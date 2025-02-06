نمو إيرادات السنة المالية 2024 بنسبة 11% على أساس سنوي إلى مستوىً قياسي بلغ 2.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بمعدلات إشغال مرتفعة بلغت 94% ومعدلات احتفاظ بالعملاء بنسبة 92%

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في السنة المالية 2024 بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، بما يعكس أداء المجموعة التشغيلي القوي في كافة قطاعات الأعمال

نمو صافي أرباح السنة المالية 2024 بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، حيث يُعزى ذلك إلى تحسّن الإيرادات ووصولها إلى مستوى قياسي، والأثر الإيجابي لجهود تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة المالية الحكيمة

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية تخطّت 1.6 مليار درهم إماراتي بفضل ارتفاع الإيرادات وكفاءة العمليات التشغيلية

توسّع محفظة أصول المجموعة من خلال استثمارات إستراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024

ارتفاع القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية التي تملكها المجموعة بنسبة 11% على أساس متكافئ وبنسبة 22% شاملةً عمليات الاستحواذ الجديدة لتبلغ 28 مليار درهم إماراتي في عام 2024

مجلس إدارة المجموعة يقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي (8 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2024، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة وبعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المرتقب في 10 مارس 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، ("الشركة" أو "المجموعة") التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، اليوم عن تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب نمو صافي الأرباح بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (السنة المالية 2024). وتعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية مجموعة تيكوم في مواصلة مسيرة النمو المستدام عبر توسيع محفظتها بشكل منهجي وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، بموازاة تعزيز المعدلات المرتفعة للإشغال والاحتفاظ بالعملاء خلال عام 2024.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تعكس النتائج القوية التي حققتها مجموعة تيكوم في عام 2024 قوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، والتزامنا الراسخ بمواصلة دور المجموعة البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات رئيسية وإستراتيجية".

وأضاف: "بفضل سجلّ مجموعة تيكوم الحافل بالإنجازات، ونجاحها في تنفيذ إستراتيجية النمو، واصلت المجموعة أداءها القوي إلى جانب توسعة محفظتها من الأصول التجارية والصناعية من خلال عمليات استحواذ مدروسة وتطوير مشاريع عالية الجودة. وتأتي الاستثمارات الإستراتيجية التي أعلنت عنها المجموعة بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، لتعزيز مسيرة نموها المستدام بما يرسخ دور المجموعة البارز كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال. ونحرص دوماً على الاستثمار في رسم مستقبل واعد لمجموعة تيكوم، مع تحقيق النتائج المالية الاستثنائية وإدارة التكاليف بكفاءة إلى جانب الحفاظ على أعلى مستويات رضا العملاء. ونؤكد التزامنا بخريطة الطريق الإستراتيجية التي رسمتها المجموعة، سعياً لتحقيق النمو المستدام وضمان أفضل العائدات للمساهمين".

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "تواصل دبي ودولة الإمارات تحقيق النمو القوي والمستدام ضمن قطاعي العقارات التجارية والصناعة، مدعوماً بالنمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ونفتخر بما تملكه المجموعة من موارد وإمكانات لدعم مسيرة النمو الطموحة، بصفتنا جهة رائدة تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تسهم في استقطاب أبرز الشركات العالمية والمواهب التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي".

وأضاف: "حقّقت مجموعة تيكوم نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتقييم العقارات في عام 2024، وذلك بفضل الأداء القوي لأصولها والطلب المرتفع من العملاء والإدارة الحكيمة للتكاليف ومعدلات رضا العملاء المرتفعة. نحن ملتزمون بمواصلة دورنا المحوري في تعزيز اقتصاد دبي والمساهمة بشكل كبير في تحقيق تطلعاتها الاقتصادية الطموحة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وينعكس نجاحنا خلال عام 2024 جلياً في الأداء القوي لأسهم المجموعة، حيث سجّل سعر السهم نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي محققاً عائدات إيجابية للمساهمين ومؤكداً على القيمة المستدامة للاستثمار في مجموعة تيكوم".

