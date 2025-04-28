دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت سيمبوليك للتطوير العقاري، الشركة الرائدة لتطوير العقارات في دبي والتابعة لمجموعة سبيديكس، عن الإنجاز والتسليم المبكر لأول مشاريعها سيمبوليك ألفا في غضون 14 شهراً، بعد أن كان من المقرر تسليمه في يونيو القادم، مما يعكس التزام الشركة بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار والجودة العالية في مجال التطوير العقاري.

ويضم مشروع سيمبوليك ألفا، البالغة تكلفته 150 مليون درهم إماراتي، 97 شقة فاخرة ومفروشة بالكامل تمزج بين نمط الحياة العصري وأعلى مستويات الراحة والاستدامة. ويقع المشروع في منطقة ليوان بدبي، ويقدم شققاً مصممة حصرياً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع مساحة إضافية صغيرة؛ وشهد مستويات طلب عالية مع استقطابه مزيجاً متنوعاً من المقيمين في دولة الإمارات والمشترين الدوليين، وكانت الغالبية العظمى منهم من العائلات والمستخدمين النهائيين الباحثين عن منازل رحبة وعالية الجودة. ويتميز المشروع بتصاميم متوافقة مع نظام العمارة فاستو شاسترا وتكنولوجيا المنازل الذكية، والتي تتكامل مع التشطيبات الفاخرة الكفيلة بالارتقاء بأنماط حياة السكان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مرتضى مُعِّز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمبوليك للتطوير العقاري ومجموعة سبيديكس: "يمثل إنجاز مشروع سيمبوليك ألفا قبل الموعد المحدد علامة فارقة مهمة بالنسبة لنا، حيث أن الانتقال من مرحلة التخطيط ومن ثم التشييد وصولاً إلى التسليم خلال 14 شهراً يعكس التزامنا الراسخ بالتميز والتنفيذ الدقيق وضمان رضا العملاء. ويرسي هذا الإنجاز الدعائم المتينة للمساعي المستقبلية في إطار مواصلتنا تطوير مساحات سكنية عالية الجودة في مواقع استراتيجية في دبي، مع التركيز على الاستدامة والارتقاء بالمعيشة المجتمعية وتوفير مزايا المنازل الذكية".

وأضاف: "تلتزم ذراعنا العقارية سيمبوليك بإرساء معايير جديدة في القطاع منذ إنشائها قبل عامين، مستندة إلى إرثنا الممتد على مدار 35 عاماً نجحنا خلالها بالحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية. ونواصل إثراء هذا الإرث العريق، حيث نهدف مع كل مشروع إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستوياتٍ جديدة. وفي أعقاب الإنجاز والتسليم المبكر لمشروعنا الأول في ليوان، شهد مشروعنا الثاني سيمبوليك أورا بيع جميع عقاراته مع المضي قدماً في الأعمال الإنشائية جارية نحو التسليم المبكر، مما يرتقي بمكانتنا بوصفنا شركة تطوير عقاري موثوقة تقدم تجارب سكنية متميزة في أبرز المواقع".

ويشهد سوق العقارات في دبي طلباً مستداماً مدفوعاً بمجموعة من العوامل، مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية وتزايد عدد السكان، إلى جانب المبادرات الحكومية الاستراتيجية مثل التأشيرات طويلة الأمد والحوافز الضريبية. ويتماشى الارتفاع الكبير في الطلب على مساحات المعيشة الواسعة ومزايا المنازل الذكية والمشاريع المجتمعية مع رؤية سيمبوليك للتطوير العقاري، المتمثلة في إنشاء منازل مستدامة ومتوافقة مع نظام العمارة فاستو شاسترا، بما يلبي احتياجات أصحاب المنازل العصريين الباحثين عن استثماراتٍ توفر قيمة طويلة الأمد.

ومن جانبه، قال كاران أرورا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة سيمبوليك للتطوير العقاري: "لا يقتصر مشروع سيمبوليك ألفا على كونه مشروعاً عقارياً، فهو يمثل بداية رحلتنا لإرساء مفهومٍ جديد حول نمط المعيشة المستدام والفاخر في دبي. وأولينا اهتماماً كبيراً لجميع تفاصيل المشروع، بدءاً من الهندسة المعمارية وصولاً إلى المرافق، بما يضمن تعزيز أنماط حياة السكان. ويؤكد الإقبال الهائل من المشترين توجه أصحاب المنازل نحو امتلاك مساكن مصممة بعناية وعالية الجودة، تجمع بين الجانب العملي والقيمة طويلة الأمد".

ويرسي مشروع سيمبوليك ألفا مفهوماً جديداً للحياة السكنية الراقية في ليوان، حيث يحتضن مسبحاً يمكن التحكم في درجة حرارته لتوفير أقصى درجات الاسترخاء، ومركزاً للياقة البدنية مزوداً بأحدث التقنيات، وممراً للجري وحديقة لليوجا لتعزيز الصحة، إلى جانب محطات شحن للسيارات الكهربائية ومزايا موفرة للطاقة لضمان نمط حياة مستدام، والعديد من المزايا الأخرى.

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