دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عن إضافة خدمة قبول مدفوعات بطاقاتها في أكثر من 13,000 سيارة أجرة تديرها شركات الامتياز المرخصة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وذلك عبر خمسة مشغلين رئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم: التاكسي الوطني، تاكسي العربية، كابي تاكسي، شركة تاكسي دبي، ومترو تاكسي.

تتيح هذه الاتفاقية المبرمة مع شركات الامتياز، خيارات دفع متنوعة ومرنة لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس من المقيمين والزوار على حد سواء. كما تسهم الاتفاقية في توسيع نطاق قبول بطاقات أمريكان إكسبريس في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التزام الشركة المتواصل بالارتقاء بتجربة عملائها محلياً ودولياً. والجدير بالذكر أن شركة أمريكان إكسبريس قد نجحت في زيادة عدد المتاجر التي تقبل مدفوعات بطاقاتها إلى ثلاثة أضعاف منذ عام 2017، لتصل اليوم إلى أكثر من 89 مليون متجر حول العالم.

وفي هذا الصدد، صرحت غرازييلا مارتينز، رئيس فرع دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الأعمال التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعد اتفاقيتنا مع شركات الامتياز المرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطوة هامة تعكس التزامنا بتوسعة شبكة قبول بطاقات أمريكان إكسبريس في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنها ستمكن شركات سيارات الأجرة من استقطاب أعضاء بطاقاتنا، سواء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الزائرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن توفير تجارب دفع أكثر مرونة وسهولة لعملائنا أثناء تنقلاتهم."

من جانبه، علق السيد خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، قائلاً:"تثمن هيئة الطرق والمواصلات هذه الاتفاقية النوعية التي تعزز من تنوع خيارات الدفع المتاحة في سيارات الأجرة، مما يسهم في إثراء تجربة العملاء. من خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن مستخدمو سيارات الأجرة من إتمام مدفوعاتهم بكل سهولة ويسر باستخدام بطاقات أمريكان إكسبريس الخاصة بهم. ولا شك أن هذه الخطوة تمثل إضافة هامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لشرائح المجتمع كافة، من مقيمين، وشركات، وزوار، وسياح. "

نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 600 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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