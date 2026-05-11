جدة: كشفت مجموعة السعودية عن خطتها لتقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن من خارج المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447 والتي تتضمن توفير خدمات متكاملة نوعية وغير مسبوقة تعتمد على الابتكار وتتجاوز التوقعات منذ لحظة التفكير بالسفر وصولاً إلى أدق تفاصيل الرحلة الإيمانية بما في ذلك تشييد المباني التي تساهم في تقليل درجات الحرارة وتستوعب الأعداد المتنامية التي تتشرف بخدمتها، حيث سيستفيد من باقاتها المتكاملة 4,200 حاج من 43 دولة حول العالم بنمو يبلغ 300% عن موسم الحج الماضي.

ويتكامل أداء شركات مجموعة السعودية لتقديم تجربة فريدة لضيوف الرحمن، حيث تهتم شركة السعودية للحج والعمرة بتقديم خدماتها النوعية التي تساهم في إثراء التجربة الإيماني، فيما تنفّذ شركة السعودية العقارية مشروع المباني بالمشاعر المقدسة بما يراعي أعلى معايير الجودة والسلامة مع ضمان انسيابية الحركة وراحة الحجاج، بالإضافة إلى تقديم الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدمة حاج بلا أمتعة وكذلك توفير شركة كاتريون خدمات التموين الفاخرة المتنوعة التي تتميز بها وكذلك شركة ميدكال فقيه والتي ستنشئ وتشغّل عيادات طبية مجهزة بالكامل في المشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للحج والعمرة الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل أن ملامح خطة موسم حج 1447 ارتكزت على النجاح الذي تحقق العام الماضي والذي استهدفت خلاله إحداث مفهوم جديد ونقلة نوعية لتقديم خدمات الحج عبر استثمارات كبيرة في المواقع بالمشاعر المقدسة، مشيراً أن الابتكار هو ما نحرص عليه حيث سيشهد الموقع في مشعر عرفة تشييد مخيم مطور بنظام طابقين والذي يحقق هدف استثمار المساحة لخدمة عدد أكبر من الحجاج بالمستوى الفاخر الذي يتم توفيره، كما سيتم استحداث مركز عمليات متكامل يربط بيانات الحاج مع الجهات المختصة بما يشمل جميع مراحل رحلته حيث سيسهم في رفع كفاءة التنسيق وسرعة الاستجابة وتحسين جودة اتخاذ القرار.

وتبدأ الخدمات قبل مرحلة السفر عبر تقديم الدعم والتيسير والتعامل مع التحديات المحتملة بدءاً من صالات السفر وصولًا إلى استقبال الحجاج في المنافذ الجوية وتسهيل إجراءات دخولهم، كما تتضمن الخدمات توفير حجوزات زيارة الروضة الشريفة، وتنظيم حجوزات الطواف في المسجد الحرام، وتوفير مرافقين داخل الحرم المكي الشريف، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم عناية خاصة بكبار السن وتوفير خيارات متعددة لأداء الطواف مثل عربات الجولف أو العربات مع مرافقين، كما سيتم تطوير حلول تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية لمساعدة الحجاج في تحديد أولوياتهم وتنظيم جداولهم وإدارة تنقلاتهم بما يسهم في تقليل الجهد الذهني على الحاج وتمكينه من التركيز على أداء مناسكه بكل يسر وسكينة.

وتتضمن الخدمات النوعية نقل الخدمات الجوية للمشاعر المقدسة؛ ففي مشعر منى تم الانتقال من إدارة برج واحد إلى تشغيل وإدارة ثلاثة أبراج متكاملة، ما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين توزيع الحجاج فيما تتميز بأنها مستوحاة في تصميمها من مقصورات الدرجة الأولى على متن طائرات "السعودية"، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في استغلال المساحات ويعزز الخصوصية والراحة والرفاهية لضيوف الرحمن، فيما يحاكي تصميم الموقع بمشعر عرفات؛ صالات "السعودية" لعكس هوية الضيافة السعودية الراقية من حيث الفخامة والراحة إضافة إلى توفير صالات طعام متكاملة وخدمات العناية بالحجاج على مدار الساعة.

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 13شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

