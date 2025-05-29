وتعلن مشاركتها في مبادرة "عون" لخدمة ضيوف الرحمن

الرياض: تواصل شركة "نجم" لخدمات التأمين دورها المحوري في دعم منظومة السلامة المرورية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة من خلال سرعة الوصول لموقع الحادث المروري لمباشرته وفك الاختناقات المرورية الناتجة عن الحادث، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام 1446هـ، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة سبل الراحة لأداء مناسكهم بسهولة وأمان، والحفاظ على سلامتهم منذ لحظة دخولهم عبر المنافذ الحدودية للمملكة حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم.وفي خطوة تعكس جاهزيتها والتزامها، أعدت "نجم" أسطولها الميداني هذا العام ليضم حوالي 120 آلية ومركبة، تشمل 54 دراجة نارية، بالإضافة إلى فريق عمل ميداني يزيد عن 150 من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة.

وتتضمن الخطة التشغيلية منظومة تقنية متكاملة تشمل غرفة عمليات مركزية مزودة بأحدث الأنظمة الذكية وقنوات التواصل الرقمي، مثل تطبيق "نجم"، وخدمة الرد الآلي، ونظام التحكم والتوجيه، إلى جانب مركز الاتصال وخدمة الواتس آب، بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج، ويُسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحوادث المرورية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وفي هذا السياق، عبّر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "نجم" الأستاذ عبد الله الخلف عن فخره بالدور الوطني الذي تقوم به الشركة خلال موسم الحج، قائلاً: نفخر في "نجم" بأن نكون جزءًا من المنظومة الوطنية المتكاملة التي تُعنى بخدمة ضيوف الرحمن، تحت إشراف قيادتنا الرشيدة - حفظها الله-. لقد عملنا على رفع جاهزيتنا التشغيلية هذا العام بشكل نوعي، مسخرين إمكاناتنا البشرية والتقنية كافة لدعم الجهود المبذولة في تعزيز السلامة المرورية خلال موسم الحج بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية.

وأضاف الخلف: تأتي خطة نجم التشغيلية لموسم حج هذا العام 1446هـ، تعزيزاً لجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن، والمنسجمة مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تطوير رحلة الحج، وبما يسمح بأداء مناسك الحج بكل سهولة وطمأنينة، مؤكداً أن شركة "نجم" تواصل أداء رسالتها كشريك موثوق للسلامة المرورية في المملكة، عبر منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين بفرق عمل سعودية تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "نجم الخير" واستكمالاً لجهود الشركة في مهمة حج 1446هـ،، أعلنت نجم عن مشاركتها في رعاية مبادرة "عون" بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، والتي تُعد إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى مساعدة ضيوف الرحمن، عبر فريق من المتطوعين يقوم بتقديم خدمات تطوعية احترافية للحجاج تُمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

هذا، تواصل شركة منافذ، الشركة المملوكة لشركة نجم، استقبال حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ الحدودية للمملكة وإصدار وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (الطرف الثالث) للمركبات الأجنبية الداخلة للأراضي السعودية من خلال مكاتبها في المنافذ الحدودية وموقعها الإلكتروني وتطبيق منافذ، الأمر الذي يساهم في تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة وتوفير الحماية التأمينية التي تضمن حقوقهم وتغطي مسؤوليتهم عن الحوادث المرورية التي قد تقع خلال فترة إقامتهم في المملكة لأداء مناسك الحج.

يُذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40‏‎ ‎مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة بالشركة.

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