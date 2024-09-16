تصدّرت جنسيات الإمارات والهند وباكستان وبريطانيا قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات

بيع كامل الوحدات يؤكد جاذبية جزيرة ياس كوجهة مميزة لأساليب الحياة الراقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد "ياس ريڤا" خلال 24 ساعة فقط، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.4 مليار درهم. ويعزى هذا الإقبال الكبير من قبل المشترين إلى الموقع الاستثنائي للمشروع على القناة المائية في جزيرة ياس، بالإضافة إلى الأجواء الهادئة والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية، فضلاً عن التصميم العصري والمبتكر للفلل.

ويؤكد بيع كامل وحدات المشروع، بأسعار تبدأ من 8.3 مليون درهم، على المكانة المتنامية لجزيرة ياس كوجهة مثالية للاستثمار والعيش، كما يعكس الإقبال المتزايد على المشاريع السكنية الفاخرة في الجزيرة.

وشكل المشترون الإماراتيون نسبة 52% من إجمالي المبيعات، مما يعكس رواج هذا النوع من المجمعّات السكنية في جزيرة ياس. وساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 48% من إجمالي المبيعات، في مؤشر واضح على مكانة أبوظبي وقدرتها المتنامية على استقطاب كل من المستثمرين المحليين والدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس قوة المبيعات الإقبال الكبير على المشاريع التي توفر أساليب حياة راقية وأعلى مستويات الفخامة وتجارب العيش الاستثنائية. وقد تصدّرت جنسيات الهند وباكستان وبريطانيا قائمة المشترين الدوليين من حيث حجم المبيعات.

كما شكّل المشترين تحت سنّ 45 عاماً نسبة 60%، مما يعكس رواج مفهوم المجمّع بين المشترين الأصغر عمراً. وشكّل المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار نسبة 38% من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء المجموعة محلياً وعالمياً.

يتميز مشروع "ياس ريڤا" بموقعه الاستثنائي بالقرب من مجموعة واسعة من مراكز الاستجمام ومرافق الترفيه عالمية المستوى في جزيرة ياس، وتم تصميمه ببراعة ليوفر تجارب عيش هادئة على الواجهة البحرية مع إطلالات مميزة على القناة المائية والحدائق والمتنزهات الطبيعية.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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