أبرز نتائج السنة المالية 2024

سجّلت إيرادات المجموعة خلال عام 2024 نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتتخطّى 2.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بزيادة في معدلات الإشغال بنسبة 5 % على أساس سنوي لتصل إلى 94%، ومعدلات مرتفعة للاحتفاظ بالعملاء بنسبة 92% وارتفاع معدلات الإيجار .

% على أساس سنوي لتصل إلى 94%، ومعدلات مرتفعة للاحتفاظ بالعملاء بنسبة 92% وارتفاع معدلات الإيجار حققت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي (200 مليون درهم إماراتي) لتبلغ 1.9 مليار درهم إماراتي، بفضل تحسن جودة الإيرادات وأداء المجموعة التشغيلي القوي في قطاعات الأعمال كافة. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 77%، مسجلاً زيادة بنسبة 1% مقارنةً بهامش السنة المالية 2023 .

ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالإيرادات القوية والإدارة الحكيمة المستمرّة للتكاليف .

واصلت المجموعة تحقيق النمو في معدلات الإشغال ومعدلات احتفاظها بالعملاء على مستوى محفظة أعمالها، في ظلّ إسهام تركيزها على توفير مجمّعات أعمال رائدة بأعلى معايير الجودة في تعزيز ولاء العملاء. وقد بلغ معدل إشغال الأصول التجارية 90% ، في ظلّ تسجيل معدلات قوية للاحتفاظ بالعملاء بنسبة 91%. وبلغ معدل إشغال الأصول الصناعية 98% (زيادة بنسبة 9 % على أساس سنوي)، في ظلّ تسجيل معدلات احتفاظ بالعملاء بنسبة 94% (زيادة بنسبة 6 % على أساس سنوي).

% على أساس سنوي)، في ظلّ تسجيل معدلات احتفاظ بالعملاء بنسبة 94% (زيادة بنسبة % على أساس سنوي). بلغت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم إماراتي، مسجلةً زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي ومدفوعةً بكفاءة عمليات التحصيل وارتفاع أداء الأصول المدارة .

ارتفاع قيمة الأصول عبر تقييم مستقلّ أجرته شركة الخدمات الاستشارية "سي بي آر إي" على القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية في مجموعة تيكوم، والتي بلغت 28 مليار درهم إماراتي لغاية 31 ديسمبر 2024. وتعكس هذه القيمة زيادة متكافئة بنسبة 11% مقارنةً بمعدلات عام 2023 وزيادة على أساس سنوي بنسبة 22%، شاملةً عمليات الاستحواذ الإستراتيجية الجديدة خلال عام 2024 . استندت هذه الزيادة إلى الركائز المعزّزة لسوق العقارات في دبي وارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء، ضمن محفظة مجموعة تيكوم من الأصول التجارية والصناعية .



أبرز النتائج المالية للربع الأخير من العام 2024

ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 643 مليون درهم إماراتي، بما يعكس الأداء القوي للمجموعة خلال عام 2024 ونتائجها القوية في الربع الأخير انسجاماً مع نتائج السنة المالية 2024 بشكل عام.

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% مقارنةً بأرباح السنة المالية 2023، لتبلغ 458 مليون درهم إماراتي مع هامش أرباح بنسبة 71%.

بلغ صافي الأرباح 286 مليون درهم إماراتي، والذي جاء أقل بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة للعام 2023، حيث يعزى هذا الانخفاض إلى تكلفة ضريبة الدخل التي بدأ تطبيقها خلال العام 2024، وأيضاً إلى ارتفاع في تكاليف التمويل الناتجة عن استخدام جزء من التسهيلات المتاحة لتمويل عمليات الاستحواذ.

