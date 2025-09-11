ضمن الجهود المستمرة لدعم الكفاءات الوطنية في المجال المصرفي، تمكّن بنك البحرين للتنمية من تعزيز فرص التوظيف والتطور الوظيفي لـ136 موظفًا بحرينيًا وذلك من خلال البرامج المتعددة المقدمة من صندوق العمل "تمكين".

ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في "بنك البحرين للتنمية" تماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية للصندوق لعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي، إلى جانب منح الأولوية لنمو المؤسسات ورقمتنها واستدامتها.

كما يسهم هذا الدعم في تعزيز قطاع الخدمات المالية والتأمين، الذي يُعد من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 17.4% وفقًا لبيانات الربع الأول من هذا العام. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 100 ألف موظف بحريني في مختلف الأدوار والتخصصات، وذلك بحسب بيانات منصة مهارات التوظيف للربع الأول من العام الجاري.

وانطلاقًا من ذلك، تواصل "تمكين" دعم التطور المهني لموظفي القطاع الخاص العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق هدف الصندوق المتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة متكاملة من البرامج الهادفة إلى دعم المؤسسات وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية، بما يرسخ دور المواطن البحريني كخيار أول في سوق العمل.

الجدير بالذكر أن بنك البحرين للتنمية تأسس عام 1992 كبنك تنموي متخصص في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

