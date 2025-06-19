أعلنت ’بيل تكسترون إنكورپوريشن‘ (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات ’تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) والمدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TXT، خلال ’معرض باريس للطيران 2025‘ عن اتفاقية شراء موقَّعة تشمل 12 مروحية SUBARU Bell 412EPX لصالح ’جيش الطيران التونسي‘، مما يجعل منها الطلبية الأولى من هذه النسخة من مروحية Bell 412 في المنطقة. وسوف يتم استخدام الطائرة في المهام العسكرية والأمنية متعدّدة الأدوار. وتعمل القوّات المسلَّحة التونسية على توسعة أسطولها من طائرات المحرّكات الدوّارة والذي يحوي 39 طائرة ’بيل‘، من بينها طرازات Bell UH-1، 205 وOH-58.

تعليقاً على هذا، قال تيم إيفانز، المدير التنفيذي لدى ’بيل‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعدّ Bell 412 واحدة من أكثر المنصّات الموثوقة على الصعيد الدولي، ويشرّفنا أن ندعم ’جيش الطيران التونسي‘ في ظل توسعته لأسطوله عبر الحصول على هذه الطائرة المثبَتة والعملية. فمروحية SUBARU Bell 412EPX تكسب زخماً مستمراً كمنصّة عسكرية دولية، ونحن سعداء لجلبها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر ’جيش الطيران التونسي‘."

تحظى Bell 412 بالتقدير على الصعيد العالمي نظراً لما تتمتّع به من مزايا تكيّفية واعتمادية عالية، حيث إنها تُمكِّن المشغِّلين من القيام بمجموعة واسعة من المهام. وحتى اليوم، ينفّذ ما يزيد عن 54٪ من أسطول Bell 412 الدولي المهام شبه الحكومية والعسكرية. وترتكز عملية البيع هذه على دخول مروحيات Bell 412 الخدمة مؤخراً لدى خفر السواحل الياباني، فرق الإطفاء والإنقاذ في سان دييغو الأمريكية، وزارة الداخلية الكرواتية، وزارة الداخلية في كانتون سراييفو وغيرها من الجهات الأخرى. وتتمتّع SUBARU Bell 412EPX بوزن داخلي أقصى عند 12,200 رطل، ووزن خارجي عند 13,000 رطل وقدرة حمل عبر أدوات التعليق عند 5,000 رطل. وتتيح هذه المنصّة إتمام مهام حيوية مع حمولة قابلة للاستخدام تبلغ زنتها 5,385 رطلاً.

حول ‘بيل’ (Bell)

التفكير بالأعلى وما بعده هو ما نقوم به. ومنذ ما يزيد عن 85 سنة، نعيد تخيُّل تجربة الطيران – وأين يمكن أن تأخذنا. ونحن نُعتبَر روّاداً في مجالنا، حيث كنا أول من اخترق حاجز الصوت والحصول على ترخيص لطائرة مروحية تجارية. كما رافقنا ‘ناسا’ في مهمّتها الأولى إلى القمر وطرحنا في السوق أنظمة المحرّكات المتطوّرة القابلة للدوران. واليوم، نعيد رسم معالم مستقبل التنقّل وفق الطلب. يوجد المقر الرئيسي للشركة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية – كشركة مملوكة بالكامل من ‘تكسترون إنكورپوريشن’ (Textron Inc.) – ولدينا تواجد في مواقع استراتيجية عدّة حول العالم. ونحن نتميّز بكون حوالي ربع موظّفينا قد خدموا في الجيش، وبالتالي فإن مساعدة قوّاتنا المسلّحة على تحقيق المهمّات المنوطة بها هو شغف كبير لدينا. وفوق كل شيء، توفر ابتكاراتنا المتطوّرة تجارب استثنائية لصالح العملاء، وكل هذا وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، ودوماً مع منح السلامة أولوية قصوى.

حول ‘تكسترون إنكورپوريشن’ (Textron Inc.)

‘تكسترون إنكورپوريشن’ شركة ناشطة في قطاعات متعدّدة وترتقي بأعمالها في مجالات الطيران، الدفاع، الصناعة والأموال لتوفير حلول وخدمات مبتكَرة لصالح العملاء. وتشتهر ‘تكسترون’ حول العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل ‘بيل’ (Bell)، ‘سيسنا’ (Cessna)، ‘بيتشكرافت’ (Beechcraft)، ‘هوكر’ (Hawker)، ‘جاكوبسن’ (Jacobsen)، ‘كاوتكس’ (Kautex)، ‘لايكومينغ’ (Lycoming)، ‘إي-زي-غو’ (E-Z-GO)، ‘آركتيك كات’ (Arctic Cat)، ‘تكسترون سيستمز’ (Textron Systems) و’ترو للمحاكاة + التدريب’ (TRU Simulation + Training).

-انتهى-

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