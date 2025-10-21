إيرادات "سيركلي" Cercli نمت عشرة أضعاف خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في ضوء تبني الشركات للتحول نحو أنظمة تسجيل فريدة في تقنيات الموارد البشرية، قائمة على الذكاء الاصطناعي.

أنظمة "سيركلي" تُعالج ما تزيد قيمته على 100 مليون دولار من معاملات رواتب الموظفين في أكثر من 50 دولة.

أول استثمار لشركة "بيكوس كابيتال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُشير إلى ثقة كبيرة من قبل صناديق رأس المال الاستثماري في منظومة التكنولوجيا بالمنطقة.

التمويل يُنتظر أن يُسرّع تطوير المنتجات والتوسع الجغرافي ونمو فريق الشركة مع وصول سوق برمجيات الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.8 مليار دولار.

الرياض، المملكة العربية السعودية، ودبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "سيركلي" Cercli (www.cercli.com)، المنصة الحديثة الموحدة لتمكين الشركات في حقبة الذكاء الاصطناعي من توظيف القوى العاملة وإدارتها ودفع رواتبها، عن نجاح جولة تمويل من السلسلة "أ" جمعت 12 مليون دولار بقيادة شركة "بيكوس كابيتال" Picus Capital، ومقرها ألمانيا.

وشارك في جولة التمويل شركة "نول وُد" للاستشارات الاستثمارية Knollwood Investment Advisory بجانب المستثمرين الحاليين "واي كومبينيتر" Y Combinator و"أفور كابيتال" Afore Capital و"كوتو فنتشرز" COTU Ventures، الذين أظهروا زيادة في الاهتمام بقدرات "سيركلي" والأثر الواضح الذي تواصل إحداثه في هذا المجال. كذلك شارك في الجولة مستثمرون أفراد بينهم براباكار ريدي من "أوبن إف إكس" OpenFX، وجيمي أرييتا من "بَك" Buk، وماركو أوليينغو وفرانسيسكو سكالامبرينو من "جت إتش آر" Jet HR، وفرانسيسكو سيمونيشي من "ترولاير" Truelayer، ومهدي غساسي من "إيه آي 71" AI71.

ويُعد هذا الاستثمار الأول لشركة "بيكوس كابيتال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار عبر محفظتها الاستثمارية. وتستثمر "بيكوس" في شركات عالمية متخصصة في تقديم خدمات الموارد البشرية، بينها "بيرسونيو" Personio، و"ملتيبلاير" Multiplier، و"ديل" Deel، و"ماكي" Maki، و"جيت إتش آر"، وجميعها من أبرز الشركات في هذا المجال ضمن مناطق عملها. وتُمثل هذه الصفقة استمرارًا لاستراتيجية "بيكوس" القطاعية في واحدة من أسرع أسواق التكنولوجيا نموًا في العالم، حيث تطمح "سيركلي" إلى إنشاء منصة موحدة تتيح للشركات إدارة موظفيها وبياناتها ووكلائها في حقبة الذكاء الاصطناعي.

وحققت "سيركلي"، على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، نموًا في الإيرادات بلغ عشرة أضعاف، حيث تنوعت قاعدة عملائها بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مثل بنك الرؤية، و"باك لايت ميديا" Backlite Media (التابعة لمجموعة "ملتيبلاي" المدرجة في أبوظبي)، والمركز العالمي لتمويل المناخ، و"هاسبي" Huspy، و"لين تكنولوجيز" Lean Technologies، و"زينة". وتعالج الشركة توزيعات رواتب الموظفين لدى مؤسسات في 50 دولة، بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقدمةً خدماتها لمؤسسات يتراوح عدد موظفيها بين 25 و1,000 موظف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وفي هذه المناسبة، قال أكيد عزمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سيركلي"، إن الشركة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مشيرًا إلى أن هذا النمو لعب دورًا محوريًا في استقطاب المواهب والعملاء والمستثمرين. وأضاف: "تُدرك الشركات أهمية وجود منصة موحدة تكون مصدرًا موثوقًا به لإدارة الموظفين الذين يُعتبرون أهم الأصول لدى المؤسسات. لذلك نرى أن الوقت قد حان لننطلق نحو حقبة الذكاء الاصطناعي التي تُتيح لنا فرصة فريدة لإحداث نقلة نوعية في سوق حلول تخطيط الموارد المؤسسية، الذي طالما استحوذت على كعكته شركاتٌ مثل "وُرك داي" Workday و"إس إيه بي" SAP و"أوراكل" Oracle".

