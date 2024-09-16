الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أريب المالية (أريب كابيتال)، المتخصِّصة في هيكلة وإدارة صناديق الاستثمار العقاريَّة، عن استحواذ أحد صناديقها الاستثمارية على أرضٍ تبلغ مساحتها 32 مليون متر مربع في قلب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 12 مليار ريال؛ مما يجعلها واحدةً من أكبر الصفقات العقاريَّة في المنطقة.

وكشفت الشركة عن نيَّتها تطوير هذه الأرض التي تتمتع بموقعٍ إستراتيجيٍّ في حيّ النسيم على طريق الملك فيصل (الساحلي)؛ لإنشاء مشروعٍ نوعيٍّ متعدِّد الاستخدامات، يوفّر فرصًا استثماريةً واعدة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت "أريب المالية" إلى نجاحها في تمويل الصفقة من خلال مجموعةٍ من كبار المستثمرين، بالإضافة إلى حصولها على تسهيلاتٍ مصرفيةٍ متوافقةٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية من عدَّة بنوكٍ سعودية؛ مما يعكس ثقة المستثمرين والبنوك في رؤية الشركة، وفي السوق العقارية السعودية بشكلٍ عام.

الجدير بالذكر أن شركة "أريب المالية" هي شركةٌ مُرخَّصةٌ من هيئة السوق المالية، بترخيصٍ رقم 30-08119.

-انتهى-

#بياناتشركات