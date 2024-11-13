· 1,640.9 مليون درهم إيرادات سالك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي.

· 546.1 مليون درهم إيرادات الربع الثالث بزيادة 7.3% على أساس سنوي، مدعومةً بنمو الاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي وقدرتها على جذب السياح.

· 355.6 مليون رحلة إجمالي عدد الرحلات المدرة للإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي.

· 117.1 مليون رحلة في الربع الثالث بزيادة 5.7% على أساس سنوي، وهو أعلى عدد مسجل للربع الثالث منذ تأسيس الشركة.

· عدد الحسابات المسجلة النشطة بلغ حوالي 2.5 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024؛ بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 8.7%على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليون مركبة.

· 903.3 ملايين درهم الأرباح قبل خصم الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة نمو 12.5%.

· 304.7 مليون درهم أرباح الربع الثالث بنسبة نمو 19.6%.

· 822.0 مليون درهم صافي الارباح الأشهر التسعة الأولى بعد خصم ضريبة الشركات البالغة 9% بنسبة نمو 2.4% على أساس سنوي.

· 277.3 مليون درهم صافي الربح بعد خصم ضريبة الشركات بنسبة نمو 8.8% على أساس سنوي.

· الشركة تؤكد تطلعاتها للسنة المالية 2024 دون تغيير مع توقع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 7-8% لعام 2024، وبنسبة 24-25% لعام 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة والتسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ("الربع الثالث من عام 2024" و"الأشهر التسعة الأولى من عام 2024").

وواصلت "سالك" تحقيق أداء مالي متميز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي مسجلةً إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1,640.9 مليون درهم. كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية - والتي تشكل 86.7% من إجمالي الإيرادات - بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,422.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وارتفعت في الربع الثالث من العام بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,115.0 مليون درهم بزيادة قدرها 8.9% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 903.3 مليون درهم بزيادة قدرها 12.5% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب للفترة نفسها إلى 822.0 مليون درهم، وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "حققت الشركة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي، كما حققت الشركة نجاحاً في الربع الثالث بعد الإعلان رسمياً عن تفعيل الشراكة مع إعمار، لتوفير حلول تقنية لمواقف السيارات في دبي مول، وهي مبادرة رائدة تساهم في تنويع قاعدة الإيرادات وتحسين الأداء المالي، وستبدأ الشركة في 24 نوفمبر الجاري تشغيل بوابتي تعرفة جديدتين، في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، وذلك استكمالا للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرنا تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدعومةً بالأداء القوي في الربع الثالث، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي مع تحقيق أرباح قوية للغاية. ومع بدء تطبيق حلولنا الجديدة لمواقف السيارات في دبي مول وتشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين في 24 نوفمبر 2024، فإننا نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي. وبناءً على ذلك، يسعدنا أن نؤكد تطلعات اعمالنا التي قمنا بتحديثها مؤخراً للسنة المالية 2024، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 7-8% مقارنة بالسنة المالية 2023، خاصةً وأن الربع الرابع من العام عادةً ما يكون الربع الأقوى من حيث الأداء بالنسبة لسالك. [ونتوقع كذلك استمرار زخم النمو في العام القادم وزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 24-25% في السنة المالية 2025، بما يشمل مساهمة الرحلات من خلال البوابتين الجديدتين".

أبرز الإنجازات

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

"سالك" تسجل نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 355.6 مليون رحلة

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وجاء ذلك مدفوعاً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 355.6 مليون رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي، وبلغ 117.1 مليون رحلة في الربع الثالث بزيادة قدرها 5.7% على أساس سنوي، وهو أعلى عدد رحلات مسجل خلال الربع الثالث منذ تأسيس الشركة. وحققت سالك هذه النتائج بدعم كبير من النمو القوي عبر العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الثالث، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً قويا بنسبتين عشريتين بـ(أكثر من 16%)، بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما في ذلك نفق المطار (أكثر من 9%) والصفا (أكثر من 7%).

نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يتجاوز 7% على أساس سنوي، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليون مركبة

ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليبلغ2.5 مليون حساب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.3 مليون حساب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ووصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى حوالي 268,000 عملية في الربع الثالث بزيادة قدرها 18.6% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الثالث بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للسائحين وللمقيمين الجدد.

واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة، على النحو الذي تقتضيه القوانين واللوائح التنظيمية واتفاقية الامتياز. حيث ارتفع عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثمانية بنسبة 4.1% أساس سنوي ليصل إلى 6.0 مليون رحلة خلال الأشهر التسعة الأولى، مع زيادة عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 8.5% على أساس سنوي ليصل إلى 163,376 مركبة بحلول نهاية الأشهر التسعة الأولى.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

الأداء القوي المستمر أدى لارتفاع إيرادات سالك إلى 1,640.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي

· رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,422.2 مليون درهم مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. وارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية خلال الربع الثالث بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

· المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 174.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 58.7 مليون درهم. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى حوالي 670,000 مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات 0.4% خلال الربع الثالث، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.7% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى.

· إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى، حيث ارتفعت بنسبة 23.3% على أساس سنوي لتصل إلى 30.1 مليون درهم، وارتفعت في الربع الثالث بنسبة قدرها 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى 10.3 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى.

سالك تحافظ على معدلات الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى وارتفاع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.9% على أساس سنوي

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,115.0 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 8.9% على أساس سنوي مقارنة مع 1,024.0 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا النمو القوي مدفوعاً بارتفاع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 14.0% لتصل إلى 376.7 مليون درهم مقارنة مع 330.4 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، وهذا أعلى رقم مسجل للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث في تاريخ سالك. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 68.0% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة مع 66.2% للفترة نفسها من عام 2023. وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل كبير في الربع الثالث ليصل إلى 69.0% مقارنة مع 64.9% في الربع الثالث من عام 2023 و67.8% في الربع الثاني من عام 2024.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت سالك صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 903.3 مليون درهم بزيادة قدرها 12.5% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 19.6% على أساس سنوي لتصل إلى 304.7 مليون درهم. وبالرغم من بدء تطبيق ضريبة الشركات البالغة 9% في دولة الإمارات في عام 2024، حققت سالك صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 822.0 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

مركز مالي قوي مع بقاء نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ضمن النطاق المستهدف

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -218.8 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2024، وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات (تقريباً -10.0%). وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدين 3,163.3 مليون درهم مقارنة بـ 2,947 مليون درهم في نهاية يونيو 2024. وبذلك تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.1 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

موجز التدفقات النقدية

حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 1,054.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة من العام بزيادة قدرها 1.3% على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر قدره 64.3%. وبلغت التدفقات النقدية الحرة في الربع الثالث 370.3 مليون درهم بزيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر 67.8%. ويشكل ذلك انخفاضاً في هامش التدفق النقدي الحر قدره 310 نقطة أساس مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وبنحو 270 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة في الأصول غير الملموسة المتعلقة بحلول إدارة مواقف السيارات.

التقدم الاستراتيجي

تطور استراتيجي لتحقيق الريادة العالميّة؛ بوابتان جديدتان بحلول 24 نوفمبر 2024

أعلنت سالك مطلع عام 2024 عن طموحها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل ذكية ومستدامة بالاعتماد على خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، وكذلك التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: 1) تحقيق نمو مستدام و2) إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل. وتحرز سالك بالفعل تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة، لاسيما بعد إعلانها عن إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2.734 مليار درهم منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هاتين البوابتين في 24 نوفمبر من عام 2024، مما يمثل تقدماً مستمراً في النشاط الأساسي للشركة في تحصيل رسوم التعرفة. وتشكل إضافة البوابتين الجديدتين إنجازاً مهماً، وهما تخضعان حالياً للتحضيرات النهائية ومرحلة الاختبار قبل التشغيل الفعلي لضمان قدرتهما على تلبية التوقعات.

تحسين مصادر الإيرادات الإضافية: البدء بتنفيذ حل سالك السلس لمواقف السيارات في دبي مول

اتخذت سالك في 1 يوليو 2024 خطوة مهمة في تنويع مصادر إيراداتها الإضافية من خلال إطلاق حلها المتطور لتوفير تجربة دفع سلسة خالية من الحواجز في دبي مول. وتساهم هذه المبادرة القائمة على التكنولوجيا في تحسين تجربة مواقف السيارات عبر مواقف مناطق الأزياء والجراند والسينما، فضلاً عن شراكتها الاستراتيجية مع إعمار لتعزيز راحة الزوار في وجهة التسوق والترفيه المشهورة عالمياً.

