بولت"، و"كريم هلا"، و"أوبر"، و"يانغو"، و"زد".

جهات الاتصال الإعلامية وعلاقات المستثمرين

علاقات المستثمرين:

نادر إبراهيم مقبل

ir@dtc.gov.ae

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فيونا دكونها

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