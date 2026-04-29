سجّلت إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام 2026 نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم إماراتي، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على مواصلة تحقيق النمو المستدام

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 610 مليون درهم إماراتي مع هامش مميّز بلغ 81%، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي للمجموعة وإدارتها الفعّالة للتكاليف

نمو صافي الربح المتكرّر بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بارتفاع معدلات الإشغال والاستثمارات الإستراتيجية التي أسهمت في توسيع محفظة أصول المجموعة وتعزيز أدائها

سجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بنمو الإيرادات وكفاءة عمليات التحصيل

ارتفعت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية في المجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 98%، مع الحفاظ على معدلات مرتفعة للاحتفاظ بالعملاء، بما يعكس الطلب المتنامي على أصولها عالية الجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أبريل 2026: أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026، حيث سجّلت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم إماراتي، مع نمو بنسبة 12% في صافي الربح المتكرّر ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي.

ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2026 المرونة العالية التي تملكها المجموعة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال والنمو المستمرّ في محفظة أصولها التجارية والصناعية. وقد ساهمت الاستثمارات الإستراتيجية ومعدلات الإشغال المرتفعة والقدرة على مواصلة الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب التحسّن في متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف، في تعزيز ربحية المجموعة.

أبرز النتائج المالية

وفي معرض تعليقه على نتائج الربع الأول، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد دولة الإمارات ودبي تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيّف السريع مع المتغيرات، مستنداً إلى أسس اقتصادية متينة وثقة المستثمرين الراسخة والمتنامية على مرّ العقود. ويعكس أداؤنا القوي في الربع الأول من العام مرونة نموذج عمل المجموعة وتنوّع مصادر إيراداتها بفضل قطاعات أعمالها المتميزة، إلى جانب كفاءة عملياتنا التشغيلية".

وأضاف: "تعكس مؤشرات أدائنا، بما في ذلك المتوسّط المرجّح لعقود الإيجار والذي يبلغ 8.8 سنوات ومعدلات إشغال وصلت إلى 98% في أصولنا التجارية والصناعية، قوة الطلب على مجمّعاتنا للأعمال ومتانة محفظتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. ونواصل المضي قُدُماً بثقة في تنفيذ خططنا للنمو والتوسّع الإستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات ودبي وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية وتحقيق أهدافنا الطموحة للمرحلة المقبلة".

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2026

سجّلت إيرادات مجموعة تيكوم نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2026، مدفوعةً بنمو محفظة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمشاريع التطويرية التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2025، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار على مستوى محفظة المجموعة.

حققت الأصول التجارية نمواً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة وبمساهمة الأصول التي أضيفت إلى محفظة المجموعة.

كما واصلت الأصول الصناعية تسجيل نمو قوي في الإيرادات، بدعم من استمرار الطلب على أصول المجموعة، وقوة قاعدة عملائها، إلى جانب إسهام الأراضي الصناعية التي استحوذت عليها المجموعة خلال العام الماضي، والتي تسير فيها عمليات التأجير وفق الخطط المعتمدة.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 610 مليون درهم إماراتي، مع تسجيل هامش ربح مميّز بنسبة 81%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف.

سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب الإدارة المالية الحكيمة لرأس المال والإدارة الإستراتيجية للأصول.

حافظت أصول المجموعة التجارية والصناعية على مرونتها العالية، حيث سجّلت معدلات إشغال مرتفعة بنسبة 98%. وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 94% ضمن محفظتنا التجارية و99% ضمن محفظتنا الصناعية، بما يعكس جودة محفظة أصول المجموعة وعلاقاتها الإستراتيجية الراسخة بعملائها.

نمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم إماراتي، بما يؤكد جودة إيرادات المجموعة، ومتانة قاعدة عملائها، وكفاءة التحصيل، الأمر الذي يعزز السيولة النقدية.

أبرز الإنجازات التشغيلية في الربع الأول من العام 2026

احتفت مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المتميزة وإسهامها في تعزيز مشهد الابتكار ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة.

ألقت مدينة دبي الصناعية الضوء على منظومتها العالمية الرائدة من شركات الأغذية والمشروبات، وذلك على هامش مشاركتها في معرض "جلفود 2026".

حتفى مجمّع دبي للعلوم بمرور عقدين على إسهامه الملحوظ في دعم نمو قطاع العلوم وتعزيز مشهد البحث والتطوير في المنطقة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

شهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة نمواً ملحوظاً في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ليتجاوز 38,500 طالب وطالبة مع نهاية العام الأكاديمي 2024 – 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 15% مقارنةً بنهاية العام الأكاديمي السابق 2023 – 2024، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.

أعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة عن خطتها لإنشاء مصنع حديث في مدينة دبي الصناعية، لدعم نمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات.

افتتحت مجموعة "أمسبيك"، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمّع دبي للعلوم، في خطوة تأتي تأكيداً على التزامها بدعم نمو قطاعي الزراعة والأغذية اللذين يشهدان تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات.

نظّمت كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، بالشراكة مع مجمّع دبي للعلوم، النسخة الثانية من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر، والذي استقطب نخبة عالمية من أبرز روّاد القطاع لمناقشة فرص تعزيز نمو قطاع العلوم بما يسهم في رسم معالم مستقبل حياةٍ مديدة وصحية.

