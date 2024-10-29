سجلت المجموعة أداءً مالياً قوياً حيث إرتفعت الأرباح التشغيلية إلى 87 , 151 مليون درهم، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 69% على أساس سنوي

151 مليون درهم، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 69% على أساس سنوي حققت المجموعة أرباحاً إجمالية بلغت أكثر من الضعف مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي مع تسجيل نمو إجمالي بنسبة 221%، وارتفاع إجمالي الأصول 13% بالمقارنة مع ديسمبر 2023

استمرار زخم النمو في عمليات المجموعة مدفوعاً بتوسع محفظة أعمالها ونجاحها في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ESG)، وهي مجموعة رائدة في مجالات توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، وخدمات أعمال البناء، والتطوير العقاري، والتابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: IHC)، عن ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة إلى 87,151 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققةً نمواً بنسبة بلغت 69٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023.

ويعكس الأداء المالي القوي للمجموعة قوة أعمالها الأساسية والوتيرة المتسارعة في تنفيذ وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما أعلنت المجموعة عن ارتفاع كبير في الإيرادات لتصل إلى 52,900 مليون درهم، مما يمثل إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 125% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو محفظة أعمالها وتوسعها الاستراتيجي.

وحققت المجموعة كذلك أرباحاً إجمالية بلغت أكثر من الضعف بتسجيلها نمواً بلغ 221% بواقع 02,304 مليون درهم بالمقارنة مع 67,94 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وواصلت المجموعة توسعها، حيث إرتفع إجمالي الأصول من 061,3 مليار درهم إلى 455,3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 13% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023.

وتركز المجموعة في الوقت الراهن على عمليات الإستحواذ والشراء والتي تحقق تأثيراً بصورة أسرع في الأرباح وتخلق قيمة إجمالية أوسع. وقد أحرزت المجموعة تقدماً لافتاً في التوسع الاستراتيجي لمحفظة أعمالها والاستثمار في فرص النمو العضوي وتعزيز عمليات الاستحواذ. كذلك ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 43,2 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6٪ بالمقارنة مع ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، سجلت القيمة الدفترية لسهم الشركة ارتفاعاً وصل إلى 74,9 درهم، بزيادة قدرها 6٪ بالمقارنة مع ديسمبر 2023، في تجسيد واضح لمتانة الوضع المالي للمجموعة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "تواصل المجموعة مسيرتها الحافلة بالإنجازات والتي توجتها بنمو ملفت في الإيرادات خلال الربع الثالث، نموٌ عكس جدوى العمليات وأنشطة المجموعة في العديد من المجالات، وأكد حرصنا على اكتشاف مزيد من الفرص الجديدة في القطاعات الحيوية التي نعمل فيها، واستثمارها على أكمل وجه لتحقيق النمو المنشود بالاعتماد على الأداء المالي المستقر للمجموعة. ونتوقع أن ننهي العام 2024 بأداء عال يجسد التطلعات الطموحة ويعكس الإمكانات الهائلة للمجموعة، مما يرسخ مكانتها ويرتقي بعملياتها التشغيلية إلى مستويات عالية."

من جانبه، قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "يأتي الارتفاع الملحوظ في الإيرادات والأرباح التشغيلية لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، ترجمة لوتيرة النمو المتسارعة، وقوة محفظة أعمالها وتنوعها. ونتطلع دائماً لاغتنام الفرص المجدية بطرق مبتكرة لضمان تحقيق المرونة وتطبيق الاستدامة عبر منح الأولوية لتطوير العمليات وتعزيز الكفاءات وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمالنا. وسنمضي قدماً في الارتقاء بأدائنا المالي من خلال البحث المستمر واقتناص الفرص الواعدة في كافة قطاعات أعمالنا لتحقيق نمو يعود بالفائدة على المساهمين."

تسعى مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" إلى مواصلة زخم النمو في أعمالها، والتركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي لتحقيق عائدات مميزة لمساهمي المجموعة وعملائها.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 445,3 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2024، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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