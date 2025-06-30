تصدر سهم "بلتون القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 402.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 47.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 104.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 889.9 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 829.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 800.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 14.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 789.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 9.024 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 737 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 2.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 628.8 مليون جنيه، ثم "راية القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 204.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 575.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول 57 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 561.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 560.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة.

-انتهى-

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