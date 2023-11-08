ستوفر الإتفاقية حلول مبتكرة ومستدامة لتعبأة وتغليف الأغذية في السوق

ستصبح شركة السد أول مصنع عراقي لإنتاج الأغذية يستخدم نظام تترا ريكارت من تتراباك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تتراباك، اليوم عن توقيع إتفاقية مع شركة السد للصناعات الغذائية ومقرها بغداد، وذلك على هامش معرض جلفود للتصنيع 2023، وقد تم توقيع الإتفاقية في جناح شركة تتراباك بحضور كبار الشخصيات من الشركتين.

وبموجب هذه الإتفاقية، التي تصل قيمتها إلى 12.3 مليون دولار أمريكي، ستصبح شركة السد أول مصنع في العراق ينتج معجون الطماطم عالي الجودة ومنتجات البقوليات في عبوات "تترا ريكارت"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مستويات جديدة من القيمة المضافة والراحة وسلامة الأغذية على مستوى السوق. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بعمليات الإنتاج عام 2024.

وقال نيلز هوجارد، المدير العام لشركة تتراباك العربية: "سعداء بإبرام هذه الاتفاقية اليوم مع شركائنا شركة السد العراقية، التي ستوفر للمستهلكين العراقيين حلول التعبأة والتغليف المستدامة وسهلة الاستخدام. يتميز "تترا ريكارت"، باعتباره أحد الحلول المبتكرة والمستقبلية للأغذية بصلاحية طويلة الأمد، من شأنه أن يلبي احتياجات المستهلكين دائمة التطور والمنتجين وتجار التجزئة والبيئة".

وأضاف"على مستوى المستهلكين، يشكل هذا الحل بديلاً عملياً وطبيعياً للطعام المعلب. أما بالنسبة لشركة السد، يقدم خطوط إنتاج تتسم بالمرونة من حيث الحجم، ويسمح للمصانع الصغيرة الحجم في تعزيز بصمتها، والحد من احتياجات التخزين وتقليل التكاليف التشغيلية. وفيما يتعلق بالكوكب، فيقدم حلاً مصنوعاً على الأقل من 69٪ من المواد المتجددة المستدامة من مصادر مسؤولة، وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%".

وقال غسان صبيح، الرئيس التنفيذي والشريك في شركة السد للصناعات الغذائية:"نسعى دائماً لتحقيق التميّز. وتحرص شركة السد، على اختيار حلول مبتكرة وفعالة ومستدامة بعناية ودقة، بهدف تزويد المستهلكين العراقيين بمنتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة، والتي من شأنها أن تلبي الاحتياجات المختلفة".

وأضاف" يُمثل مشروع "تترا ريكارت"، إنجازاً بارزاً لشركة السد، في إطار توجهها نحو تعزيز الإنتاج الغذائي للطماطم والبقوليات، واستخدام أحدث التقنيات من خلال حزمة من الأدوات والحلول التي تُعتبر الأكثر ابتكاراً في هذا القطاع".

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نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة ونهج مستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

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