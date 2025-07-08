دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن تعزيز جهودها في مجال المشتريات المباشرة، عبر توقيع أكثر من 131 اتفاقية إطارية منذ بداية عام 2025، ما يُمثل خطوةً هامةً نحو ترسيخ الجودة، وزيادة الكفاءة في التكاليف، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين التحكم في سلسلة التوريد.

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق المزيد من الاستقلالية التشغيلية، وتُؤكد سعيَ الشركة المتواصل نحو التميز العقاري، وتدعم محفظتها المتنامية من المشاريع العقارية عالمية المستوى في دبي وخارجها.

ومن بين مجموع الاتفاقيات الإطارية الموقعة، تم تخصيص 110 اتفاقيات لأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP)، بينما تغطي الـ 21 اتفاقيّة المتبقية أعمال الإنشاءات المدنية. وتعكس هذه الاتفاقيات نموذجاً عالمياً متكاملاً في الشراء، حيث يمتد نطاق الموردين ليشمل أكثر من 20 دولة. ويشكل الموردون من أوروبا حوالي 60% من إجمالي الموردين المعتمدين، ويأتون من دول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بينما يمثل الموردون المحليون في الإمارات العربية المتحدة نحو 20%. كما تساهم كل من أمريكا الشمالية وآسيا بتمثيل جيد، حيث تشكلان ما يقرب من 20% إضافية من مجموع الموردين. وتأتي الغالبية العظمى من هؤلاء الموردين من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل عبر مناطق مختلفة، ما يعزز من قوة سلاسل التوريد الجديدة لشركة عزيزي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يعتبر هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة في مساعينا المتواصلة لتعزيز كفاءة عمليات الشراء المباشر، ما يتيح لنا تقديم مجتمعات سكنية رائدة في دبي وخارجها. ومن خلال استقطاب أكثر من 131 شريكاً مؤهلاً ومتعدد التخصصات، تم اختيارهم بعناية عبر عملية تأهيل دقيقة، نضمن تلبية توقعات مستثمرينا والمستخدمين النهائيين من حيث الجودة والالتزام بالمواعيد. ويعكس تنوع قاعدة موردينا العالمية التزامنا بالتميز، وهي قيمة راسخة في كل مشروع نقوم بتنفيذه."

ومن خلال اعتماد استراتيجية شراء تركز على الابتكار والكفاءة والمرونة، تواصل عزيزي وضع معايير جديدة في التطوير القائم على الجودة مع المساهمة في تحول دبي إلى مركز عالمي رائد للعقارات والاستثمار.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع المبيعات العقارية في سوق دبي بنسبة 40% إلى 326.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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