ستوفر المنشآت الجديدة مساحة مخصصة لتصنيع وتخزين الأثاث، ومن المقرر تشغيلها خلال الربع الثالث من عام 2025 .

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة ستاليونز الإمارات "إي إس جي" (ADX: ESG)، وهي مجموعة رائدة في مجال توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC) عن إبرام اتفاقية لحقوق الانتفاع لمدة 16 عامًا قابلة للتجديد لمساحة 13,000 متر مربع من المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية.

قامت المجموعة، من خلال شركتها التابعة المملوكة لمصنع الرؤية للأثاث والديكور، بشراء حقوق الانتفاع للعقد الصناعي الذي تم إبرامه مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للاستحواذ على مستودعين بمساحة 7,448 متر مربع و 5,991 متر مربع، مما يمثل توسعًا كبيرًا في عمليات المجموعة داخل منطقة الخليج. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة الجديدة في الربع الثالث من عام 2025.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي: " يمثل هذا الشراء والتعاقد مع مدن إنجازًا مهمًا للمجموعة، حيث يسهم في تعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية, يو مكننا من تقديم حلول داخلية عالية الجودة لعملائنا، كما يعزز مصداقيتنا في التوسع والتطلع إلى كل ما يفيد المجموعة ومساهميها وعملائها لتحقيق أفضل النتائج ، حيث نطمح دائماً لتعزيز مكانتنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي."

يعزز هذا التوسع الاستراتيجي القدرات الإنتاجية الحالية لمجموعة إي إس جي ومرافقها القائمة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك مصنع الرؤية والذي تبلغ مساحته 24,000 متر مربع في أبوظبي كما يتماشى مع رؤية المجموعة المتمثلة في تحقيق التميز في مجالات التصميم الداخلي والتصنيع، مما يعكس التزامها بتلبية الطلب المتزايد على حلول التصاميم الداخلية عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، أحد أكبر وأسرع الأسواق نموًا في المنطقة.

وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “من خلال هذه الخطوة، نؤكد التزامنا بتوسيع حضورنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل على توفير حلول مبتكرة ومتكاملة في مجال التصميم الداخلي والتصنيع لتلبية احتياجات عملائنا في هذه الأسواق الديناميكية."

يهدف هذا التوسع إلى تعزيز وجود المجموعة في السوق السعودي. ويتماشى مع مهمتها في تقديم حلول متميزة في التصميم الداخلي والتصنيع مما يضمن تلبية الطلب المتزايد مع تقليل مدة التسليم وتحديات الخدمات اللوجستية.

نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات "إي إس جي"

مجموعة ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 3.68 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2025، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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