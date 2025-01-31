دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستهلّ ريفاين، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارته في دبي، العام الجديد بخطط توسّعية طموحة بمحفظة من المشاريع قيد التنفيذ بقيمة 12 مليار دولار. وفي إطار التزامها بتحقيق التميّز وتقديم مشاريع تحوّلية في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشركة عن افتتاح معرض المبيعات المبتكر الذي ينضمّ بدوره إلى سجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات.

ففي ظل النمو غير المسبوق والاستثمارات الضخمة التي يشهدها سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، تسعى شركة ريفاين إلى استثمار الفرص المتاحة لتعزيز مكانتها الاستراتيجية. ولذلك، تجهّز مجموعة من المشاريع الإنشائية المتميّزة في مختلف أنحاء دبي وتعتزم إطلاق عدد منها خلال العام الجاري.

وبحلول الربعين الأوّل والثاني من عام 2025، ستكشف شركة ريفاين عن مشاريع سكنية راقية في منطقة ميدان بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى مشروع إنشائي فاخر متعدّد الاستخدامات في حديقة الصفا بقيمة 8 مليارات درهم إماراتي، ومشروع سكني باسم "ريفاين" في شارع الشيخ زايد بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون درهم إماراتي. أمّا خلال النصف الثاني من العام، وتحديدًا الربعين الثالث والرابع، فتعتزم الشركة إطلاق مشروع إنشائي بارز سيكون علامة فارقة في أفق دبي، وهو عبارة عن برجين توأمين بارتفاع 100 طابق في شارع الشيخ زايد وبقيمة تشييد تبلغ 6 مليارات درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، تجهّز الشركة لعدد من المشاريع في قرية جميرا الدائرية بقيمة 700 مليون درهم إماراتي. وعليه، من المتوقّع أن تعيد الشركة تعريف المشهد العقاري الفاخر من خلال مشاريعها التحوّلية المرتقبة، حيث سترسي معايير جديدة للابتكار والتصميم والتميّز.

وفي إطار الخطة التوسّعية المتدرّجة على مراحل، ستطلق الشركة ذراعها الاستثماري والتطويري لتوجيه عمليات استملاك الأراضي وتسليم أوّل مشروع مكتمل في عام 2025. وتأتي هذه المبادرات لتؤكد التزام الشركة بتوفير فرص استثنائية للمستثمرين والمطوّرين العقاريين في الإمارة.

وفي هذا السياق، قال توماس وان، الشريك الإداري في شركة ريفاين : "لطالما استلهمنا من الفرص المذهلة التي يوفّرها سوق العقارات الديناميكي في دبي، فالنمو السريع الذي تشهده المدينة واهتمام المستثمرين العالميين المتزايد قد أسهما في بناء أساس متين لتوسّع شركتنا. وفي ظلّ تزايد عدد المستثمرين الباحثين عن فرص دائمة في الإمارة، يسرّنا أن نواصل تقدّمنا ملتزمين بتوفير قيمة استثنائية لعملائنا وتعزيز دورنا في رسم مستقبل المدينة المشرق".

معرض مبيعات مميّز

تماشيًا مع النمو المستمرّ الذي تحقّقه، كشفت شركة ريفاين مؤخرًا عن مقرها الرئيسي الجديد ومعرض المبيعات الحديث الممتدّ على مساحة 20,000 قدم مربع في الطابق 47 من برج أوبورا في الخليج التجاري. ويرتكز تصميم المعرض على فلسفة "الإبحار نحو المستقبل بأناقة راقية"، حيث جمع فريق التصميم في الشركة بين الديكورات الحديثة والإبداع بالتفاصيل، تجسيدًا لالتزام الشركة بالابتكار في مجال العقارات.

وإلى جانب الإطلالات الخلابة على أفق دبي الشهير، تم تجهيز "معرض المبيعات الراقي" بأحدث الميزات، وأبرزها:

التقنيات الغامرة : جولات افتراضية وتجارب مدعومة بتقنيات الواقع المعزّز / الواقع الافتراضي لاستكشاف المشاريع

: جولات افتراضية وتجارب مدعومة بتقنيات الواقع المعزّز / الواقع الافتراضي لاستكشاف المشاريع مساحات تركز على العميل : قاعات اجتماعات فاخرة وجناح لكبار الشخصيات للعروض التقديمية الخاصة

: قاعات اجتماعات فاخرة وجناح لكبار الشخصيات للعروض التقديمية الخاصة أجواء ترحيبية: ركن خاص لتناول القهوة وأجواء ضيافة توحي بردهات الفنادق الفاخرة

يُعدّ هذا المعرض مركزًا متعدّد الاستخدامات، بدءًا من عرض المشاريع الرائدة واستضافة فعاليات القطاع العقاري وصولًا إلى إبرام الشراكات المهنية الهادفة. وفي ظلّ محفظتها سريعة النمو ومجالات أعمالها المتنوّعة وأوّل مشروع إنشائي مرتقب لها، تستعدّ شركة ريفاين لعام مليء بالتحوّلات والتغييرات، لا سيّما أنّها تركّز على التوسّع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ممّا يوفّر فرصًا واعدة للمطوّرين والمستثمرين.

نبذة عن شركة ريفاين

تأسّست ريفاين عام 2021 كشركة استشارية متخصّصة في إدارة تطوير العقارات، حيث تقدّم مجموعة واسعة من الخدمات للمطوّرين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وعالميًا. وتُعتبر الشركة رائدة في مجال حلول خدمات التطوير، فتمكّن المطوّرين والمستثمرين من خلال عمليات بسيطة تضمن لهم نتائج أفضل.

وتشمل مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدّمها الشركة: الاستحواذ على الأراضي، وتطوير المشاريع، وإدارة المشاريع والإنشاءات، والاستشارات المتعلّقة بالتصميم والإشراف، والتسويق والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الشؤون الإدارية. وبفضل نهجها القائم على الحلول الجاهزة ونموذجها الرائد لحلول خدمات التطوير، تضمن شركة ريفاين تنفيذ المشاريع بسلاسة من بدايتها إلى نهايتها، بمزيج من الابتكار والخبرة والتميّز.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.refinedubai.com

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