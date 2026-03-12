مسقط، سلطنة عمان، أعلن بنك الاستثمار العُماني عن إتمام صفقة استثمارية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي في شركة Uzum، إحدى أبرز المنظومات الرقمية المتكاملة في جمهورية أوزبكستان، وذلك عبر تحالف استثماري تقوده جهات سيادية من سلطنة عُمان. وقد عمل بنك الاستثمار العُماني كمستشار مالي للمستثمر الرئيسي في هذه الصفقة، مساندًا استراتيجية الاستثمار وتنفيذها في أوزبكستان.

ويعكس هذا الاستثمار اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين بالفرص التي تتيحها الشركات الرقمية سريعة النمو في أوزبكستان، ويؤكد على قوة نموذج أعمال شركة Uzum وقدرتها على توسيع نطاق عملياتها وترسيخ حضورها في الاقتصاد الرقمي. كما يعزز الاستثمار مكانة الشركة كمنصة رقمية وطنية رائدة، ويدعم دورها في توسيع الشمول المالي ودفع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في أوزبكستان.

ومن المقرر توجيه الاستثمار لدعم عدد من المبادرات الاستراتيجية للنمو، في مقدمتها تسريع توسّع منصاتها في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، بما يشمل حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى توفير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيدعم الاتفاق تعزيز التكامل بين أنشطة التجارة الإلكترونية والمدفوعات وخدمات اللوجستيات والخدمات المالية ضمن منظومة Uzum، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع القيمة طويلة الأجل للمنصة.

وفي تعليقه على الصفقة، قال الفاضل جاسور جُماييف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Uzum:

"تمثل هذه الصفقة خطوة كبيرة في مسيرة Uzum نحو ترسيخ مكانتها كمنصة وطنية للبنية التحتية الرقمية. ومن هذا الأساس، واصلنا تركيزنا على بناء خدمات رقمية مستدامة تلبي الاحتياجات اليومية للمستهلكين من الأفراد والشركات .ويأتي هذا التعاون ليعزز قاعدة رأس المال طويلة الأجل لدينا ويجمعنا مع مستثمرين يشاركوننا الرؤية الاستراتيجية ذاتها. ومع استعدادنا للمرحلة المقبلة من النمو، بما في ذلك التوجه إلى أسواق رأس المال الدولية، سيسهم هذا التمويل في دعم توسعنا بشكل مستمر، والاستثمار في الكفاءات، ومواصلة توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة في أوزبكستان".

ويُعدّ هذا الاستثمار أكبر صفقة منفردة في تاريخ Uzum منذ تأسيسها في عام 2022، ويأتي امتدادًا لجولة تمويل بقيمة 114 مليون دولار قادتها شركة FinSight Ventures في مارس 2024، وجولة أخرى بقيمة 70 مليون دولار اكتملت في أغسطس 2025 بقيادة Tencent و VR Capital.

من جانبه، صرّح محمد بن سلطان الحبسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الاستثمار العُماني، قائلاً:

" يسر بنك الاستثمار العُماني أن يكون المستشار في هذه الصفقة المهمة، ونهنئ جميع الأطراف على نجاح إتمامها، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون في المستقبل. وتعكس هذه الخطوة تنامي الروابط الاستثمارية الاستراتيجية بين سلطنة عُمان وآسيا الوسطى. كما يسعدنا أننا دعمنا المستثمر الرئيسي في هذا الاستثمار البارز في شركة Uzum، التي رسخت خلال فترة وجيزة مكانتها كأحد أبرز محركات الاقتصاد الرقمي في أوزبكستان.

وأضاف: نواصل في بنك الاستثمار العُماني التزامنا بربط رؤوس المال الإقليمية بأفضل الفرص الاستثمارية الواعدة على الصعيد الدولي. فالمكانة السوقية المتنامية لشركة Uzum، ومنظومتها الرقمية المتكاملة، إلى جانب مسارها الواضح نحو أسواق رأس المال يجعلها منصة جاذبة للمستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل."

وتُجسّد هذه الصفقة محطة مهمة لبنك الاستثمار العُماني وشركة Uzum، إذ تعكس تزايد زخم الاستثمارات الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والأسواق ذات النمو السريع في آسيا الوسطى، وتدعم في الوقت ذاته مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في أوزبكستان. ويؤكد هذا الإنجاز ريادة البنك في قيادة هذه التوجهات الاستثمارية، وترسيخ مكانة السلطنة كأول مركز مالي واستثماري في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات