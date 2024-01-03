النويدرات، مملكة البحرين: في إطار سعيها لتقديم خدمات تأجير استثنائية في مختلف القطاعات في المملكة، قامت شركة زياني للتأجير مؤخرًا بتسليم 14 وحدة لشركة "إليت تيكنولوجي ميدل إيست"، وهي شركة عالمية مقرها في دول مجلس التعاون الخليجي وتقدم حلول مُبتكرة في التحول الرقمي.

وضمت الوحدات المُسلمة 9 سيارات من طراز جيلي كولراي وسيارتين من طراز هيونداي أكسنت و 3 سيارات من طراز ميتسوبيشي أي إس إكس، وهو ما يُجسد ما تمتلكه الشركة من مرونة في خيارات التأجير التي تسمح للشركات بتحديد ما يناسبها من خيارات. وفي الوقت ذاته، يعكس ذلك التزام شركة زياني للتأجير بالبقاء في طليعة مجال التأجير التجاري في المملكة من خلال نهج يركز على العملاء ويلبي متطلبات مجموعة واسعة من المؤسسات في البحرين، ويوفر لهم تشكيلة متنوعة من مركبات النقل والتجارية من العلامات العالمية الرائدة.

وبهذه المناسبة، علق رضوان طارق، المدير العام لشركة زياني للتأجير، بالقول: "نحن سعداء للغاية لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إليت تيكنولوجي ميدل إيست، والتي تعتبر إحدى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والاستشارات وخدمات التعهيد. لدينا علاقة تجارية راسخة مع الشركة منذ ديسمبر 2022، ونتطلع إلى استمرار تقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجاتهم وتساعد في نجاح عملهم". وأضاف قائلاً: "تفخر شركة زياني للتأجير بتقديم خدمات تأجير ملائمة وموثوقة تناسب العملاء، سواء الأفراد أو الشركات. يكمن اهتمامنا الأول في الحفاظ على تجربة تأجير سلسة دائمًا، مع أداء عالي الجودة، وخدمة دعم للعملاء فريدة من نوعها."

ومن الجدير بالذكر بأن شركة الزياني للتأجير قد برزت كواحدة من أكبر شركات تأجير السيارات طويل الأجل في مملكة البحرين منذ تأسيسها في عام 1999، وهي شركة تابعة لشركة استثمارات الزياني، لتوفر لعملائها من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات الخاصة الأخرى أسعارًا تنافسية وباقات جذابة لا مثيل لها.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة مقر شركة الزياني للتأجير في منطقة النويدرات بالقرب من شارع الملك حمد. تواصل مع الزياني للتأجير عبر زيارة الموقع الالكتروني www.zayanileasing.com أو الاتصال 17702333 973+. قم بمتابعة صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي (Zayani Leasing Bahrain) على فيسبوك و(@Zayanileasingbh) على انستغرام لمتابعة آخر الأخبار.

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نبذة عن شركة الزياني للتأجير:

تأسست شركة الزياني للتأجير في عام 1999، وهي شركة تابعة لشركة استثمارات الزياني، وقد أصبحت واحدة من أكبر شركات التأجير طويل الأجل في مملكة البحرين. برزت الشركة منذ ذلك الوقت كإحدى الشركات الرائدة في السوق، وذلك بفضل ما تقدمه من أسعار تنافسية وباقات جذابة، لتحافظ بذلك على مجموعة واسعة من العملاء.

تعكس الزياني للتأجير التنوع والقيمة والسلامة، ويرتبط ذلك بتقديم أعلى جودة من الخدمات بأسعار تنافسية. مهما كانت المتطلبات، سواء كانت مركبة واحدة أو أسطولًا أو حلول متخصصًا للمركبات، توفر الزياني للتأجير حلولًا مخصصة حسب الطلب لتلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء. جميع المركبات التي تقدمها الزياني للتأجير مؤمنة ويتم صيانتها لدى الوكيل بهدف تزويد العميل بأقصى درجات الثقة وراحة البال في استئجار سيارة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: www.zayanileasing.com

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حسين ناصر

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