المركز سيحتضن أكثر من 10 علامات تجارية جديدة في جدة وسيضم أكثر من 50 متجر رئيسي

جوهرة جدة سيضم أول جناح فاخر في المدينة مصمم وفق المعايير العالمية

مشاريع جواهر سينومي سنترز بما فيها جوهرة الرياض ستحقق نقلة نوعية في مشهد البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية: كشفت سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، عن تقدم أعمال الإنشاء في مشروع جوهرة جدة بوتيرة سريعة، إذ من المتوقع استكماله في نهاية 2025.

وتواصل مستويات الطلب على التأجير في المشروع معدلها القوي، حيث اكتمل التأجير المسبق حالياً بنسبة تتجاوز 70%*. وسيحتضن جوهرة جدة أكثر من 300 متجر، من بينها 50 متجر رئيسي و10 علامات تجارية جديدة تدخل جدة لأول مرة. كما سيضم المركز أول جناح فاخر في المدينة مصمم وفق المعايير العالمية، ليحتضن أكثر من 60 علامة تجارية ومركز ترفيه وفعاليات من الجيل الجديد، وثلاث مناطق تقدم تجارب مميزة للمأكولات والمشروبات، إلى جانب أحدث تجربة ترفيهية رقمية غامرة.

ويقع جوهرة جدة في قلب مسار التوسع الشمالي للمدينة، ويسعى لاستقطاب جميع الأسر التي تسكن مدينة جدة، ومن المتوقع أن يرفد الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يتجاوز 3 مليارات ريال سعودي. كما سيكون المشروع في المركز الأول من حيث عدد الزوار ومستوى الإنفاق، حيث سيستقبل أكثر من 15 مليون زائر سنوياً. كما يتميز جوهرة جدة بموقعه الاستراتيجي وبعده عن المطار مسافة لا تتجاوز 10 دقائق فقط بالسيارة، وقربه من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك الكورنيش والفنادق من فئة الخمس نجوم والمستشفيات والمناطق السكنية الرئيسية. بالإضافة لمقعه على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة التي زارها أكثر من 13 مليون شخص عام 2023.

وسيصبح المشروع أول مركز تسوق يحصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED الذهبية في جدة، مما يعكس أعلى مستويات الالتزام بمعايير الاستدامة. ويعتبر جوهرة جدة حجر الأساس لرؤية 2030، حيث يسهم في دفع عجلة نمو السياحة ومبيعات التجزئة، ويوفر أيضاً 2500 وظيفة للسعوديين تشمل منها 1500 فرصة عمل للنساء.

وسترسي هذه الوجهة الفريدة مفهوماً جديداً لتجارة التجزئة والترفيه لسكان المدينة المحليين، كما أنها ستكون وجهة سياحية تسهم في ترسيخ مكانة سينومي سنترز الرائدة في مجال التجزئة ونمط الحياة. ومن المتوقع أن يتفوق كل من جوهرة جدة وجوهرة الرياض على باقي مراكز التسوق في محفظة سينومي سنترز من حيث الإقبال والإيرادات والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك. ويعني ذلك أن المركزين سيحققان أرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك تتجاوز قيمتها 650 مليون ريال سعودي، ما نسبته 40% من الأرباح الحالية ذاتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال برونو وهبي، الرئيس التنفيذي لعمليات الأصول الرئيسية لدى سينومي سنترز: "يسرنا هذا التقدم الكبير في عمليات إنشاء مشروع جوهرة جدة. ومع اقتراب استكمال المشروع، تتنامى مستويات الترقب على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ ما تزال مختلف العلامات التجارية تولي ثقة كبيرة لرؤية سينومي سنترز في مجالي التجزئة والترفيه. حيث تقدم سينومي سنترز لعملائها مراكز نمط حياة عالية الجودة منذ أكثر من 20 عاماً، ويأتي المشروعان الجديدان ليحققا نقلة نوعية في مشهد التجزئة بالسعودية".

ومن جانبه، قال غسان أبو مطير، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم لدى سينومي سنترز: "يشكل جوهرة جدة مشروعاً بالغ الأهمية، وسيغير مفهوم تجارب التسوق ونمط الحياة في جدة والمملكة العربية السعودية. كما يشكّل حصول جوهرة جدة على شهادة ليد الذهبية كأول مركز تجاري ينال هذه الشهادة في السعودية إنجازاً بارزاً في مسيرة سينومي سنترز المرموقة، ويعكس التزامنا الراسخ بالمسؤولية البيئية والمجتمعية ضمن المشروع. ونتطلع إلى الترحيب بالمستأجرين وتسليمهم المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة في مطلع العام القادم، واستكمال تصميم تجارب ترفيهية وتجارية فريدة بالتعاون مع العلامات التجارية الشهيرة".

لمحة عن شركة سينومي سنترز:

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 22 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,500 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز التسوق والترفيه العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والظهران مول والنخيل مول بصفته الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. ويقدر صافي المساحة التأجيرية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.4 مليون متر مربع، كما تعد نقطة وصل مميزة للمتسوقين السعوديين بمجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

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