كان أداء حلول مواقف السيارات قوياً في أول ربع تشغيلي كامل له، حيث بلغت مساهمته في الإيرادات 2.57 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة منذ إطلاقه في يوليو الماضي. وقد عالجت تجربة الدفع السلسة الخالية من الحواجز 3.8 مليون معاملة بما يدعم طموحاتنا بتوفير نظام دفع سلس لمواقف السيارات، والذي يساهم بدوره في توفير تجربة أفضل للزوار وتحسين مستوى توافر مواقف السيارات وتبسيط عملية الدفع؛ خاصةً وأن كافة المعاملات تتم عن طريق عمليات دفع تلقائي.

تعزيز الإيرادات الإضافية: إطلاق بطاقات سالك المخصصة والشراكة الاستراتيجية مع ليـڤا

تعلن سالك عن إطلاق مبادرة "بطاقات سالك المخصصة " المبتكرة، والتي تتيح للعملاء من الشركات تخصيص بطاقات سالك باستخدام تصميمات ورسائل فريدة. وتجسّد هذه المبادرة التزام سالك بالابتكار لتعزيز تجربة العملاء. علاوة على ذلك، تجري سالك أيضاً مراجعة لخططها المعلنة سابقاً بشأن عرض الإعلانات على بوابات الرسوم، وتنوه الشركة إلى أنها لن تمضي قدما في تلك المبادرة تحديدا لأسباب فنية، ومع ذلك تواصل سالك متابعة فرص أخرى لنشر الإعلانات على تطبيقها وموقعها الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى مبادرة "بطاقات سالك المخصصة ".

كما أبرمت سالك شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين متعددة المجالات تتمتع بمكانة رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب الشراكة، تستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات مضافة القيمة للعملاء، حيث سترسل لهم إخطارات لتذكيرهم بتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية. وستتضمن هذه الإخطارات رابطاً يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسار سالك نحو تحقيق استراتيجيتها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل، مع السعي إلى اغتنام الفرص لتنويع مصادر إيراداتها إلى جانب أعمالها الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة المرورية.

سالك تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتحقيق أهداف الاستدامة

انضمت سالك في يوليو 2024 إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المبادرة العالمية التطوعية لتعزيز استدامة الشركات، مما يظهر التزامها بممارسات الأعمال الأخلاقية والعمليات المستدامة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال التوافق مع مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وستبذل الشركة قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات التي من تحد من تأثيرها البيئي، فضلاً عن تعزيز مسار التقدم الاجتماعي ودفع مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.

تواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وخلال النصف الأول من 2024، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 46 موظفاً، مع ثبات عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 12 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى 30% بحلول نهاية يونيو 2024.تطلعات الأعمال

سالك تتوقع زيادة الرحلات المولدة للإيرادات خلال السنة المالية 2024 بنسبة 7-8% على أساس سنوي، وزيادتها كذلك في السنة المالية 2025 بنسبة 24-25% على أساس سنوي

لم يطرأ أي تغيير على تطلعات أعمال الشركة لعام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات وعدد الرحلات المولدة للإيرادات بنحو 7-8%، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن البوابتين الجديدتين اللتين تمت إضافتهما في 24 نوفمبر 2024، ومن المتوقع أيضاً تسجيل هامش قوي للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 67-68%.

أعلنت سالك أيضاً عن تطلعات أعمالها للسنة المالية 2025، وتتوقع أن يتراوح النمو في إجمالي الإيرادات بين 25 و26% على أساس سنوي، ويشمل ذلك مساهمة البوابتين الجديدتين اللتين سيتم إضافتهما في24 نوفمبر 2024. إلى جانب ارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 24-25% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2025. ومن المتوقع أيضاً أن تتراوح هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 67-68%. وعلى أساس معدل، ومن دون احتساب مساهمة البوابتين الجديدتين في الإيرادات، من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4-5% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2025.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2023، تم تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.