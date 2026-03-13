​​​​​​(المنامة، البحرين) أكد بنك الإسكان أن عملياته وخدماته تواصل العمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية عبر جميع القنوات، مما يعكس قوة ومرونة القطاع المالي في مملكة البحرين في ظل التطورات الإقليمية الجارية.

وأشار البنك إلى أن جميع الخدمات المصرفية متاحة بالكامل للعملاء، مدعومة بأنظمة تشغيل قوية وخطط راسخة لاستمرارية الأعمال تضمن تقديم الخدمات دون انقطاع. ويواصل بنك الإسكان التزامه بتلبية احتياجات العملاء مع الحفاظ على أعلى معايير الاستقرار التشغيلي وموثوقية الخدمات، مضيفًا بأن الحفاظ على ثقة عملائه واستمرارية الخدمات تظل من الأولويات القصوى للبنك، فيما يواصل دعم استقرار ومرونة القطاع المالي في البحرين.

وأشار البنك أيضًا إلى أن منصاته المصرفية الرقمية وخدماته الإلكترونية تعمل بكامل طاقتها، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بُعد وإتمام معاملاتهم بسلاسة. وقد ساهم الاستثمار المستمر لبنك الإسكان في البنية التحتية الرقمية وأنظمته التشغيلية في تعزيز قدرته على تقديم خدمات آمنة بكفاءة عالية عبر قنوات متعددة، مما يضمن للأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بسهولة وثقة.

وفي هذا الصدد، أشاد بنك الإسكان بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. كما أثني البنك على دور الجهات الحكومية والأمنية في حماية البلاد وضمان استمرارية عمل القطاعات الأساسية.

كما أعرب البنك عن تقديره لدور مصرف البحرين المركزي في تعزيز مرونة واستقرار القطاع المالي من خلال إطار تنظيمي ورقابي راسخ يدعم استقرار المؤسسات المصرفية ويمكّنها من الحفاظ على الجاهزية التشغيلية ومواصلة العمل بفعالية في ظل الظروف السائدة.

وأشار بنك الإسكان إلى أهمية التعاون عبر القطاع المالي لضمان الجاهزية وتعزيز المرونة خلال الظروف المتغيرة، مؤكدًا التزامه بتقديم خدمات مالية موثوقة مع دعم الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله طالب، مدير عام بنك الإسكان: "يواصل بنك الإسكان التزامه الكامل بتقديم خدمات مصرفية مستمرة ودعم عملائنا في جميع الظروف. إن أطر العمل التشغيلية المتينة وخطط استمرارية الأعمال في البنك تمكّننا من الحفاظ على الاستقرار وتقديم خدماتنا بكفاءة عالية عبر جميع القنوات. كما أننا نثمّن عاليًا الجهود المشتركة عبر المنظومة المالية لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز المرونة والاستقرار للقطاع المالي. وفي ظل تضافر جهودنا، سنواصل التزامنا بخدمة عملائنا وفق أعلى المستويات، فضلا عن دعم الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين."

-انتهى-

#بياناتشركات