الكويت - أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة في مجال خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، اليوم عن صافي أرباح بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، ما يعادل 4.65 فلساً للسهم. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) نحو 67.6 مليون دينار كويتي، وذلك من إيرادات بلغت 389 مليون دينار كويتي.

يرجى ملاحظة أن أرقام الربع الأول من عام 2025 لا يمكن مقارنتها بأرقام الربع الأول من عام 2024 حيث تم توزيع أرباح عينية عبارة عن أسهم في شركة أجيليتي جلوبال في مايو 2024.

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ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، السيد/ طارق سلطان: " يسرّنا أن نعلن أن العام قد بدأ بشكل إيجابي من الناحية التشغيلية. وعلى الرغم من أن ظروف السوق لا تزال تشهد بعض التحديات، فإن شركاتنا التشغيلية واصلت تحقيق نمو جيد. ويعكس هذا الأداء قوة محفظتنا المتنوعة والتزام فرق العمل في مختلف أنحاء الشركة".

جاءت نتائج الشركة مدفوعةً بأداء شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي، الشركة التابعة الرئيسية، حيث حققت أرباح تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 92 مليون دولار أمريكي وإيرادات بقيمة 1,143 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. كما جاءت نتائج أجيليتي جلوبال مدفوعة بالأداء القوي لثلاث من أكبر شركاتها: مينزيز للطيران، ترايستار، وأجيليتي للمجمعات اللوجستية. أما من الناحية المالية، فقد سجلت أجيليتي جلوبال زيادة في تكاليف الاستهلاك والفائدة بسبب استثمارات لدعم نمو الشركة المستقبلي.

وأضاف سلطان: "تواصل الشركات التابعة الأخرى في الكويت التزامها بتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها، مع السعي النشط لاقتناص الفرص التي تعزز القيمة والعوائد للمساهمين، حيث واصلت شركة "جلوبال كليرنج هاوس سستمز" تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو، بينما حققت شركة المعادن والصناعات التحويلية إنجازاً مهماً من خلال حصولها على عقد لتطوير وتشغيل منشأة لاستعادة المعادن لمصافي ‎شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وهو إضافة مهمة لمحفظة خدماتنا الصناعية."

وأضاف: "نحن سعداء أيضاً بالتقدم المستمر في مشروع "ساوث فيليج" الذي تطوّره شركة "أس تو" التابعة لأجيليتي للمجمعات اللوجيستيية - الكويت، وهو عبارة عن منطقة تجارية ولوجستية استراتيجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمدينة صباح الأحمد، ويسير المشروع وفق الخطة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في عام 2025."

ملخص الأداء المالي لشركة أجيليتي للربع الأول من عام 2025

• بلغ صافي أرباح أجيليتي 11.6 مليون دينار كويتي، وربحية السهم 4.65 فلساً.

• بلغت أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب 40.6 مليون دينار كويتي، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 67.6 مليون دينار كويتي.

• ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 16% لتصل إلى 389 مليون دينار كويتي، وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 11%.

• تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية قوية بأصول تبلغ 4.2 مليار دينار كويتي.

• أعلنت أجيليتي عن تدفق نقدي تشغيلي قدره 56 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025.

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 59,000 موظفاً، وهي شركة متخصصة تعمل على تنمية وتوسعة نطاق شركاتها. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن اليوم أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة عالمية لوجستية للوقود (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في تطوير وإدارة المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية). وتمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، والخدمات الحكومية والدفاع، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية، وشركة متخصصة في إعادة التدوير ومعالجة النفايات الصناعية. تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد، والاستدامة، وفي تمكين المجتمعات، ولديها محفظة آخذة بالنمو تتكون من حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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