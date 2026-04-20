جدة: دشنت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1447 واستقبلت الرحلة رقم SV5807 القادمة من مدينة دكا عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وعلى متنها 376 ضيف، حيث كان في مقدمة مستقبلي الرحلة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات المعنية بخدمة الحجاج، وذلك تجسيداً للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة يحفظها الله، لتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم.

وتمتد خطة "السعودية" التشغيلية خلال موسم حج 1447 إلى 75 يوماً خلال مرحلتي القدوم والعودة والتي تستهدف من خلالها نقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم ليتمكنوا من أداء المناسك مع توفير باقة من الخدمات المتكاملة التي تساهم في إثراء تجربة السفر بالتعاون والأداء التكاملي مع مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج.

وخصصت "السعودية" أكثر من مليون مقعد على شبكة رحلاتها الداخلية والدولية، مستفيدة من أسطولها خلال موسم الحج البالغ 160 طائرة حيث تصل الوجهات التي تنقل من خلالها ضيوف الرحمن إلى 145 وجهة، وقد حشدت لذلك إمكاناتها التقنية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، ويتم تنفيذها من قبل فريق متخصص يضم كافة القطاعات التشغيلية يعملون على مدار الساعة.

وأشار مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى أن "السعودية" تعمل بشراكة مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لموائمة كافة المبادرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن وخاصة ما يتعلق منها بالمساهمة في نقل 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، منوهاً بخبرات "السعودية" المتراكمة في نقل ضيوف الرحمن وإدارة مواسم الذروة بكل اقتدار حيث تجمع بين تقديم أفضل الخدمات في مختلف مواقع الخدمة مع الحفاظ على معايير الكفاءة التشغيلية بما في ذلك انضباط مواعيد الرحلات والذي يساهم في انسيابية الحركة بالمطارات.

وتتضمن خدمات "السعودية" المقدمة للحجاج إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية علاوةً على توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، كما سيتم خدمة 179,204 ألف حاج عبر مبادرة طريق مكة، ويستمر توفير مبادرة "حج بلا أمتعة" عبر مناولة 330 ألف حقيبة إلى جانب 230 ألف عبوة زمزم.

وتوفر "السعودية" خدمات جوية تساهم في تعزيز تجربة السفر وتهيئ الحجاج لأداء المناسك عبر التنويه قبل نصف ساعة من التحليق فوق موقع الميقات وبث التلبية إلى جانب المحتوى الترفيهي على متن الطائرة والمتضمن باقة منوعة من البرامج التثقيفية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة عبر القناة المخصصة لذلك، ويضاف إلى ذلك خدمات الضيافة والوجبات التي تناسب مختلف الأذواق.

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

