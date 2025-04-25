

ستستعرض المجموعة محفظتها الموسعة خلال معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تايم للفنادق، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة، عن خطط توسعية طموحة قبيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، حيث تستهدف الشركة افتتاح 12 فندقًا جديدًا بحلول الربع الأول من عام 2026 في المملكة العربية السعودية وتنزانيا والمغرب والمحيط الهندي، بالإضافة إلى 100 عقار جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يُعزز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في قطاع الضيافة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تأكيد تايم للفنادق أن توسعها العالمي الاستراتيجي سيشهد إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين في قطاع الضيافة، هما "هالو باي تايم" (HALO by TIME) العلامة التجارية الفاخرة للشركة، و"فيفي باي تايم" (VIVI by TIME) العلامة التجارية الجديدة لأسلوب الحياة، والتي ستنطلق لأول مرة في جزر المالديف عام 2026.

يقع فندق VIVI by TIME في جزيرة هانكيد، في جزيرة أدو المرجانية - أقصى جزيرة مرجانية جنوبية في جزر المالديف، وسيحتوي على 75 غرفة موزعة على ستة طوابق مع إطلالات مذهلة على البحر ومجموعة من المرافق من الدرجة الأولى، في حين يمتد فندق HALO by TIME على ثمانية طوابق ويضم 150 غرفة فندقية، بما في ذلك الفيلات المصممة خصيصًا فوق الماء عند شروق الشمس وغروبها.

وقد أقامت المجموعة شراكة استراتيجية مع شركة إدارة صناديق المالديف (MFMC)، وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% تأسست في عام 2019 وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية في جزر المالديف من خلال زيادة الاستثمار في القطاع الخاص ومعالجة القيود في النظام المالي المحلي.

وبهذه المناسبة قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "بحلول الربع الأول من عام 2026، ستضيف تايم للفنادق إلى محفظتها 12 فندقًا جديدًا في المملكة العربية السعودية وتنزانيا والمغرب والمحيط الهندي، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 100 فندق خلال السنوات الخمس المقبلة.

وترتكز استراتيجيتنا التوسعية على التركيز على الوجهات ذات معدلات النمو المرتفعة، حيث تُعدّ السياحة محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، إذ نستفيد من نجاحنا الإقليمي لبناء محفظة فنادق عالمية المستوى من خلال مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهدافها الطموحة لتنويع مصادر الدخل السياحي، ودعم نمو السياحة البيئية في تنزانيا والمغرب، والآن التوسع في آسيا".

وبالإضافة إلى هالو وفيفي، ستعرض مجموعة تايم للفنادق منتجها الفاخر الجديد، روتيلا، الذي يركز على الحصرية مع الخدمة راقية والتصميم الأنيق، وكل ذلك منغمس في الثقافة والرفاهية والراحة الفاخرة.

هذا وستواصل فنادق ومنتجعات تايم، العلامة التجارية الفاخرة العريقة للشركة، تقديم تجارب ضيافة راقية وأصيلة مستفيدةً من معايير الخدمة العالية ووسائل الراحة الفاخرة التي طورتها العلامة التجارية على مدار العقد الماضي، وتظل علامة إكسبريس باي تايم، التي تُركز على توفير خيارات اقتصادية، جزءًا لا يتجزأ من هذه المجموعة، حيث توفر إقامات نظيفة ومريحة مع خدمة موثوقة وأسعار معقولة.

وستضم الآن سلسلة تايم ريزيدنسز الشهيرة ثلاث فئات فرعية تشمل كلاً من: بريميوم و إكزيكتيف و كلاسيك، مما يجعلها المكان المثالي بعيدًا عن المنزل، وتوفر حلول الإقامة القصيرة والطويلة الأمد مع الراحة الإضافية المتمثلة في الخدمة الذاتية.

وأضاف عوض الله قائلاً: سنعرض لأول مرة جميع علاماتنا التجارية الفرعية تحت سقف واحد، مؤكدين رؤيتنا لمستقبل قطاع الضيافة والتزامنا بنجاح فنادق تايم في المستقبل، حيث تعد هذه الفترة واعدة للمجموعة، وننظر إلى معرض سوق السفر العربي كمنصة مثالية لاستعراض قدرتنا على التوسع عالميًا دون المساس بالجودة أو تجربة العملاء تزامناً مع استمرار تزايد الطلب من قبل المالكين والمستثمرين الذين يبحثون عن مشغلين موثوقين يتمتعون بأداء ثابت وخبرة واسعة في السوق المحلية".

وتدير مجموعة تايم للفنادق حالياً 17 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر، بإجمالي يزيد عن 3,000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 12 فندقاً و5,000 غرفة فندقية قيد الإنشاء.

ويمكنكم التعرف أكثر على فنادق تايم من خلال زيارة الجناح رقم HC1530 في معرض سوق السفر العربي 2025.

نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست فنادق تايم عام 2012 على يد فريق متعدد الجنسيات متخصص في فن الضيافة العالمية. يُدار كل فندق من فنادقنا في الإمارات العربية المتحدة بشغف لا يُضاهى، حيث نحرص على تلبية جميع احتياجات السفر، وتتجلى أفكارنا في كل جانب من جوانب فنادق تايم، بدءًا من غرفها الفاخرة ووصولًا إلى مهارات موظفي الفعاليات البارعين.

تفضل بزيارة أحد فنادقنا المميزة، واكتشف مفهومًا جديدًا للضيافة والسفر.

تُجسّد مجموعة تايم للفنادق الضيافة الفريدة التي تتميز بها المنطقة، حيث تقع فنادق تايم في بعضٍ من أرقى المواقع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفر للمسافرين أماكن إقامة عصرية وأنيقة تُجسّد أحدث التوجهات، بالإضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة.

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