سويس بورت تواصل تعزيز عملياتها في المملكة العربية السعودية عبر توفير خدمات المناولة الأرضية في سبعة مطارات إضافية اعتباراً من 1 يونيو 2025. وهذا النمو الاستراتيجي سيؤدي إلى توسيع شبكة عمليات "سويس بورت" في المملكة لتشمل 13 مطاراً، مما يعزز التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة عبر أنحاء المنطقة.

أعلنت "سويس بورت الدولية ايه جي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة الشحن الجوي، عن خططها لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية عبر توفير خدمات المناولة الأرضية في سبعة مطارات إضافية اعتباراً من 1 يونيو 2025. وسيؤدي هذا النمو الاستراتيجي إلى توسيع شبكة عمليات "سويس بورت" في المملكة لتشمل 13 مطاراً، بما في ذلك مواقع جديدة في حائل والجوف وتبوك وينبع والطائف وأبها وجيزان، بالإضافة إلى المطارات الستة الحالية في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام والقصيم والعلا.

يعكس هذا التوسع دور "سويس بورت" كواحدة من الركائز الأساسية لقطاع الطيران الحيوي في المملكة، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات المناولة لشركات الطيران العالمية. ومع إضافة المحطات السبع الجديدة، تستعد "سويس بورت" لتعزيز عملياتها التشغيلية في المملكة بشكل كبير، حيث تستهدف تحقيق زيادة بنسبة 50% في سعة المناولة مقارنةً بعام 2024.

وبهذه المناسبة، قال حمد الحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس بورت" في المملكة العربية السعودية: "نسعى جاهدين إلى توسيع حضورنا في مختلف أنحاء المملكة وتعزيز دورنا كشريك موثوق لشركات الطيران في المنطقة. ونلتزم بتقديم خدمات مناولة أرضية عالية الجودة بما يضمن توفير تجربة مميزة ومتكاملة لشركات الطيران والمسافرين على حد سواء. ونتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "مطارات القابضة " وبرنامج الربط الجوي على دعمهم وتعاونهم المستمر، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا التوسع".

ستقوم "سويس بورت" بدايةً بتقديم خدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية، بالتوازي مع استكشاف فرص تقديم خدمات إضافية تشمل مناولة الشحن الجوي وتنظيف الطائرات، وتشغيل صالات الدرجة الأولى ورجال الاعمال. ويندرج ذلك في إطار مساعي الشركة لتوفير خدمات متكاملة لشركات الطيران في المملكة.

من جانبه، قال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس بورت" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نعتز بمساهمتنا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وندعم طموح المملكة في استقطاب 330 مليون مسافر. ومع توسيع حضورنا ليشمل 13 مطاراً في جميع أنحاء البلاد، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم تحول المملكة إلى مركز عالمي رائد للطيران. ويتيح لنا هذا التوسع فرصة مهمة للمساهمة في تعزيز هذا النمو، حيث تساهم خدماتنا الأرضية عالمية المستوى في الارتقاء بتجربة السفر وزيادة ربط المملكة بالعالم".

يعتمد نمو "سويس بورت" المستمر في السعودية على إقامة شراكات متينة مع شركات الطيران العالمية الرائدة. ومن أبرز هذه الشراكات تعاونها مع "العربية للطيران" التي تُعتبر من الشركاء الإقليميين الرئيسيين وستكون أول عميل للشركة في العديد من المحطات الجديدة. وسيمكّن هذا التعاون "سويس بورت" من دعم عمليات الناقلة عبر جميع وجهاتها في المملكة، مما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي إطار هذا النمو، تخطط "سويس بورت" لتوسيع قاعدة كوادرها العاملة بشكل كبير في السعودية. وسيتم شغل جميع الوظائف الجديدة محلياً، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف المزيد من الكفاءات المحلية والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمدن التي تعمل فيها.

نجحت "سويس بورت الدولية ايه جي" في عام 2024 بتقديم أفضل الخدمات الأرضية في المطارات لنحو 247 مليون مسافر (عام 2023: 232 مليون)، واستقبلت 5.9 مليون زائر في صالاتها (عام 2023: 5.7 مليون)، وتعاملت مع حوالي 5 ملايين طن من الشحنات الجوية (عام 2023: 4.7 مليون) في 117 مركزاً للشحن الجوي حول العالم. وقد تم اعتماد العديد من مستودعاتها في مجال الخدمات اللوجستية الصيدلانية من CEIV Pharma التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وكذلك من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. وفي نهاية ديسمبر 2024، أصبحت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة الشحن الجوي، والتي يعمل لديها اليوم حوالي 62000 موظف، عبر 279 مطاراً في 45 دولة في ست قارات.

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