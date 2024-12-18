أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، إتمام صفقة تمويل بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لمشروع مخصص لإسكان الطلبة في وسط لندن، وتمثل هذه الصفقة التي جاءت قيمتها منصافة بين المؤسستين، التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاع المصرف الإماراتي بما يعزز حضوره في أسواق دولية رئيسية.

وبموجب الصفقة، سيتم تمويل مشروع "بادينغتون سيتي فيو" الذي يتألف من 353 غرفة نوم فاخرة مع وسائل راحة حديثة في منطقة تتسم بارتفاع الطلب وعلى بعد 100 متر فقط من محطة مترو بادينغتون غرب لندن، ما يوفر خيارًا معيشيًا متميزًا للطلبة الباحثين عن سكن في العاصمة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى أفضل المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء المدينة. وكان المطور العقاري "يونيون بروبارتي"قد استحواذ على العقار، المعروف سابقًا باسم " ليليان بينشن هول" في عام 2022 من جامعة لندن، وبفضل موقعه وجودته، سيمثّل هذا المشروع عرضًا تنافسيًا في سوق العقارات المخصصة لإسكان الطلبة في لندن.

وقال راج سيهجال، مدير الإداري في شركة يونيون: "يعد مشروع "بادينغتون سيتي فيو"، إضافة رائعة لمحفظتنا الاستثمارية، حبث يقدم للطلبة الباحثين عن سكن مخصص لهم في العاصمة، خيارًا معيشيًا مفضلًا على مقربة من المؤسسات الأكاديمية في لندن. ونحن سعداء بالتعاون مع بنك الإمارات دبي والوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي في هذه الصفقة التي تدعم أهدافنا الاستراتيجية."

ومن جهته، قال كارلو دي فوس، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: "سعداء بدعم بهذه الصفقة التمويلية التي تؤكد قدرتنا على تقديم حلول تسهيلات مالية استراتيجية وفق النموذج الإسلامي أو التقليدي لعملاء دوليين. كما تعكس هذه الصفقة تركيزنا على الأصول عالية الجودة ذات الدخل المستقر، وهي الصفقة التي تدعم استراتيجيتنا للعمل مع شركاء لهم مكانتهم الراسخة مثل "يونيون بروبارتي"، وبما يدعم أيضًا خططنا لتوسيع حضورنا في الأسواق الدولية الرئيسية."

وبدوره قال بول ميسفيلد، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: "فخورون باتمام هذه الصفقة المهمة إلى جانب شركة "يونيون بروبارتي"، وشركائنا في بنك الإمارات دبي الوطني. حيث تؤكد هذه الصفقة التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع شركاء ماليين موثوقين. وفي هذه السوق التي شهدت تعديل في قيم الأصول بشكل ملحوظ على مدى العامين الماضيين، يركز "مصرف أبوظبي الإسلامي" على صفقات تمويل الأصول التي تتسم باستدامة في نمو دخلها الإيجاري، وذلك في إطار معاييرنا الاستثمارية التي تعطي الأولوية لجودة الأصول، واعتمادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وعوامل العرض والطلب الخاصة بهذا القطاع الحيوي. وقد استوفى مشروع "بادينغتون سيتي فيو"، كل هذه المعايير، بما يعكس نهجنا الاستراتيجي للاستثمارات المرنة."

وما يزال سوق العقارات المخصصة لإسكان الطلبة في المملكة المتحدة، يجتذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين. وبحسب شركة "نايت فرانك"، فقد تم استثمار نحو 840 مليون جنيه إسترليني في القطاع خلال الربع الثالث من عام 2024 عبر 15 صفقة، بإجمالي 3,3 مليار جنيه إسترليني حتى الآن، متجاوزًا القيمة المسجلة لنفس الفترة من العام الماضي ومقدارها 1,3 مليار جنيه إسترليني، حيث يمثّل حجم المعاملات من هذا النوع، 46% من إجمالي تدفقات رأس المال العالمية التي تستهدف الاستثمار في الأصول المخصصة لإسكان الطلبة في المملكة المتحدة خلال عام 2024.

ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلًا حافلًا في "قطاعات السكن التجاري في المملكة المتحدة"، حيث أتم مؤخرًا صفقة تمويل لأصول أخرى رفيعة المستوى، من بينها مشروع "كو ليفينج" والمكون من 613 وحدة في شمال "أكتون"، ومشروع مخصص لإسكان الطلبة مكون من 300 وحدة في "كينغستون أبون تيمز"، ومشروع آخر مخصص لإسكان الطلبة يتكون من 90 وحدة في "مانشستر"، بالإضافة إلى محفظة من الأصول السكنية تضم أكثر من 160 شقة في "مانشستر".

تم تقديم الاستشارات القانونية لبنك الإمارات دبي الوطني من قبل مكتب "ادلشو جودارد"، في حين تم تقديم الاستشارات لـ "مصرف أبوظبي الإسلامي" ويونيو بروبارتي"، مكتبي "فوت أنستي" و"ماكل" على الترتيب.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمسة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

-انتهى-

#بياناتشركات