أبرز إنجازات المجموعة خلال السنة المالية 2024

استثمرت مجموعة تيكوم 2.7 مليار درهم إماراتي في عمليات استحواذ وتطوير إستراتيجية لدعم نموها المستدام، بما في ذلك : الاستحواذ على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 629 ألف قدم مربع لإنشاء ستة مبانٍ مخصّصة للمكاتب من فئة الدرجة الأولى وذلك ضمن المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم، حيث ستبلغ القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار 825 مليون درهم إماراتي. تطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي للإنترنت، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار". الاستحواذ على مبنيين قائمين للمكاتب من فئة الدرجة الأولى بقيمة 420 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي للإنترنت، والتي ستضيف 334 ألف قدم مربّع من المساحات المكتبية المتميّزة. الاستحواذ على أراضٍ صناعية بمساحة 13.9 مليون قدم مربّع وبقيمة إجمالية تبلغ 410 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية. الاستحواذ على مجمع "أوفيس بارك" في مدينة دبي للإنترنت بقيمة 720 مليون درهم إماراتي.

انضمّت نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا، على غرار "علي بابا كلاود" و"هايسنس" و"سيلزفورس"، إلى مدينة دبي للإنترنت في عام 2024، تزامناً مع احتفالها بمرور 25 عاماً على إسهامها في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة .

انضمّت نخبة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، على غرار "نيلكانث كيبلز" و"أوزون فارما" و"مجموعة إيليت القابضة"، إلى مدينة دبي الصناعية في عام 2024 تزامناً مع احتفالها بمرور 20 عاماً على إسهامها في الارتقاء بقطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة .

أطلق حي دبي للتصميم إلى جانب مجموعة "إيزولا" الإيطالية للتصميم معرض "ديزاين نكست"، وهو معرض رائد برؤية مستقبلية يتمحور حول الاقتصاد الدائري، واستضاف المقر الإقليمي لمدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية "ليكول".

شهد مجمّع دبي للمعرفة انضمام عملاء جدد، بما في ذلك جامعة "بليخانوف" وجامعة "سيمبيوسيس" الدولية".

أبرز الإنجازات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

واصلت مجموعة تيكوم خلال عام 2024 التأكيد على التزامها بالحدّ من بصمتها البيئية والحفاظ على الشفافية في الحوكمة ودعم مجتمعاتها وتعزيز التنوّع على مستوى عملياتها.

وتشمل أبرز إنجازات العام 2024 ما يلي:

حصول 49% من محفظة الأصول التجارية (المساحة الإجمالية القابلة للتأجير ( على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( LEED )، ليصبح إجمالي عدد المباني الحاصلة عليها 43 مبنىً في عام 2024 .

على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( )، ليصبح إجمالي عدد المباني الحاصلة عليها مبنىً في عام 2024 تعزيز قدرات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 15.5% لتبلغ 14.2 جيجاواط ساعة في عام 2024 (12.3 جيجاواط ساعة في عام 2023)، للإسهام في توفير 7.7% من إجمالي الكهرباء التي تستهلكها المجموعة .

فرز 36.3% من إجمالي النفايات إلى محطات مخصّصة لتحويل النفايات إلى طاقة.

زيادة بنسبة 7.8% في عدد الشركات الناشئة النشطة ضمن حاضنة الأعمال الناشئة in5 التابعة للمجموعة، ليصل عددها إلى 410 شركة ناشئة مقارنةً بعدد 380 شركة ناشئة في عام 2023، علماً أنّ 30% من تلك الشركات تعود ملكيتها إلى رائدات أعمال .

التابعة للمجموعة، ليصل عددها إلى 410 شركة ناشئة مقارنةً بعدد 380 شركة ناشئة في عام 2023، علماً أنّ 30% من تلك الشركات تعود ملكيتها إلى رائدات أعمال تخصيص استثمارات بقيمة 1.4 مليون درهم إماراتي في فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، أثمرت عن مبادرات على غرار "متجر الخير" و"معاً نمشي".

توزيعات الأرباح

أوصى مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي (8 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2024 وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المرتقب في 10 مارس 2025، وذلك عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى النصف الأول لعام 2025. كما تم النظر من قبل مجلس الإدارة في زيادة توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 10%.

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