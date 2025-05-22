نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك أبوظبي التجاري-مصر بصفته مقرض، في ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بمبلغ 1.3 مليار جنيه لصالح شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع انشاء واقامة فندق تحت العلامة التجارية Casa Cook”“ والواقع بهاسيندا وايت 1 - الساحل الشمالي.

هذا وقد تم توقيع عقد التمويل يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، وقد قام بالتوقيع السيد الأستاذ/ محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر والسيد الأستاذ/ هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبوظبى التجاري-مصر والسيد الأستاذ / علي ثابت عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ، بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين والشركة.

وأكد الأستاذ/ محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي في إطار جهود البنك لدعم القطاع السياحي ، وتتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد القومي. ويُعد القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد وكونه أحد أبرز مصادر النقد الاجنبي، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من الصناعات والخدمات المساندة، والتي يحرص البنك على تمويلها بهدف خلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة.

ويحرص البنك على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السياحي والاستثمار العقاري التي تواكب احتياجات السوق وتدعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إيماناً منه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات.

كما أشاد الأستاذ/ محمد خيرت بالتعاون المثمر بين فريقي العمل في البنكين، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية عبر مختلف المراحل، مما أسفر عن إتمام الصفقة بنجاح. وأكد أن الكفاءات المدربة تُعد عنصراً أساسياً في إعداد الدراسات اللازمة لمثل هذه التمويلات وإتمامها بمستوى عالٍ من الاحترافية.

وصرح الأستاذ/ هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك ابوظبى التجارى -مصر قائلاً "نعتز بالتعاون مع مجموعة بالم هيلز والذي يعزز من حضورنا القوي في قطاع التطوير العقاري و السياحي وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز المشروعات بأحد أهم القطاعات الحيوية بالسوق المصري ، كما يؤكد على دعمنا للإقتصاد المحلي.كما يأتي هذا التمويل في اطار مشاركة بنك أبوظبي التجاري-مصر في تمويل المشروعات الكبرى مع التركيز على تعزيز الاستدامة ومساندة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية البنك و استمراراً لدعمه للمشروعات الكبرى بمختلف القطاعات إيمانًا منه بأهمية دور القطاع المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة".

و أعرب هشام عباس عن سعادته بالتعاون المشترك مع بنك مصر والذي جاء على أعلى مستوى من الكفاءه والاحترافية من الجانبين ، كما أكد سعيه للمزيد من التعاون المماثل وذلك لدعم كبرى المشروعات بالسوق المصري ، كما أكد أن البنوك هي حجر الأساس والداعم الأول للاقتصاد القومي.

وصرح المهندس / طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز: "يسعدنا دائما العمل مع بنك مصر وبنك أبوظبى التجارى -مصر سيساهم التمويل البنكي الممنوح من بنكي مصر وأبوظبي التجاري- مصر في تسريع وتيرة تطوير أحد أهم مشروعاتنا الفندقية تحت العلامة التجارية العالمية Casa Cook، ضمن مشروع هايسندا وايت 1 بالساحل الشمالي، والذي نعتبره خطوة استراتيجية في مسار تنويع محفظة استثماراتنا وتعزيز حضورنا في قطاع الضيافة، ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية للساحل الشمالي حيث سيتم تشغيله على مدار العام، وتعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية، في إطار التوجه الوطني لدعم القطاع السياحي وجذب أكبر عدد من السياح إلى المنطقة، ونتطلع للمزيد من التعاون مع القطاع المصرفي في توسعاتنا الإستراتيجية في قطاع السياحة ".

وقال السيد / علي ثابت، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية لشركة بالم هيلز

"يسعدنا أن نواصل تعاوننا المثمر والمستمر مع بنك مصر وبنك أبوظبي التجاري-مصر، والذي يمثل أحد الشراكات الاستراتيجية التي نفتخر بها. و يعكس هذا التمويل قوة أدائنا المالي، ويؤكد أيضًا على ثقة كبرى المؤسسات المالية في رؤيتنا طويلة المدى، واستراتيجيتنا للنمو المستدام، فضلًا عن قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بمرونة وكفاءة. إن هذا التعاون يدعم خططنا التوسعية المستقبلية، ويعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة في قطاع الضيافة."

-انتهى-

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