وتسعى "سيركلي"، التي تحقق نموًا قدره 22% على أساس شهري، إلى الاستفادة من الفرص الكامنة في سوق برمجيات الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبالغة قيمتها 5.8 مليار دولار، حيث لا تزال الشركات تستخدم في تخطيط الموارد المؤسسية أنظمة قديمة لم يجرِ تطويرها لتُلبي احتياجات القوى العاملة الحديثة. وتشهد السوق الإقليمية عمليات تحديث سريعة للأنظمة، حيث تُسهم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وحدها في تمويل مشاريع اقتصادية تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، وتتطلب قدرات حديثة لإدارة القوى العاملة.

وصُممت استراتيجية "سيركلي" للذكاء الاصطناعي لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي الداخلية أولًا، ما مكّن الشركة من تقديم المنتجات والمزايا الجديدة وتلبية احتياجات العملاء بسرعة أتاحت لقادة الأعمال نقل مؤسساتهم بالكامل إلى منصة "سيركلي" في مدة تتراوح بين 48 و72 ساعة، بدلاً من مدة 9 أشهر التي يتطلبها العمل مع مقدمي الحلول البرمجية التقليدية، ما أدى إلى زيادة الطلب من شركات الخدمات والمنتجات عالية الجودة.

من جانبه، أشاد روبن غودنراث، الشريك المؤسس لدى "بيكوس كابيتال" بفريق التأسيس لدى "سيركلي"، مشيرًا إلى سرعة تنفيذ الشركة استراتيجيتها الخاصة بتوسيع منتجاتها. وقال إن الشركة تطرح منتجاتها بسرعة كبيرة في منطقة تشهد تحولًا سريعًا وقوى عاملة مُلِمّةٍ بالتكنولوجيا وراغبةٍ في حلول مُدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة أماكن العمل. وأضاف: "شهدنا نجاح نموذج الأعمال هذا على الصعيد العالمي ضمن محفظتنا الاستثمارية، ونشعر بالحماس لدعم "سيركلي" في ظل استمرارها بتنمية حصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد وإطلاق منتجات جديدة".

ومن المقرر أن تواصل "سيركلي"، في إطار هذا الاستثمار، تطوير منتجات وخدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع مواصلة تطوير المنتجات المكمّلة في ظل سعي العملاء إلى التحول نحو الباقات المتكاملة من المنتجات.

بدوره، قال ديفيد ريش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتقنية والمنتجات لدى شركة "سيركلي"، إن شركته أدركت وجود حاجة ماسّة إلى "إعادة بناء" أنظمة إدارة القوى العاملة مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بإضافة مزايا جديدة. وأضاف: "من شأن هذا الأمر أن يمنحنا ميزة أساسية في إتاحة عناصر الكفاءة والتكامل والذكاء التي تحتاجها الشركات الحديثة، ومع توسعنا، سوف يكون تركيزنا منصبًّا على استقطاب أصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في رسالتنا المتمثلة في الارتقاء بطريقة إدارة الشركات لقواها العاملة، سواء كانت من البشر أم من عملاء الذكاء الاصطناعي".

ومن المنتظر كذلك أن تواصل "سيركلي" الاستثمار في تعزيز التزامها باستقطاب الكفاءات التكنولوجية العالمية إلى المنطقة، فقد وظفت الشركة، منذ عام 2024، متخصصين من بعض أشهر الشركات العالمية، مثل "جوجل" Google، و"ميتا" Meta، و"ديل" Deel، و"بوكينغ دوت كوم" Booking.com، و"ريبلينغ" Rippling، و"غولدمان ساكس" Goldman Sachs.

نبذة عن "سيركلي"

تُعد "سيركلي" Cercli منصة موحدة تتيح للشركات توظيف القوى العاملة حول العالم وإدارة شؤونها ودفع رواتبها. وكانت الشركة تأسست عام 2023 على يدي كل من أكيد عزمي وديفيد ريش، بهدف تغيير الأنظمة القديمة المجزأة لدى الشركات إلى منصة حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد البشرية، وإعداد كشوف الرواتب، وضمان الامتثال. وتخدم "سيركلي" شركات ومؤسسات في أكثر من 50 دولة، بدعم من مستثمرين بارزين، منهم "بيكوس كابيتال"، و"واي كومبينيتر"، و"أفور كابيتال"، و"كوتو فنتشرز". يمكن زيارة الموقع www.cercli.com لمعلومات أوفى.

نبذة عن "بيكوس كابيتال"

تُعد "بيكوس كابيتال" شركة استثمار تموّل الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار. تأسست الشركة عام 2015، وتتخذ من مدينة ميونيخ مقرًا، ولها مكاتب في نيويورك، ولندن، وبرلين، ومدريد، وبنغالور، وسنغافورة، وباريس، ومكسيكو سيتي، وينصبّ تركيزها على دعم شركات التكنولوجيا الثورية في قطاعات الخدمات المالية، والموارد البشرية، والطاقة والمناخ، والرعاية الصحية، والبرمجيات المؤسسية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكن زيارة الموقع www.picuscap.com لمعلومات أوفى.

