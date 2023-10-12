تم منح شركة "هندسة الدرويش الإمارات" حزمة أعمال رئيسية في مجتمع "داماك لاجونز"

سيشمل نطاق العمل كافة الفلل في مجمع "فينيسيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: منحت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، عقداً بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي لشركة "هندسة الدرويش الإمارات".

يشمل العقد حزمة أعمال رئيسية لبناء 275 فيلا في مجمع "فينيسيا" ضمن مجتمع داماك لاجونز، ثالث المجتمعات السكنية الرئيسية لشركة داماك في دبي.

وحتى الآن، منحت داماك عقود بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم لتطوير هذا المشروع، أكثر من مليار درهم منها لتطوير البنية التحتية، و5.6 مليار درهم لبناء الفلل. وفي النصف الأول من هذا العام وحده، بلغت قيمة العقود التي منحتها داماك لتطوير مشروع داماك لاجونز 2.4 مليار درهم إماراتي، وهو مؤشر إيجابي يعكس تسارع وتيرة العمل في هذا المشروع الضخم.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك: "نحن فخورون للغاية بما تم إنجازه حتى الآن في داماك لاجونز، الذي يسير على الطريق الصحيح ووفق الجدول الزمني المحدد. منذ أن أطلقنا المشروع عام 2021، أحرزنا تقدماً كبيراً في سير العمل، مع إنجاز نحو 20% من أعمال البناء لـ 6,459 فيلا موزعة على 13 مجمع سكني ضمن مجتمع لاجونز. وسنواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان قريباً عن المقاول الرئيسي لـ 1,432 فيلا (تتوزع على مجمعين سكنيين)، في حين أن هنالك 1,025 فيلا (موزعة ضمن مجمعين سكنيين) في المراحل النهائية من التصميم. في السياق ذاته، تم إنجاز الطابق الأرضي والطوابق العليا لـ 2,600 فيلا.

ويعمل في المشروع بشكل يومي، أكثر من 14,000 عامل، تدعمهم أكثر من 100 حفارة وما يزيد عن 850 مركبة تدخل الموقع يومياً.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مجمّع داماك لاجونز تمكن من إنجاز أكثر من 19.6 مليون ساعة عمل آمنة دون أي حوادث مُهْدرة للوقت، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بضمان سلامة القوى العاملة لديها

يغطي مشروع داماك لاغونز مساحة 4.5 مليون متر مربع، ويقع بجوار مجتمع داماك هيلز، ويوفر مزيجاً مثالياً من الهدوء وسهولة الوصول إلى أبرز المناطق الحيوية في مدينة دبي، كما يتميز المشروع بموقعه الذي يوفر للمقيمين سهولة الوصول إلى المدارس ومراكز الترفيه والمستشفيات والمراكز الخدمية ومراكز التسوق.

وسيتم تقسيم فلل مجتمع "داماك لاجونز"، المستوحاة من البيئة المتوسطية، إلى مجموعات متعددة يتميز كل منها بنمط محدد، وتجسد كل منها جوهر مدينة متوسطية شهيرة. وتشمل هذه المجموعات جزيرة إبيزا الإسبانية، ومالطا، وفينيسيا، والمغرب، ومونت كارلو، وميكونوس، وكوستا برافا، ونيس، وبورتوفينو، وسانتوريني، وماربيا الإسبانية.

سيضم المجتمع أكثر من 9,000 فيلا، بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 2.3 مليون متر مربع، وحتى الآن، تم بيع أكثر من 95% من الوحدات التي تم طرحها.

يركز المجتمع بشكل أساسي على العديد من المزايا المستوحاة من المياه والأنشطة المائية، وسيضم 176,650 متراً مربعاً من المسطحات المائية، ما يعادل أكثر من 141 حوض سباحة أولمبي. وعند اكتمال المشروع، من المتوقع أن يستوعب المُجتمع السكني أكثر من 39,400 شخص.

سيوفر مشروع "داماك لاجونز" مجموعة من وسائل الراحة والرفاهية، والتي تتمثل في نادٍ حصري، ومروج خضراء مورقة، ومحلات بيع بالتجزئة، ومدرج عائم، ومراكز للياقة البدنية، وبحيرات كريستالية، ومناطق لعب للأطفال، وشاطئ أبيض داخلي، وسينما مائية عائمة، وحوض سباحة بأمواج اصطناعية، وملاهي مائية وشلال.

وانطلاقاً من التزام شركة داماك بالاستدامة، من المقرر أن يصبح المجتمع واحداً من أوائل المشاريع الحاصلة على “شهادة LEED الذهبية"، ومن المستهدف أن يصبح ضمن أولى المجتمعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحصل على هذا التصنيف المرموق بموجب نظام تصنيف المدن والمجتمعات LEED. ويسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين ميزات خضراء ومستدامة في كل مرحلة، بدءاً من التصميم الأولي وحتى البناء والتشغيل المستقبلي.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.