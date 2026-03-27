أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع (ADX: RPM)، المزود الرائد لخدمات الرعاية قبل دخول المستشفى والخدمات الطبية الطارئة في المنطقة، عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% من 455 مليون درهم في 2024 إلى 516 مليون درهم بنهاية 31 ديسمبر 2025. وبلغ صافي الربح خلال الفترة 49.96 مليون درهم، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 245.8 مليون درهم بنهاية 2025.

كما بلغت إجمالي الأصول 387.22 مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 375.90 مليون درهم بنهاية 2024. وبلغت ربحية السهم 0.25 درهم في 2025، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة للمساهمين.

تعكس النتائج المالية الإيجابية والنمو في عام 2025 قوة استراتيجية التوسع الجغرافي وتنوع الخدمات، حيث افتتحت الشركة مكاتب جديدة في أوسلو (النرويج)، وتبوك وجدة (السعودية)، إلى جانب تعزيز حضورها في جزر البهاما، حبشان، ورأس الخيمة. وخلال العام، بدأت الشركة دعم إنشاء بنية تحتية لخدمات الطوارئ الطبية في مطارات جزر البهاما.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة:“إن الأداء القوي للشركة خلال عام 2025 يعكس فعالية استراتيجيتنا في التنويع سواء من حيث التوسع الجغرافي أو نمو الخدمات. لقد وضعنا أسسًا قوية لخططنا التوسعية، وتؤكد نتائجنا الإيجابية عامًا بعد عام مكانتنا في سوق خدمات الرعاية قبل دخول المستشفى والخدمات الطبية الطارئة، مما يعزز مسار نمونا عالميًا. لدينا خطط طموحة لعام 2026.”

من جانبه، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي للشركة:“إن الأداء المالي القوي في 2025 يعكس مرونة استراتيجيتنا وقدرة نموذج أعمالنا على التوسع. وقد تعزز نمو الشركة من خلال دمج قدراتها المتخصصة في خدمات الطوارئ الطبية والتدريب والاستشارات عالمية المستوى، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات عبر عدة دول.”

وأضاف:“لدينا استراتيجية قوية للتوسع والتنويع في 2026، تشمل إطلاق قطاعات أعمال جديدة لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع الحضور في الأسواق، وتقديم خدمات طبية متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل. كما نعمل على إطلاق خدمات الإخلاء الطبي الجوي المتكاملة ومرافقة المرضى على الرحلات التجارية من خلال شراكة مع ICATT، مما سيدعم الكفاءة والإنتاجية وآفاق النمو.”

محركات النمو الاستراتيجية

شهد نمو الشركة في 2025 عدة إنجازات رئيسية:

التوسع العالمي: تشغيل خدمات الطوارئ الجوية في جزر البهاما، مما يؤكد قدرة الشركة على التوسع خارج الشرق الأوسط.

توقيع مذكرة تفاهم مع فالكون للطيران لتشغيل أول خدمة إسعاف جوي في الإمارات، مما يعزز البنية التحتية للطوارئ. المبادرات العالمية: قدمت الشركة، بالتعاون مع مجموعة برجيل، جائزة “الطاقة الإنسانية للصحة والرفاهية” بقيمة مليون دولار لجامعة ستافنغر في النرويج تقديراً لابتكاراتها في دعم الصحة الجسدية والنفسية للعاملين في قطاع الطاقة.

تضم ريسبونس بلس القابضة شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM)، التي تدير أكثر من 420 عيادة في قطاعات النفط والغاز وغيرها من القطاعات الصناعية، مع قاعدة عملاء من الدرجة الأولى في عدة دول تشمل الإمارات، السعودية، عمان، الأردن، الهند، المملكة المتحدة، سويسرا، النرويج، وجزر البهاما.

وتشمل الشركات التابعة للمجموعة إلى جانب Prometheus كلًا من OccuMed، وMedical Manpower Supply، وHealth Tech Training Centre.

حول ريسبونس بلس القابضة:

تأسست شركة ريسبونس بلس القابضة في عام 2010، وتعدّ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة. تمّ إدراج شركة ريسبونس بلس ميديكال في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة عام 2010، تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي مدرجة حالياً أيضاً في مؤشر FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبيّة في المنطقة والذي يقدّر بـِ 426 سيارة إسعاف، أصبحت شركة ريسبونس بلس ميديكال اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون جلسة تدريبية لمهنيي الرعاية الصحيّة وغير العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، وأكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدّم دعماً طبياً موثوقاً للأحداث الرياضيّة الكبرى في المنطقة.

