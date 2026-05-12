القاهرة، أعلن بنك البركة - مصر عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026، والتي كشفت عن استدامة مؤشراته المالية المحققة خلال الفترة ، بما يدعم استراتيجية تواجد البنك في قطاع المصرفية الإسلامية في مصر وقدرته على تلبية متطلبات عملائه.

حقق البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 816 مليون جنيه، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة 1.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. مع تحقيق مؤشرات ربحية جيدة، حيث بلغ العائد على إجمالي الأصول (ROA) حوالي 2.1%، وبلغ العائد على إجمالي حقوق الملكية (ROE) حوالي 21%.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.5% ليصل إلى 152.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. وسجلت حقوق الملكية 15.2 مليار جنيه بانخفاض قدره 3.1% مقارنة بنهاية عام 2025، وشهدت ثقة العملاء في البنك تطوراً كبيراً، حيث ارتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 128.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه ونسبة نمو 4.6% مقارنة بنهاية العام الماضي. وقد قادت ودائع الأفراد هذا النمو بزيادة قدرها 5.8 مليار جنيه وبنسبة 7%، لتصل إلى 88.7 مليار جنيه، مستحوذة على 69% من إجمالي ودائع البنك. وفي الوقت نفسه، بلغت ودائع الشركات 39.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وقد واكب ذلك نمو في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 2.27 مليار جنيه، بفضل ارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 1.89 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%. كما شهد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى زيادة بنسبة 1.5% ليحقق 380 مليون جنيه، وهو ما يمثل 16.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وبالتوازي مع نمو الودائع، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء 79.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه ونسبة نمو 4.3% مقارنة بنهاية عام 2025، لتصل نسبة التمويلات إلى الودائع إلى 61.8%.

فعلى مستوى تمويلات المؤسسات، سجلت المحفظة 60.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه ونسبة نمو 4.3%. وحققت تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نمواً بنسبة 5.7% بزيادة 3 مليار جنيه لتصل إلى 55.9 مليار جنيه. كما بلغت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وفيما يخص قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت تمويلات الأفراد بنسبة 4.4% لتصل إلى 18.9 مليار جنيه. وسجلت التمويلات الشخصية نمواً بنسبة 4.2% لتصل إلى 18.3 مليار جنيه، في حين حققت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد قفزة بنسبة 10.7% لتصل إلى 519 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وعلّق الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، على هذه النتائج قائلاً: "تركزت جهودنا خلال الربع الأول من عام 2026 على المضي قدماً في خططنا الاستثمارية التي نرى ثمارها في تطوير خطط التحول الرقمي؛ حيث نعمل على تحديث النظام المصرفي الأساسي (Core Banking System) بالتوازي مع افتتاح وتطوير الفروع الإلكترونية الجديدة. نؤمن أن نجاح هذه الاستثمارات في المنصات الرقمية والانتشار الجغرافي المطور يعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمليات وتقديم خدمات مصرفية إسلامية تواكب المتطلبات التقنية الحديثة."

