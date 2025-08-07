الشركة تحقق أعلى أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للنصف الأول من العام في تاريخها بقيمة 566 مليون دولار، بزيادة 10.0% على أساس سنوي، وهو ما ساهم في نمو صافي الأرباح بنسبة 12.2% ليصل إلى 358 مليون دولار

ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 14.9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي لمتاجر واحة أدنوك، وخدمات العناية بالسيارات، وإدارة العقارات المؤجرة، وقطاع زيوت التشحيم

الشركة تتوقع توزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (10.285 فلساً للسهم) عن النصف الأول من 2025 في شهر أكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم:AEA006101017) و(الرمز :ADNOCDIST)، عن تحقيق نموٍّ مضاعفٍ في كلٍِّ من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً توقعات المحللين.

وسجلت الشركة أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 566 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي، وارتفع صافي أرباح الشركة عن نفس الفترة بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 358 مليون دولار. كما حققت الشركة مبيعات قياسية في كميات الوقود بلغت 7.62 مليار لتر، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

وتسلط هذه الإنجازات الضوء على النجاحات التي حققتها “أدنوك للتوزيع” في إطار استراتيجيتها الخمسية للنمو، التي تهدف إلى تعزيز نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وذلك من خلال التركيز على المبادرات الاستراتيجية ومجالات النمو الرئيسية بحلول عام 2028، وهو ما يسهم في تحقيق عائدات طويلة الأمد، ويدعم مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ ”أدنوك للتوزيع”: "تؤكد النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 نجاح تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية للنمو للأعوام 2024–2028، والتي تستند إلى التميز التشغيلي والابتكار الذي يضع احتياجات العملاء في صميم أولوياته. ويؤكد النمو المستمر في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح قدرتنا على التوسع بكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة، وتعزيز ريادتنا في قطاع التنقل وتجارة التجزئة. وسنستمر في ترسيخ مكانتنا في الأسواق لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد وعوائد مجزية لمساهمينا، من خلال تبني أحدث التقنيات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماتنا عالية الجودة لتصل إلى عدد أكبر من المجتمعات."

وفي هذا الإطار، شهد قطاع التجزئة غير الوقود نمواً مضاعفاً، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.9% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام. ويعزز هذا الأداء المتميز والمستمر لقطاع التجزئة غير الوقود، الذي نما بمعدل تجاوز قطاع توزيع الوقود، تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة. إضافة إلى ذلك، شهد برنامج "مكافآت أدنوك"، وهو برنامج ولاء العملاء الأكثر شعبية في الدولة في قطاعي الوقود ومتاجر التجزئة، نمواً بنسبة 19.5% على أساس سنوي ليصل عدد أعضائه إلى 2.5 مليون تقريباً.

خلال النصف الأول من 2025، استمر التوسع الاستراتيجي لشبكة محطات الخدمة التابعة لـ “أدنوك للتوزيع” بإضافة 47 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 940 محطة تقريباً. وتتركز غالبية المحطات الجديدة في المملكة العربية السعودية، حيثُ تستمر الشركة في تبني نموذج أعمال منخفض التكاليف الرأسمالية والمتمثل في “المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة” والمصمم لتعزيز النمو المستدام. وقد مكّن هذا النموذج “أدنوك للتوزيع” من مضاعفة عدد محطاتها في المملكة على أساس سنوي، من 69 إلى 140 محطة خدمة.

وبناءً على هذا الأداء القوي، قامت الشركة بمراجعة خطة توسعها ورفع عدد المحطات المستهدفة إلى ما بين 60 و70 محطة جديدة بحلول نهاية عام 2025، منها ما بين 50 و60 محطة في المملكة العربية السعودية. ويساهم هذا التوسع في تعزيز حضور “أدنوك للتوزيع” الإقليمي، ويمكّنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التنقل وتجارة التجزئة، بما يدعم مسار نموّها ويُسهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية.

وكانت “أدنوك للتوزيع” قد أعلنت في مايو الماضي عن الإطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في السوق المصري، حيث أصبحت متاحة لأول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. وتستهدف الشركة الوصول إلى 3,000 نقطة بيع في السوق المصري بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي. وتعد مصر سوقاً محورياً ضمن أولويات “أدنوك للتوزيع”، بالتزامن مع استمرارها في تعزيز حضورها العالمي من خلال تصدير زيوت "أدنوك فويجر"، العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات من حيث الحصة السوقية، إلى أكثر من 47 دولة في أنحاء العالم.

وفي النصف الأول من 2025، حققت “أدنوك للتوزيع” إنجازاً بارزاً بتوسعة شبكة "E2GO" للشحن السريع والفائق السرعة للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بتعزيز حلول التنقل المستدام والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في رفع عدد نقاط الشحن إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028. وتستمر الشركة في تنفيذ خطتها لإضافة 100 نقطة شحن جديدة في عام 2025، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتطوير عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للتنقل المستدام.

وفي إطار جهودها لتعزيز النمو الاستراتيجي، تستفيد “أدنوك للتوزيع” من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. ومن خلال مبادرات مثل نماذج التنبؤ بالطلب على الوقود والإدارة الذكية للمنتجات والعروض فائقة التخصيص، تُعيد الشركة صياغة أعمالها بما يعزز رضا العملاء ويواكب تطلعاتهم. وتُعد هذه المبادرات جزءاً أساسياً من استراتيجية “أدنوك للتوزيع” لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ودعم أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق يعتمد بشكل متزايد على البيانات والرقمية.

وضمن جهود تحولها الرقمي، اعتمد مجلس إدارة “أدنوك للتوزيع” خلال اجتماعه الأخير تطبيق "MEERAi"، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لشركة "أدنوك"، لمساعدة الإدارة التنفيذية على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، استناداً على البيانات.

وبفضل الميزانية العمومية القوية اليت تتمتع بها “أدنوك للتوزيع”، مع بلوغ نسبة معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.80 مرة في نهاية النصف الأول من 2025، تستمر الشركة في التزامها بسياسة توزيعات أرباح نقدية مجزية وشفافة في ما يختص بالعائدات، مع خطط لتوزيع أرباح سنوية تبلغ 700 مليون دولار (أي 20.57 فلساً للسهم الواحد)، أو 75% من صافي الأرباح – أيهما أعلى – حتى عام 2028، حيث تمثل هذه التوزيعات عائداً سنوياً يبلغ 6% تقريباً، وذلك بناء على سعر السهم البالغ 3.70 كما في 6 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2025 في أكتوبر القادم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وفي إطار استراتيجيتها الخمسية للنمو، تستمر “أدنوك للتوزيع” في التركيز على تعظيم العائدات من خلال الابتكار، وتحقيق قيمة مضافة من أصولها، وتلبية الطلب المتزايد على الوقود والخدمات الأخرى غير الوقود داخل الدولة، إلى جانب تسريع وتيرة النمو والتوسع إقليمياً ودولياً وفق نهج منضبط ومدروس. ومع التزامها باستثمار سنوي يتراوح بين 250 و300 مليون دولار حتى عام 2028، وتبنّي نموذج أعمال مرن، واستراتيجية نمو واضحة، فإن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي يتيح لها تعزيز زخم مسيرتها للنمو بخطى ثابتة، وتحقيق نتائج متميزة خلال النصف الثاني من عام 2025 وما بعده.

