الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن اكتمال استعداداتها وقدراتها في خدمة ضيوف الرحمن لتعزيز مستوى السلامة المرورية أثناء دخولهم عبر منافذ المملكة المختلفة وتنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج عام 1443هـ.

وأكد الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم على أنهم قد أكملوا كل التجهيزات اللازمة لمباشرة العمليات الميدانية على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج، حيث يتأهب حوالي 500 من الكادر البشري الإداري والميداني لنجم بشعبة الحوادث بالمشاعر المقدسة والمنافذ لخدمة الحجاج منذ قدومهم عبر المطارات و12 من منافذ المملكة الحدودية البرية و3 من الموانئ البحرية إلى المواقيت المكانية الستة، إلى جانب خدمتهم أثناء تنقلهم عبر طريق الحرمين إلى جدة وفي المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح السليمان أن الشركة قامت بتجهيز أسطول يصل إلى حوالي 70من المركبات والدرّاجات النارية لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة (منى - مزدلفة - عرفات والمنطقة المركزية في الحرم المكي) وذلك بهدف الوصول إلى موقع الحادث في مدة زمنية وجيزة جداً بعد ورود البلاغ.

وأشار إلى أن الشركة عززت إمكاناتها المتاحة بشبكة من الأنظمة التقنية التي تساهم بشكل أكثر فاعلية في رفع سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالة طارئة لا قدر الله، وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية شركة نجم، لتقديم أفضل الخدمات إلى الحجاج امتداداً لجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن".

وبين دكتور محمد السليمان أن "نجم اعتمدت مقرين سكن لمنسوبيها في مهمة الحج، إضافة إلى مركزين لاستقبال البلاغات، كما اعتمدت لوحة واحدة للتوجيه والتحكم". ويشمل نطاق عمل نجم لمباشرة الحوادث بالمشاعر المقدسة (منى – عرفة – مزدلفة)، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمشاعر (العزيزية – الشرائع –الششة – الروضة – الراشدية – المغمس – المعيصم – العسيلة – الخضراء – جعرانة). كما أنها تضع مجموعة من التطبيقات والأنظمة الذكية في خدمة الحجاج تشمل: تطبيق البلاغات، نظام استقبال البلاغات، نظام الرد الآلي، تطبيق الواتساب، نظام التحكم والتوجيه، تطبيق مباشرة الحوادث، أجهزة التحقق من هوية قائد المركبة.

يذكر أن شركة نجم منذ تأسيسها، ظلت تقوم بأدوار لافتة في تأمين سلامة الحجاج وتقديم الخدمات إليهم، لتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية في العاصمة المقدسة.. وهذا يأتي في إطار التزامها وواجبها الوطني في إيجاد مناخ طيّب يسمح للحجاج بأداء مناسكهم بسهولة وأمان منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى لحظة عودتهم إلى ديارهم.

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